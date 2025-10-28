Vì tiền, Ngoại hạng Anh phá vỡ truyền thống trong 'Ngày tặng quà'

AnhĐể đáp ứng hợp đồng truyền hình, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh quyết định rút đa số trận đấu khỏi "Ngày tặng quà".

Bóng đá Anh có truyền thống tổ chức các trận đấu vào Boxing Day (ngày 26/12 hàng năm). Nhưng mùa này, nó gần như bị phá hủy khi rơi vào thứ Sáu. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh vì vậy quyết định chỉ tổ chức một trận vào ngày truyền thống này, trong khi chín trận còn lại vào hai ngày cuối tuần.

Erling Haaland ôm đầu tiếc nuối trong trận Man City hòa Everton 1-1 ở Ngoại hạng Anh vào "Ngày tặng quà" 26/12/2024. Ảnh: AFP

Lý do thay đổi là điều khoản trong hợp đồng bản quyền truyền hình. Theo đó, các CLB Ngoại hạng Anh phải thi đấu 33 vòng cuối tuần và chỉ 5 vòng giữa tuần.

"Với việc các giải đấu châu Âu mở rộng và Cup FA diễn ra nhiều vào cuối tuần hơn, Ngoại hạng Anh cần hai ngày thứ Bảy 27/12 và Chủ nhật 28/12 để hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng", tờ Times cho biết.

Ngoại hạng Anh hiện thu về 5,13 tỷ USD mỗi mùa từ bản quyền truyền hình, nhiều gấp hai lần rưỡi giải xếp thứ hai là La Liga.

Boxing Day có ít trận nhất kể từ khi Thế Chiến 2 kết thúc là năm 1981, với hai trận. Năm nay, ngày 26/12 sẽ lập kỷ lục mới với chỉ một trận. Lần gần nhất Boxing Day rơi vào thứ Sáu là năm 2014, khi Ngoại hạng Anh chơi cả 10 trận. Năm ngoái, ngày này rơi vào thứ Năm và có tám trận diễn ra.

Quyết định thay đổi chỉ áp dụng ở Ngoại hạng Anh. Các hạng thấp hơn sẽ tiếp tục truyền thống thi đấu vào 26/12.

Thanh Quý (theo Times)