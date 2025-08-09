Chọn ngồi hàng ghế cuối hoặc chấp nhận nhường chỗ trên chuyến bay là hai mẹo có hiệu quả giúp hành khách được nâng hạng miễn phí trên máy bay.

Cierra Mistt, nữ tiếp viên kiêm Tiktoker sống tại Utah, Mỹ, chia sẻ trên trang cá nhân về hai mẹo giúp hành khách tăng cơ hội được nâng hạng nhất miễn phí.

Mẹo đầu tiên là chọn ngồi ở hàng ghế cuối. Theo Mistt, trên các chuyến bay trống nhiều chỗ, phi hành đoàn đôi khi phải di chuyển hành khách từ phía sau lên phía trước để cân bằng trọng lượng máy bay. Lúc này, những người ngồi ở hàng cuối dễ được mời lên ghế trống ở khoang trước, trong đó có cả ghế hạng nhất, vừa giúp hành khách thoải mái hơn vừa thuận tiện cho tiếp viên khi nghỉ ngơi.

Lý do là sau khi chuyển khách ngồi hàng cuối lên trên, tiếp viên có thể ngồi nghỉ luôn tại vị trí này sau khi hoàn thành công việc. Theo Mistt, ghế của hành khách thoải mái hơn ghế dành riêng cho tiếp viên - ghế jumpseat hay "ghế nhảy" của tiếp viên kích thước thường nhỏ hơn ghế thông thường và có lưng ghế dựng thẳng.

Vị trí ghế ngồi dễ được nâng hạng nhất miễn phí khi bay Cierra Mistt chia sẻ mẹo được nâng hạng ghế miễn phí trên chuyến bay. Video: Tiktok/Cierra Mistt

Mẹo thứ hai áp dụng khi chuyến bay quá tải - tình huống ngày càng phổ biến. Nếu nhân viên tại cửa lên máy bay thông báo tìm tình nguyện viên đổi chuyến, họ thường đưa ra mức bồi thường ban đầu khá thấp, khoảng 200 - 500 USD bằng voucher tùy chính sách từng hãng. Nữ tiếp viên khuyên hành khách nên thương lượng mức cao hơn và yêu cầu nhận tiền mặt. Đồng thời, khi được đặt lại vé cho chuyến tiếp theo, hãy đề nghị nhân viên xếp chỗ ở hạng nhất như một hình thức bù đắp.

Theo Cierra, hơn 99% trường hợp áp dụng đúng cách đều thành công. Ngoài ra, cô cũng gợi ý hành khách nên "cư xử lịch sự với nhân viên quầy vé và tiếp viên", để tăng thiện cảm.

Anh Minh (Theo DM)