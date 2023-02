Vì sao V-League 2023 đặc biệt?

V-League 2023 được xem là mùa giải bản lề của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam với nhiều diễn biến đáng chờ đợi. Giải đấu khởi tranh hôm nay 3/2.

Văn Quyết đi bóng trong trân Hà Nội thắng Hải Phòng 2-0 ở Siêu Cup Quốc gia ngày 29/1 - trận đấu mở màn cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong năm 2023. Ảnh: Hiếu Lương

V-League 2023 khai diễn trong thời điểm đặc biệt. Giải đấu bước sang năm thứ 23 kể từ khi lên chuyên nghiệp, và khép lại giai đoạn vàng son của bóng đá Việt Nam dưới triều đại Park Hang-seo. Va chạm về tài trợ giữa HAGL với VPF - công ty tổ chức và vận hành V-League - suýt phá hỏng một dấu ấn đặc biệt khác. Đó là cách đây 20 năm HAGL lần đầu lên đá V-League và vô địch ngay mùa bóng đó. Đến giờ, chưa CLB nào khác làm được điều tương tự.

Danh tiếng và tầm vóc của HAGL hiện tại không còn như 20 năm trước. Nhưng điều đó không phủ nhận vị trí quan trọng của họ, bầu Đức và cả HLV Kiatisuk Senamuang trong đời sống bóng đá Việt Nam mà đặc biệt là lịch sử còn non trẻ của V-League. Họ là những "chứng nhân" của giải đấu này. Có thể còn nhiều tranh cãi, nhưng cách làm bóng đá của bầu Đức 20 năm trước là nguồn cảm hứng, thậm chí là hình mẫu đầu tư của nhiều ông bầu bóng đá về sau, bao gồm bầu Hiển của một Hà Nội FC đang giữ kỷ lục sáu lần vô địch V-League. Kiatisuk vẫn là một trong những ngoại binh chất lượng nhất, có tầm ảnh hưởng đến CLB nhất trong lịch V-League. Thương vụ của bầu Đức đưa Kiatiuk về Pleiku năm 2002 đến nay vẫn thuộc hàng "kinh điển".

Nhưng vàng son một thuở chỉ để hồi tưởng, không phải là yếu tố làm nên sức mạnh của một CLB hiện tại. Vụ ồn vào về trài trợ chỉ tạo ấn tượng về một HAGL đang chịu nhiều tổn thương trong mùa giải sắp diễn ra. Hàng loạt trụ cột từ lứa U19 năm 2015 rời đi khiến HAGL bị điểm mặt như ứng viên xuống hạng, và vị thế của đội bóng được yêu thích bậc nhất Việt Nam cũng khó mà bảo toàn. 20 năm trước, Kiatisuk là ngôi sao sáng nhất "Đội hình trong mơ" của bầu Đức. Còn bây giờ, ở vai trò HLV, ông là ngôi sao duy nhất để HAGL nuôi hy vọng trụ lại ở giải đấu cao nhất bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

HLV Kiatisuk sẽ phải dùng nhiều cầu thủ trẻ tại V-League 2023, sau khi các trụ cột từ lứa U19 năm 2005 hết hợp đồng và chuyển sang các CLB khác. Ảnh: HAGL

Có một sự trùng hợp thú vị. Năm 2003, khi HAGL vô địch V-League - cũng là năm mà Công an Hà Nội biến mất tại V-League. Họ được chuyển đổi, thay bằng cái tên Hàng không Việt Nam và rồi cũng... mất luôn sau khi sáp nhập với HN ACB cuối mùa giải. Bây giờ, tại V-League 2023, phiên hiệu Công an Hà Nội xuất hiện trở lại, và họ đang là một phiên bản HAGL của 20 năm trước. Gần như toàn bộ đội hình thăng hạng của đội Công an Nhân dân mùa trước không còn, sau khi CLB này đổi tên thành Công an Hà Nội. Có đến 16 trong 28 cầu thủ Công an Hà Nội đăng ký dự giải đã và đang là tuyển thủ quốc gia hoặc U23 Việt Nam. Có thêm Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh, Phan Văn Đức hay Hồ Tấn Tài, Công an Hà Nội đủ mạnh để trở thành một ứng viên vô địch. Đội bóng của HLV Paulo Foiani thậm chí được kỳ vọng tái hiện kỳ tích của HAGL 20 năm trước.

