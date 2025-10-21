Vỉa hè Hà Nội xuống cấp

Năm 2019, Hà Nội ban hành thiết kế mẫu hè đường đô thị, sau đó 15 quận, huyện, thị xã đề xuất lát đá cho gần 300 tuyến phố. Đến nay, 255 tuyến đã được lát đá tự nhiên, chủ yếu ở các quận cũ Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ..., các khu vực còn lại chủ yếu lát gạch block.
Sau thời gian sử dụng, nhiều vỉa hè xuất hiện tình trạng lún nứt, vỡ. Tại nút giao Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài, phường Hoàng Kiếm, đoạn lún sâu 10 cm, gạch bong tróc.
Phố Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm, vỉa hè đá vỡ vụn, phương tiện để trên hè khiến người đi bộ phải xuống lòng đường.
Cách đó 4 km, trên phố Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, nhiều đoạn vỉa hè bị vỡ nát. "Điểm này vỉa hè bị lún sâu nhiều năm nay, hàng ngày ôtô để kín vỉa hè, người đi bộ phải len lỏi để di chuyển", ông Hiếu, người lái xe ôm thường xuyên đứng đây bắt khách chia sẻ.
Dọc vỉa hè, nhiều quả sứ đánh dấu cáp ngầm bị bật tung. Mưa lớn kéo dài thời gian vừa qua khiến khu vực này ngập nhiều ngày, phương tiện qua lại tạo sóng nước làm xô lệch, bong mất đá lát.
Đường Khuất Duy Tiến đoạn giao với Trần Duy Hưng, phần vỉa hè bị lật tung lớp đá, lộ ra cốt móng.
Trên đường Trần Phú, phường Hà Đông, nước đọng thành vũng lớn, dọc tuyến nhiều đoạn rơi vào tình trạng như vậy sau mỗi đợt mưa.
Đoạn đường sát chân ga vành đai 3 thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm, người dân nối đuôi nhau đi xe máy lên vỉa hè.
Ngã tư Nguyễn Xiển - Phạm Tu sau các đợt mưa ngập kéo dài, nước dâng ngập vỉa hè, phương tiện lưu thông trên vỉa hè khiến mặt đá bong tróc, xô lệch.
Đường 19/5 giữa hai hồ Văn Quán và Than Thở, phường Hà Đông, đoạn vỉa hè bung gạch, nước vẫn đọng lại sau nhiều ngày mưa. Khu vực này thường xuyên ngập úng, khi mưa lớn nước hai hồ dâng cao hơn mặt đường.
Qua nhiều giai đoạn cải tạo, nâng cấp, vật liệu lát hè được sử dụng phổ biến là gạch block tự chèn, gạch bêtông xi măng và gạch Terazzo, đá tự nhiên. Hiện trên nhiều tuyến phố, các loại đá, gạch này xuống cấp, gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
