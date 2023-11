Vỉa hè bị xới tung dịp cuối năm

Trên phố Hào Nam, quá trình thi công vỉa hè còn bịt cả lối đi của một tổ dân phố.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dự án chỉnh trang hè phố nói chung và lát đá vỉa hè do UBND các quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư. Thời điểm thực hiện do do quận, huyện tự quyết.