Vì sao Yamal, Raphinha, Vinicius, Foden... thích quấn băng cổ tay?

Đã có một số nghi ngờ về việc che giấu động cơ dùng doping, nhưng theo các chuyên gia, cầu thủ thích quấn băng tay vì nhiều mục đích khác nhau, gồm cả mê tín.

Trong hai mùa giải gần đây, việc một số cầu thủ Barca như Lamine Yamal, Raphinha hay Robert Lewandowski thường xuyên đeo băng quấn cổ tay hoặc bàn tay gây nên những tranh luận trên các diễn đàn bóng đá. Yamal ban đầu chấn thương ở hai ngón tay phải tháng 2/2025, sau đó tài năng 18 tuổi này vẫn quyết định giữ băng bó đến tận ngày nay. Raphinha cũng gặp chấn thương trong một đợt tập trung ở tuyển Brazil và duy trì băng quấn cổ tay đến cuối mùa trước.

Yamal và Lewandowski mừng bàn thắng với mỗi người một tay được quấn băng ở vùng cổ tay. Ảnh: EFE

Trên cộng đồng bóng đá Reddit cách đây 5 tháng, chủ đề này từng được mang ra thảo luận, với không ít người bình luận đề cập đến khả năng sử dụng doping. Thậm chí cuối tháng 4/2025, cựu trưởng ban y tế Real Madrid Niko Mihic còn công khai nghi ngờ về khả năng các cầu thủ Barca tiêm chất cấm ở vùng cổ tay, và hành động quấn băng cổ tay là để che đậy.

"Tôi không biết xu hướng là gì, nhưng bất kỳ bác sĩ nào cũng biết, nếu muốn tiếp cận tĩnh mạch nhanh chóng và dễ dàng hơn, thì vị trí chính là ở bàn tay và cổ tay", người từng gắn bó với Real trong 7 năm nói trên báo Tây Ban Nha MARCA. "Tôi không hiểu tại sao họ lại làm vậy, nhưng cứ để họ lên tiếng phủ nhận đi, để họ giải thích cho tôi xem mục đích là gì. Bí mật ở đây là gì? Chắc chắn không phải vì chơi billiard quá nhiều. Tôi không tin vào mốt thời trang, cũng không nghĩ họ giả vờ chấn thương hoặc có khiếm khuyết cơ thể".

Trước quan điểm của bác sĩ này, nhiều người dùng Reddit cũng chỉ ra rằng nhiều cầu thủ Real cũng quấn băng cổ tay thường xuyên, như Karim Benzema, Vinicius, Federico Valverde, Antonio Rudiger hay Fran Garcia.

Đầu tháng 5/2025, báo Italy La Gazzetta dello Sport trao đổi với một chuyên gia là bác sĩ Marco Scorcu của CLB Cagliari để hỏi về vấn đề này. Khi đó, người giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Bác sĩ Thể thao Italy khẳng định không có động cơ bí ẩn nào trong hành động đeo băng quấn cổ tay của các cầu thủ nói chung.

Cặp tiền đạo Vinicius - Benzema cũng đeo băng quấn tay trong nhiều trận đấu của Real. Ảnh: EFE

"Để làm rõ thì có rất nhiều điểm tiếp cận tĩnh mạch trên cơ thể", bác sĩ Marco Scorcu bác bỏ lập luận của ông Mihic. "Nếu ai đó có điều gì cần che đậy, tại sao họ lại chọn cổ tay hoặc bàn tay rồi dùng băng quấn rõ ràng đến vậy, trong khi có thể dễ dàng thực hiện ở những vùng ít lộ hơn trên cơ thể? Và quan trọng hơn, một khi điểm tiếp cận tĩnh mạch đã được sử dụng, như trong các xét nghiệm máu, thì sau nửa giờ, lớp bảo vệ ấy không còn cần thiết nữa".

