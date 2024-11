Vị thế số một về TV của Samsung bị đe dọa

Samsung dẫn đầu thị trường TV 18 năm qua, nhưng có thể sớm bị các thương hiệu Trung Quốc "truất ngôi".

Hồi tháng 3, Samsung lần thứ 18 ăn mừng khi được công bố là thương hiệu TV bán chạy nhất thế giới. Đây được xem là chuỗi thành tích ấn tượng, khó có công ty nào có thể đạt tới. Tuy nhiên, dữ liệu mới của hãng nghiên cứu Counterpoint Research cho thấy vị thế này đang bị lung lay. Mối đe dọa không đến từ "đồng hương" LG, mà từ hai tên tuổi Trung Quốc là Hisense và TCL.

Thị phần TV cao cấp của 5 thương hiệu TV lớn nhất thế giới trong quý III/2023 so với quý III/2024. Nguồn: Counterpoint Research

Dữ liệu doanh số TV quý III/2024 do Counterpoint Research công bố ngày 27/11 cho thấy Samsung chiếm 15% thị phần, chỉ hơn 3% so với Hisense và TCL, cùng được 13%. So với cùng kỳ năm 2023, thị phần của hãng Hàn Quốc đã giảm nhẹ, trong khi Hisense tăng trưởng 19%.

Mối đe dọa càng rõ rệt hơn ở phân khúc TV cao cấp. Counterpoint ghi nhận thị phần của Samsung giảm từ 43% trong quý III/2023 xuống còn 30% trong quý III/2024. Trong khi đó, thị phần của Hisense tăng từ 14% lên 24%, còn TCL tăng từ 11% lên 17% trong cùng kỳ. Cả hai cũng đẩy LG từ vị trí thứ hai xuống vị trí thứ tư với 16% trong quý III/2024.

Loạt TV cao cấp của Samsung ra mắt tại Việt Nam hồi tháng 5. Ảnh: Huy Đức

Tuy nhiên, không phải tất cả tin tức đều xấu cho Samsung. Tổng số TV hãng bán ra thời gian qua đều đạt kết quả khả quan, riêng mảng TV dùng công nghệ mini LED tăng 102%. Hisense và TCL cũng đạt được tiến bộ đáng kể về mini LED, nhưng doanh số còn khiêm tốn.

Samsung cho biết sẽ tập trung mở rộng dòng TV siêu lớn trong năm 2025, nhất là những thiết bị 100 inch trở lên nhằm giành lại thị phần đã mất trong 12 tháng qua. Dù vậy, theo các chuyên gia, sự thành công của chiến lược này sẽ phụ thuộc vào chất lượng cũng như giá trị chúng mang lại so với những mẫu từ TCL và Hisense có kích thước và công nghệ tương tự nhưng giá cạnh tranh hơn.

Samsung, Hisense và TCL chưa đưa ra bình luận.

Bảo Lâm (theo Forbes)