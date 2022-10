Vì sao vách kính cường lực nhà tôi phát nổ?

Vách kính cường lực trong nhà tắm gia đình tôi tự dưng phát nổ, vỡ vụn. Xin kiến trúc sư giải thích nguyên nhân. Tôi có nên tiếp tục sử dụng loại kính này không?

Độc giả: Thu Ngân

Kính cường lực hay gọi là kính tempered là loại kính được tôi qua 650 độ C sau đó làm nguội nhanh bằng luồng khí lạnh để nén bề mặt nhằm tăng độ cứng, chịu lực, chịu nhiệt cũng như chịu va đập tốt hơn.

Ngoài công dụng tạo ra vách kính tắm khép kín tránh cho nước tràn ra không gian bên ngoài, kính cường lực còn có độ trong cao hơn các loại kính thông thường.

Vách kính cường lực nhà tắm bị phát nổ, vỡ thường gây lo ngại cho người sử dụng. Ảnh minh họa: udn.com

Theo kiến trúc sư Trương Thành Trung, kính cường lực không thể tự ý cắt hay khoét như các loại kính khác. Mọi vị trí khoét lỗ phải được tiến hành trước khi cho kính vào tôi. Kính cường lực cũng có khả năng gây nổ, vỡ, tuy nhiên mảnh vỡ không tạo ra cạnh sắc, không gây sát thương cho người sử dụng.

Điểm yếu của loại kính này chính là ở đường chu vi (xung quanh mép kính). Nếu bạn đập vào giữa tấm kính, rất khó làm vỡ kính. Nhưng nếu gõ mạnh ở đường chu vi hay các góc của tấm kính, sự nứt vỡ hay phát nổ hoàn toàn có thể xảy ra. Chính vì nhược điểm này mà ở vị trí xung yếu, người thợ thường lắp thêm các phụ kiện nẹp inox để bảo vệ, tránh những va chạm trong sinh hoạt hàng ngày.

Việc phát nổ của kính cường lực còn có nguyên nhân khác đến từ quá trình tôi kính có thể tồn tại một lượng nhỏ tạp chất (Nickensulfua) không được loại bỏ hết. Độ giãn nở của hạt Nickensulfua lại khác nhau, sự thay đổi đột ngột của thời tiết cũng có thể làm kính phát nổ. Tuy nhiên trường hợp này khá hiếm.

Nguyên nhân cuối cùng là trong quá trình lắp đặt cửa và vách, vị trí ray dẫn không thẳng hàng, kính chịu nén cao cũng có thể phát nổ.

Bởi vậy, khi sử dụng kính cường lực làm vách nhà tắm, cần chú ý những điểm sau.

Vách tắm đứng nên chọn kính cường lực có độ dày 8-12 mm, được liên kết bởi các phụ kiện có khả năng chống gỉ sét và chống thấm nước.

Để đảm bảo an toàn hơn nữa trong quá trình sử dụng vách tắm bằng kính cường lực, có thể sử dụng hai lớp kính cường lực dán (còn gọi là kính cường lực an toàn). Khi sử dụng loại kính này, trong trường hợp xấu là phát nổ, toàn bộ các mảnh vụn sẽ được giữ nguyên trên tấm kính, không rơi xuống đất. Việc sử dụng kính cường lực an toàn không ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như mục đích sử dụng. Nếu nhìn từ ngoài vào, khó phân biệt được sự khác nhau giữa hai loại kính này. Tuy nhiên giá thành của kính cường lực an toàn đắt hơn khá nhiều.

Lưu ý: Việc lắp đặt, thi công phòng tắm kính cường lực cần được các đơn vị uy tín thực hiện, vừa phù hợp không gian phòng tắm nhà bạn, vừa đảm bảo tính an toàn.

Trang Vy