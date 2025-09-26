Vị trí tạo ưu thế thương mại cho Capital Square

Với vị trí lõi trung tâm Đà Nẵng, ven sông Hàn cùng hệ tiện ích cao cấp, Capital Square không chỉ là nơi an cư mà còn có lợi thế đầu tư khai thác thương mại, cho thuê.

Capital Square tọa lạc tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Công Trứ, giúp cư dân di chuyển thuận tiện đến trung tâm hành chính và khu vực dự kiến hình thành trung tâm Tài chính quốc tế. Từ đây, cư dân còn có thể tiếp cận nhanh các dịch vụ tiện ích như chợ Hàn, chợ Cồn, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học.

Dự án kỳ vọng tạo ra không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên và tiện nghi hiện đại. Cư dân được tận hưởng không khí trong lành và cảnh quan xanh mát của khu vực bờ Đông sông Hàn sắp được quy hoạch thành không gian công cộng, vui chơi giải trí.

Capital Square tọa lạc tại vị trí lõi trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: CĐT

Ngay trong nội khu là hệ thống tiện ích đa dạng, trải dài trên nhiều tầng, gồm tuyến phố thương mại sầm uất, trung tâm mua sắm, quảng trường rộng hơn 2.000 m2, bể bơi, các khu vườn, sân chơi thể thao đa năng. Những tiện ích này không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà còn hướng đến mục tiêu thu hút du khách và cư dân địa phương, mang lại tiềm năng sinh lời cho nhà đầu tư.

Về pháp lý, dự án được giới thiệu có sổ hồng sở hữu lâu dài và thuộc diện được bán cho người nước ngoài, qua đó mở rộng tệp khách mua, nhất là nhóm chuyên gia làm việc dài hạn tại thành phố. Sau hai sự kiện giới thiệu "The Flow" và "The Diva" tại Đà Nẵng, Capital Square tiếp tục ra mắt tại Hà Nội với chủ đề "The Capital Crown", diễn ra lúc 9h chủ nhật, ngày 28/9 tại khách sạn InterContinental Hanoi Westlake (số 5 Từ Hoa, Quảng An). Sự kiện dự kiến cung cấp thông tin về chính sách và sản phẩm thuộc phân khu Capital State, gồm hai tòa Kings Place và Queens Place.

Tuyến phố thương mại nội khu tại dự án vừa đáp ứng nhu cầu của chủ nhân căn hộ, vừa thu hút du khách và cư dân địa phương. Ảnh: CĐT

Sức hút của Capital Square được củng cố bởi sự phát triển của thành phố Đà Nẵng. Tháng 6 vừa qua, khu thương mại tự do Đà Nẵng quy mô 1.881 ha được phê duyệt, kỳ vọng đóng góp đáng kể vào GRDP. Thành phố cũng định hướng hình thành trung tâm tài chính quốc tế, giai đoạn một dự kiến triển khai từ cuối năm 2025, cùng loạt hạ tầng như cảng Liên Chiểu, trục đường ven biển, cảng hàng không quốc tế và các phương án giao thông ngầm.

Đà Nẵng cũng tập trung vào 3 trục phát triển chiến lược được quy hoạch gắn với phát triển bền vững, hạ tầng xanh, đô thị thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, trục sông Hàn gắn với khu vực trung tâm, tạo điểm nhấn cảnh quan và phát triển thương mại, hành chính. Điều này giúp tăng giá trị cho các dự án bất động sản tại lõi trung tâm, đặc biệt là bờ Đông sông Hàn.

Thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: Shutterstock

Cùng với hạ tầng, du lịch Đà Nẵng sau sáp nhập ghi nhận những dấu mốc tăng trưởng mới. 8 tháng đầu năm, cơ sở lưu trú tại thành phố ước phục vụ 12,8 triệu lượt khách, trong đó khoảng 5 triệu lượt quốc tế và 7,8 triệu lượt nội địa. Dòng khách tạo thêm nhu cầu lưu trú, giải trí và dịch vụ, góp phần nâng hiệu suất khai thác cho các dự án có khả năng kết nối và tiện ích đầy đủ.

Song Anh