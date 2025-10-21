Vỉa hè Hà Nội xuống cấp

Năm 2019, Hà Nội ban hành thiết kế mẫu hè đường đô thị, sau đó 15 quận, huyện, thị xã đề xuất lát đá cho gần 300 tuyến phố. Đến nay, 255 tuyến đã được lát đá tự nhiên, chủ yếu ở các quận cũ Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ..., các khu vực còn lại chủ yếu lát gạch block.

Sau thời gian sử dụng, nhiều vỉa hè xuất hiện tình trạng lún nứt, vỡ. Tại nút giao Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài, phường Hoàng Kiếm, đoạn lún sâu 10 cm, gạch bong tróc.