Bên cạnh công nghệ Multi-Stage Hybrid, những công nghệ hybrid trên IS hay RX cũng gây ấn tượng với nhóm người trải nghiệm hành trình. Lexus IS300h sử dụng động cơ xăng 2.5, kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 220 mã lực. Khả năng tự sạc trên mẫu xe này giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu. Chế độ vận hành điện hoàn toàn EV giúp ích ở tốc độ thấp, hạn chế âm thanh động cơ và lượng khí thải xả ra môi trường. Theo công bố từ hãng, IS 300h có mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp 5,5 lít/100 km.

Về an toàn, hãng Nhật hiện ứng dụng gói công nghệ Lexus Safety System+2 (LSS+2) trên dải sản phẩm mới. Gói này gồm tổ hợp các công nghệ, tính năng như: hệ thống an toàn tiền va chạm PCS, điều khiển hành trình chủ động DRCC, hỗ trợ theo dõi làn đường LTA, đèn chiếu sáng thích ứng AHS... Bên cạnh đó, các tính năng an toàn khác gồm: cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo áp suất lốp TPWS, cảm biến khoảng cách trước và sau, camera 360 độ, 10 túi khí...