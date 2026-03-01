Vì sao xu hướng trữ đông trứng ngày càng trẻ hóa?

AustraliaTỷ lệ phụ nữ đi trữ đông trứng đang tăng vọt và độ tuổi ngày càng giảm, xuất phát từ áp lực "đồng hồ sinh học" và mong muốn tự chủ tương lai làm mẹ.

Trở về Australia sau nhiều năm làm việc tại Canada, Catrina Matheson, 35 tuổi, quyết định không phó mặc tương lai cho số phận. Dù khao khát có con, nữ doanh nhân vẫn đang chờ đợi một người bạn đời phù hợp.

Biến cố phải cắt bỏ buồng trứng phải do khối u năm 25 tuổi càng thôi thúc Catrina hành động. "Trữ đông trứng giúp tôi chủ động bảo vệ cơ hội làm mẹ với mức phí hợp lý, thay vì đối mặt với rủi ro và tốn kém hơn sau này", cô chia sẻ.

Số liệu từ hệ thống hỗ trợ sinh sản Adora Fertility cho thấy lượng phụ nữ Australia trữ đông trứng đã tăng gần 50% trong giai đoạn 2023-2025. Đáng chú ý, độ tuổi trung bình của nhóm này giảm từ 37 xuống 35, cho thấy nhiều người đang hành động sớm hơn.

Bác sĩ Charley Zheng, chuyên gia sản khoa tại Adora Fertility, nhận định phụ nữ hiện đại ngày càng hiểu rõ sự khắc nghiệt của thời gian lên chất lượng trứng. Theo bác sĩ, một phụ nữ 32 tuổi trữ đông 5 quả trứng có 55% cơ hội sinh con khỏe mạnh. Nhưng ở tuổi 38, tỷ lệ này chỉ còn 26%. Do đó, thời điểm "vàng" để thực hiện thủ thuật là từ 30 đến 35 tuổi.

Ảnh minh họa: New York Post

Dù mang lại sự tự chủ, các chuyên gia cảnh báo trữ đông trứng không phải là "tấm vé bảo hiểm" tuyệt đối. Quá trình này đòi hỏi sự kiên trì cả về thể chất lẫn tài chính.

Một chu kỳ thường kéo dài 2-3 tuần, bao gồm việc tự tiêm hormone hàng ngày có thể gây ra các tác dụng phụ như chướng bụng, thay đổi tâm trạng, và kết thúc bằng phẫu thuật hút trứng dưới phương pháp gây mê. Chi phí dao động 4.000 - 10.000 USD mỗi chu kỳ, chưa kể phí lưu trữ hàng năm.

Trứng sau khi rã đông còn phải trải qua các bước thử thách như thụ tinh, phát triển thành phôi và cấy ghép thành công vào tử cung. "Thủ thuật này không đảm bảo thành công cho tất cả. Tỷ lệ phụ thuộc lớn vào sức khỏe nền tảng và số lượng trứng thu thập được", bác sĩ Zheng lưu ý.

Tuy vậy, đối với nhiều người, hy vọng mong manh cũng đáng để đánh đổi. Câu chuyện của Emily ở Sydney là một minh chứng. Bắt đầu trữ trứng ở tuổi 40 với chỉ số dự trữ buồng trứng rất thấp, cô chỉ thu được vỏn vẹn 5 quả trứng. Các bác sĩ đánh giá cơ hội có con của cô dưới 5%.

"Bác sĩ đã rất thẳng thắn về tỷ lệ thất bại", Emily kể. Tuy nhiên, phép màu đã xảy ra khi một trong số ít phôi thai đó phát triển thành công. Cô sinh con trai đầu lòng ở tuổi 45.

"Quyết định trữ trứng là điều đúng đắn nhất tôi từng làm. Đôi khi, bạn chỉ cần một quả trứng chất lượng là đủ", người mẹ 45 tuổi mỉm cười nói.

Xu hướng phụ nữ độc thân đi trữ trứng cũng đang nở rộ ở Việt Nam. Chưa có thống kê đầy đủ, nhưng các cơ sở thụ tinh ống nghiệm (IVF) lớn ở Việt Nam ghi nhận số khách hàng gia tăng rõ rệt trong khoảng hai năm qua. Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, phụ nữ độc thân đến trữ trứng tăng nhanh trong vài năm trở lại đây. Mỗi tháng trung tâm tiếp nhận 6-8 đơn đề nghị làm thủ thuật.

Sự phát triển của ngành công nghệ hỗ trợ sinh sản ở Việt Nam đã đóng góp vào xu hướng này. Đây được xem là ngành công nghiệp triệu USD, với doanh thu 132 triệu USD năm 2022 và dự kiến đạt 200 triệu USD năm 2028, theo báo cáo của Research and Market,công ty nghiên cứu thị trường quốc tế của Mỹ. Việt Nam có hơn 50 trung tâm IVF, tất cả đều có thể trữ đông trứng.

Nhật Minh (Theo New York Post)