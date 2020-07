Vì sao vùng cao Hà Giang ngập lụt?

Lượng mưa cục bộ cao nhất trong gần 60 năm được cơ quan chức năng cho là nguyên nhân chính dẫn đến ngập lụt ở Hà Giang.

Sáng 22/7, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thông tin do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên những ngày qua các tỉnh Bắc Bộ và khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to.

"Mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang với lượng mưa phổ biến trong 24 giờ từ 100 đến 300 mm. Tại TP Hà Giang mưa đặc biệt to, lượng mưa từ 19h ngày 20/7 đến 19h ngày 21/7 đạt 347 mm", ông Lâm nói và cho biết đây là lượng mưa trong 24 giờ lớn nhất theo số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay.

Ngập lụt ở Hà Giang ngày 21/7. Ảnh: Lê Mạnh

Mưa to khiến mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang lên nhanh, biên độ lũ lên khoảng 5,8 m, đạt mức 101,37 m (trên báo động hai 0,37 m) lúc 10h ngày 21/7.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang, nhận định mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập lụt ở TP Hà Giang.

"Ghi nhận của cơ quan khí tượng là lượng mưa lớn nhất 60 năm, nhưng thực tế theo người dân sinh sống ở địa phương thì hàng trăm năm mới có trận mưa lớn như vậy", ông Vinh nói và cho biết có những nơi trong thành phố ghi nhận lượng mưa lên tới 400 mm.

Ngoài ra, ông Vinh cho rằng địa hình lòng chảo, bao xung quanh là núi cũng khiến lượng nước đổ dồn về trung tâm TP Hà Giang rất lớn.

"Sáng qua (21/7) mực nước trong thành phố và mực nước sông Lô ngang nhau nên nước không thể thoát kịp. Đây cũng không phải lần đầu tiên TP Hà Giang ghi nhận ngập úng, tuy nhiên mức độ thì chưa bao giờ lớn như lần này", ông Vinh nói thêm.

Trước ý kiến cho rằng TP Hà Giang ngập lụt do việc xây dựng và xả lũ của các thuỷ điện trên sông Lô và sông Miện, ông Nguyễn Khắc Quyền, Giám đốc Sở Công Thương Hà Giang phủ nhận và cho rằng "lượng mưa chưa từng thấy là nguyên nhân chính".

"Thực tế thủy điện trên các dòng sông nêu trên rất nhỏ nên không có chức năng chứa nước như đa phần các thuỷ điện khác. Bình thường thì nước chứa ở thuỷ điện trên hai sông này chỉ phục vụ điều tiết trong ngày", ông Quyền nói.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Hà Giang, trong đêm 20/7, các thuỷ điện trên sông Lô, sông Miện đã xả lũ đúng quy trình, việc xả lũ được thông báo đến từng xã, phường và người dân để đảm bảo an toàn.

TP Hà Giang ngập cục bộ TP Hà Giang chìm trong nước. Video: Thế Quỳnh

TS.KTS Ngô Trung Hải, Phó chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cũng cho rằng địa hình lòng chảo của TP Hà Giang là nguyên nhân khiến nơi này mặc dù nằm ở vùng núi cao nhưng đã bị ngập lụt.

"Nếu chúng ta nhìn trên bản đồ hoặc đến tận nơi, sẽ thấy xung quanh thành phố này là các dãy núi, nên khi có mưa lớn nước lũ ở các nơi đổ về đây theo chiều dốc, nước lên rất nhanh", ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, quy hoạch của TP Hà Giang "không hề lấp đi dòng sông hay con suối nào", nên yếu tố quy hoạch không phải là nguyên nhân dẫn đến ngập lụt.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 23/7, mưa trên khu vực Hà Giang giảm dần. Mực nước thượng lưu sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 m, riêng sông Lô từ 4 đến 6 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông suối nhỏ và thượng lưu sông Lô có khả năng đạt mức báo động hai, báo động ba; thượng lưu sông Thao (sông Hồng) và sông Chảy khả năng đạt mức báo động một.

Gia Chính