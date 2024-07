Với hàng loạt đô thị lớn trong tương lai, Bến Lức có thể đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cư dân là chuyên gia, người lao động tại các khu công nghiệp. Lợi thế của địa phương này là mặt bằng giá mềm so với TP HCM hay các đô thị giáp ranh khác như Dĩ An, Thuận An (Bình Dương), Biên Hòa (Đồng Nai).

Để thu hút cư dân, đa số các khu đô thị quy hoạch theo hướng sinh thái, chú trọng không gian xanh, hệ thống tiện ích và khả năng kết nối.

Đơn cử như LA Home của chủ đầu tư Prodezi Long An. Đây là đô thị có vị trí ngay sát ranh giới huyện Bình Chánh. Trong tương lai, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển đến TP HCM qua tuyến Lương Hòa - Bình Chánh đang xây dựng ngay mặt tiền dự án. Đây cũng là đô thị có quy hoạch phân khu bài bản với hạ tầng tiện ích đa dạng. Chủ đầu tư cho biết đang khẩn trương triển khai xây dựng và sẽ sớm hoàn thiện để góp phần tạo điểm đến đáng sống liền kề TP HCM.