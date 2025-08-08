Vị trí giao điểm đại lộ tăng sức hút cho dự án Sun Feliza Suites

Hà NộiNằm tại điểm giao các tuyến đường ở Cầu Giấy cùng lợi thế ba mặt tiền, Sun Feliza Suites tạo sức hút nhờ khả năng kết nối đa chiều và hệ sinh thái tiện ích bao quanh.

Dự án tọa lạc tại phường Cầu Giấy, ngay giao điểm của các tuyến Phạm Hùng, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu và Phạm Văn Đồng. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận các đầu mối giao thông huyết mạch như đường vành đai 2, 3, 3.5 và tuyến đường vành đai 4 đang hoàn thiện - những yếu tố đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế khu vực.

Với hạ tầng giao thông đồng bộ, cư dân Sun Feliza Suites thuận tiện di chuyển. Ảnh: Sun Property

Dự án còn nằm cạnh ga Metro Đại học Quốc gia Hà Nội (tuyến số 3), giúp cư dân rút ngắn thời gian di chuyển vào nội đô, đồng thời mở ra tiềm năng tăng giá nhờ hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới giao thông công cộng. Theo giới chuyên gia, những dự án liền kề các tuyến metro có tỷ lệ cho thuê cao, tốc độ tăng giá ổn định và là điểm đến của tầng lớp cư dân hiện đại.

"Vị trí gần nhà ga đô thị giúp gia tăng khả năng thanh khoản, đặc biệt hấp dẫn trong bối cảnh hạ tầng Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ", anh Nguyễn Hà, chuyên gia môi giới bất động sản tại Hà Nội nhận định.

Sun Feliza Suites gần kề các trung tâm giáo dục, y tế và nhiều không gian xanh. Ảnh: Sun Property

Nhờ vị trí đắc địa, cư dân Sun Feliza Suites được thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích đa dạng chỉ trong bán kính vài km. Về giáo dục, khu vực Cầu Giấy quy tụ nhiều trường học trọng điểm và đại học danh tiếng như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, THPT Nguyễn Tất Thành, Chuyên ngữ...

Không chỉ thuận tiện cho các gia đình có con nhỏ, vị trí này còn thu hút lượng lớn sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh, chuyên gia trong và ngoài nước đến sinh sống, làm việc, tạo nền tảng cho thị trường căn hộ cho thuê phát triển.

Về y tế, cư dân dễ dàng tiếp cận các bệnh viện lớn như Bệnh viện E, Bệnh viện 198, Bệnh viện Mặt Trời, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương... phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Sun Feliza Suites mang đến không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Sun Property

Về môi trường sống, dự án nằm gần các công viên lớn như Cầu Giấy, Nghĩa Đô và hồ điều hòa Cầu Giấy - một trong những "lá phổi xanh" giữa lòng đô thị, phù hợp cho hoạt động thể thao, thư giãn và nâng cao chất lượng sống.

Bên cạnh đó, cư dân còn thừa hưởng chuỗi tiện ích văn hóa - giải trí từ hệ thống trung tâm thương mại, viện bảo tàng đến các công trình biểu tượng mới của Hà Nội như Cung Thiếu nhi mới.

Theo ông Nguyễn Thế Điệp, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, điều kiện hạ tầng, cảnh quan, cơ sở giáo dục là những yếu tố để các nhà đầu tư, cư dân quyết định xuống tiền đối với một dự án căn hộ.

Mỗi tòa nhà tại Sun Feliza Suites sở hữu không gian sống khác biệt. Ảnh: Sun Property

Với mạng lưới tiện ích đồng bộ, vị trí kết nối chiến lược cùng hệ thống hạ tầng đang dần hoàn thiện, Sun Feliza Suites không chỉ là lựa chọn an cư mà còn mang đến tiềm năng khai thác cho thuê.

Dự án phù hợp với nhu cầu lưu trú trung và dài hạn của nhóm chuyên gia, giảng viên, du học sinh, người nước ngoài làm việc tại Hà Nội - nhóm khách hàng có xu hướng ưu tiên những không gian sống hiện đại, di chuyển thuận tiện và đầy đủ tiện ích.

Về dài hạn, Sun Feliza Suites được đánh giá là tài sản đầu tư chiến lược, hưởng lợi từ quy hoạch đồng bộ khu vực Cầu Giấy, tốc độ đô thị hóa nhanh và xu hướng phát triển chung cư cao cấp tại nội đô.

"Chung cư cao cấp tiếp tục là xu thế. Đa phần chung cư cao cấp đều nằm ở khu vực giao thông thuận tiện, gần các trung tâm thương mại, địa điểm vui chơi giải trí nên cư dân tiếp cận các tiện ích cũng dễ dàng hơn", ông Nguyễn Thế Điệp chia sẻ thêm.

Song Anh