Scorcu còn cho rằng đặt ra giả thuyết như ông Mihic là hạ thấp quy trình kiểm soát nghiêm ngặt của các CLB và liên đoàn. Ông đưa ra một khả năng khác: "Sẽ hợp lý hơn nhiều nếu quy tất cả các trường hợp này về động cơ mê tín, thay vì liên quan đến tiếp cận tĩnh mạch. Các cầu thủ có thói quen một khi đã ghi bàn với băng quấn cổ tay, họ sẽ muốn giữ lại nó ngay cả khi đã khỏi chấn thương".

Ông cũng dẫn ra những trường hợp mà ông trực tiếp tiếp xúc. "Tôi từng có hai cầu thủ thường xuyên làm vậy vì bong gân cổ tay, còn các thủ môn thì làm điều đó suốt, vì họ quen với việc quá tải ở vùng cơ thể ấy và chịu nhiều chấn thương ở cổ tay", Scorcu nói thêm. "Đôi khi băng quấn vẫn giữ lại ngay cả khi vấn đề đã khỏi, nó trở thành một bệnh lý ở vùng cơ thể ấy".

Một chuyên gia, Ben Warburton, khác cũng đồng tình với Scorcu. Nhà vật lý trị liệu từng làm việc với Cardiff City và đội tuyển bóng bầu dục Xứ Wales cho biết, những cầu thủ như Phil Foden vẫn tiếp tục đeo băng quấn sau khi hồi phục chấn thương gãy tay vì nhiều lý do.

Foden mừng bàn thắng với băng trắng quấn hai ngó giữa và phần lớn bàn tay đến cổ tay. Ảnh: Reuters

"Đầu tiên là biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn khi cầu thủ ngã xuống sân, băng quấn cổ tay giảm nguy cơ chấn thương ở vùng này", Warburton nói trên BBC Sport. "Quấn băng có thể giảm độ duỗi quá mức ở khớp cổ tay, tạo cảm giác yên tâm sau chấn thương. Việc hạn chế chuyển động ở cổ tay giúp mang lại niềm tin cho cầu thủ, để họ có thể chơi quyết liệt hơn mà không lo tái phát chấn thương, và nếu ngã, cổ tay sẽ được bảo vệ phần nào".

Chuyên gia vật lý trị liệu Antonio Perez gần đây tổng kết lại các nguyên nhân đa dạng cho việc cầu thủ sử dụng băng quấn cổ tay và bàn tay. Ông nhấn mạnh rằng không phải lúc nào cũng cần có chỉ định y tế.

"Đầu tiên là bong gân cổ tay: phần lớn xảy ra do ngã, mà trong bóng đá thì các cầu thủ ngã thường xuyên, do đó các cầu thủ sử dụng băng quấn để mang lại cho họ cảm giác an toàn", Perez giải thích. "Với những trường hợp băng bó hai hoặc nhiều ngón tay lại với nhau, thường là để cố định vùng bong gân, giúp cử động lúc chạy không có cảm giác khó chịu".

Ngoài việc chữa trị, Perez cũng nhắc đến động cơ duy trì sự tập trung và tinh thần. Nhưng ông cho rằng trường hợp của Yamal "có phần phô trương", vì dù chấn thương ban đầu chỉ ở ngón tay nhưng tiền đạo Barca còn băng bó cả cổ tay "để tăng thêm khí chất trên sân".

Ngoài mục đích chữa trị, nhiều cầu thủ như Yamal còn quấn tay để tỏ ra ngầu hơn trên sân cỏ. Ảnh: AFP

Cuối cùng, là mục đích làm "bùa hộ mệnh", tức mê tín của giới cầu thủ. Theo Perez, điều này không chỉ diễn ra trong bóng đá mà ở nhiều môn thể thao khác, nhiều cầu thủ hay sử dụng tay áo nén hoặc quần lót bó sát dưới lớp trang phục thi đấu dù lợi ích thực tế rất ít hoặc không có. Nhưng chỉ riêng cảm giác mặc trên người đã giúp họ cảm thấy tự tin hơn, hoặc đôi khi chỉ vì thẩm mỹ.

Hoàng Thông tổng hợp