Vị trí gần cầu Rồng giúp The Legend Danang tăng kết nối

Đà NẵngThe Legend Danang do Vipico làm chủ đầu tư, nằm tại nút giao gần cầu Rồng, trên trục đường hướng biển Võ Văn Kiệt, tạo lợi thế kết nối cho dự án.

Dự án nằm trên lô đất A20 với bốn mặt tiền tiếp giáp đường Võ Văn Kiệt, Ngô Quyền, Lý Nam Đế và Mai Hắc Đế. Đây là vị trí gần cầu Rồng và thuộc một trong các nút giao thông quan trọng, kết nối nhanh tới sông Hàn, biển Mỹ Khê, sân bay và khu trung tâm tài chính mới. Tuyến Võ Văn Kiệt còn là trục hướng biển gắn với hoạt động du lịch và thương mại của thành phố.

Khu vực quanh cầu Rồng tập trung nhiều hoạt động dịch vụ, sự kiện và du lịch, tạo mật độ thương mại cao. Vị trí gần chợ đêm Sơn Trà, bến du thuyền và điểm bắn pháo hoa giúp dự án thuận tiện tiếp cận dòng khách du lịch và nhu cầu lưu trú. Từ đây, việc di chuyển đến Hội An, Huế hay Mỹ Sơn cũng thuận lợi hơn nhờ các trục giao thông liên vùng.

The Legend Danang nằm trên trục kết nối giao thương - văn hóa của Đà Nẵng. Ảnh: ROX

Về pháp lý, lô đất A20 được thành phố công nhận kết quả đấu giá từ năm 2017. Chủ đầu tư cho biết đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vào năm 2020.

Trong giai đoạn 2024-2025, dự án hoàn tất một số thủ tục như phê duyệt quy hoạch 1/500, đăng ký môi trường và thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Sau 9 tháng được cấp phép xây dựng, phần ngầm dự án đang triển khai theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành vào tháng 12.

The Legend Danang có sự tham gia của các đơn vị thiết kế và vận hành quốc tế. Ảnh: ROX

The Legend Danang được quy hoạch theo mô hình khu phức hợp gồm một tháp khách sạn, căn hộ dịch vụ và một tháp căn hộ thương mại sở hữu lâu dài.

Dự án có sự tham gia của nhiều đơn vị quốc tế. ROX Signature, thành viên ROX Group đóng vai trò đơn vị tư vấn phát triển sản phẩm. HBA Singapore đảm nhiệm thiết kế, hướng đến tối ưu không gian và đồng bộ trải nghiệm giữa các khu chức năng. Tháp khách sạn thuộc thương hiệu Hyde Hotels do Accor - Ennismore vận hành, áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế và cảnh quan của dòng khách sạn lifestyle. CBRE tham gia tư vấn vận hành tháp căn hộ sở hữu lâu dài, tích hợp giải pháp quản lý thông minh và tiết kiệm năng lượng.

Dự án hướng đến trở thành một trong những biểu tượng mới của thành phố. Ảnh: ROX

The Legend Danang nằm trong nhóm công trình cao tầng phát triển tại khu vực trung tâm ven sông Hàn, nơi tiếp tục thu hút đầu tư vào hạ tầng, du lịch và thương mại. Dự án đang trong quá trình thi công và hoàn thiện hồ sơ liên quan.

Song Anh