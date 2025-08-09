Vị thế doanh nghiệp Việt trên bản đồ công nghệ toàn cầu

Nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu vươn ra toàn cầu với sản phẩm, công nghệ mang dấu ấn của người Việt.

Sau gần 30 năm phát triển, ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đóng góp hàng tỷ USD cho nền kinh tế thông qua gia công phần mềm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Năm 2024, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã đạt doanh thu 11,5 tỷ USD từ thị trường nước ngoài, tăng trên 30% mỗi năm. Mục tiêu đến năm 2035 là đạt 100 tỷ USD, vượt giá trị xuất khẩu nông nghiệp và đánh dấu một bước ngoặt trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp trong nước hướng đến mục tiêu tạo ra sản phẩm công nghệ, thương hiệu Việt đủ sức cạnh tranh quốc tế. Ảnh: Thanh Tùng

Theo Nghị quyết 57, mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và thế giới, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo lãnh đạo Chính phủ, nghị quyết này đặt tập trung vào việc làm chủ công nghệ, thiết kế và sáng tạo sản phẩm Việt Nam.

Trong hành trình đó, đã có những startup điển hình làm được điều này.

MoMo từ một startup công nghệ non trẻ đã trở thành tập đoàn công nghệ, tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Ảnh: MoMo

Hiện phục vụ hơn 30 triệu người dùng toàn quốc, ứng dụng này được vinh danh trong top 5 thương hiệu được yêu thích nhất tại Việt Nam, do Campaign Asia và Pureprofile công bố. Đây cũng là fintech Việt duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng.

Sự ghi nhận này phần nào khẳng định thương hiệu "Make in Vietnam" có thể giành được niềm tin người dùng và nâng tầm hình ảnh công nghệ Việt trên bản đồ quốc tế. Theo đó, thành công của MoMo dựa trên hai trụ cột là năng lực AI ứng dụng quy mô lớn và hệ sinh thái tài chính số rộng khắp. AI của MoMo tích hợp sâu vào điểm chạm với người dùng như gợi ý sản phẩm tài chính cá nhân hóa, cảnh báo rủi ro và hỗ trợ quyết định chi tiêu.

MoMo cũng xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện, nhằm đáp ứng nhu cầu mỗi ngày của hàng chục triệu người Việt, với các dịch vụ kết nối liền mạch như thanh toán, tín dụng và bảo hiểm. Ngày 8/8, MoMo trở thành ứng dụng tài chính đầu tiên tại Việt Nam kết nối thanh toán trực tiếp trên Messenger của Meta. Đây là ghi nhận từ Big Tech toàn cầu với năng lực bảo mật, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn vận hành cao nhất của MoMo.

Thành tích của MoMo ghi dấu ấn lãnh đạo của ông Nguyễn Mạnh Tường - đồng Chủ tịch HĐQT, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc MoMo, người vừa được Fintech Network vinh danh trong top 15 Fintech Founders Đông Nam Á. Ảnh: MoMo

Bên cạnh MoMo, nhiều sản phẩm công nghệ Việt khác cũng khẳng định vị thế quốc tế. Axie Infinity của Sky Mavis tạo nên cơn sốt toàn cầu trong lĩnh vực game blockchain. Với hàng triệu người chơi trên thế giới, Axie Infinity đưa Việt Nam lên bản đồ blockchain và thể hiện tiềm năng sáng tạo của người Việt. Zalo Chat, nền tảng do VNG phát triển, giữ vững thị trường nội địa trong mảng nhắn tin.

Sự chuyển mình từ gia công phần mềm sang phát triển sản phẩm công nghệ trí tuệ Việt là một bước tiến lớn, nơi những MoMo hay Axie Infinity là ví dụ điển hình, cho thấy người Việt không chỉ có khả năng làm chủ công nghệ, mà còn đủ sức tạo ra những sản phẩm cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế.

Từ những bước đi đầu tiên đến những cột mốc chinh phục thị trường quốc tế, trí tuệ Việt đang từng ngày khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu, với những sản phẩm không chỉ được làm ra tại Việt Nam, mà còn hướng tới phục vụ thế giới.

Tuấn Vũ