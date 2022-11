Vỉa hè bị đào xới, cải tạo dịp cuối năm

Một đoạn vỉa hè đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm được lát đá, bên cạnh là phần gạch cũ hình bát giác chưa được thay thế.

TP Hà Nội chủ trương giao cho Ban Quản lý dự án các quận làm chủ đầu tư, chủ động tổ chức đấu thầu và lựa chọn đơn vị nhà thầu lát lại vỉa hè. Việc sử dụng loại đá nào là do quận, huyện lựa chọn.

Lý giải vì sao cuối năm mật độ giao thông đông đúc lại sửa vỉa hè, lãnh đạo Ban Quản lý dự án các quận cho biết một phần do kinh phí được phân bổ vào cuối năm, một phần do thời tiết thích hợp, trời khô ráo, không mưa to như mùa hè, không nồm ẩm ướt như mùa xuân.