Nhưng năm 2023, V-League không giống thuở ban đầu của giải đấu này. 20 năm trước, HAGL tạo khác biệt bằng cách vung tiền mua ngôi sao khi các CLB còn lại hầu như không tăng cường lực lượng. Còn bây giờ, kể cả khi thay mới toàn bộ lực lượng để tạo ra một "Đội hình trong mơ", Công an Hà Nội chưa thể vượt qua chất lượng đội ngũ Hà Nội FC, Viettel hay Bình Định đang sở hữu. Ngay cả Nam Định - đội bóng bị xem là "chuyên gia trụ hạng" nhiều năm qua- mùa này cũng bổ sung gần 10 cầu thủ mới, để biến sân Thiên Trường trở thành "hiểm địa" cho mọi đối thủ.

Mùa trước, dù để ngôi sao số một Nguyễn Quang Hải ra nước ngoài, Hà Nội FC vẫn đủ sức vô địch với chênh lệnh giữa số trận thắng - thua (15 - 3 ) tốt thứ nhì lịch sử V-League, chỉ kém chính họ ở mùa 2018 (20 thắng - 2 thua). Mất mát lớn nhất của Hà Nội FC là Đoàn Văn Hậu, nhưng so với ở tuyển Việt Nam, vai trò của hậu vệ này tại Hà Nội FC không quá lớn. Tuy vậy, Hà Nội FC có thể không còn hào hứng lắm với cuộc đua ở V-League, bởi mục tiêu của họ mùa này là đấu trường AFC Champions League.

Một trở ngại khác cho tham vọng tạo kỳ tích của Công an Hà Nội là thể thức thi đấu hai giai đoạn của V-League 2023. Các đội chỉ đá 13 trận ở giai đoạn 1, sau đó phân hạng để đấu play-off tranh vô địch hoặc tìm vé trụ hạng. Thể thức này buộc các CLB phải chơi tốt ngay từ đầu mùa, điều này đem lại lợi thế cho các đội bóng có nền tảng nhân sự ổn định, hoặc kinh nghiệm thi đấu - điều một tân binh như Công an Hà Nội khó có.

Những ngôi sao như Văn Thanh, Văn Đức... được kỳ vọng giúp Công An Hà Nội "hóa rồng", vô địch V-League ngay mùa đầu tiên thăng hạng. Ảnh: CAHN FC

Nhưng nếu căn cứ vào mùa gần nhất từng áp dụng thể thức kể trên, Công an Hà Nội lại có cơ may. Năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19, V-League đá hai giai đoạn, và nhờ vậy mà Viettel vô địch, dù chỉ mới thăng hạng trước đó một năm. Cũng V-League 2020, tân binh Hà Tĩnh còn vươn lên nhóm đua vô địch. Sang năm 2021 - dù V-League mùa đó về sau bị hủy vì Covid-19, cũng với thể thức tương tự, Hà Nội FC suýt rơi vào nhóm trụ hạng, còn các đội yếu như Nam Định hay tân bình Bình Định có cơ hội vào nhóm trên.

Không chỉ là sự hấp dẫn từ cuộc đua vô địch V-League, 2023 còn là năm bóng đá Việt Nam thay HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Và sau khi đội tuyển không thành công ở AFF Cup 2022, gần như mọi cầu thủ tại V-League sẽ được trao cơ hội thể hiện khả năng trước Philippe Troussier, HLV gần như chắc chắn sẽ được VFF bổ nhiệm thay ông Park và có thể xây dựng đội tuyển theo chiến thuật và triết lý nhân sự khác. Cuộc cạnh tranh lên tuyển còn hứa hẹn quyết liệt và nhiều bất ngờ, bởi xen giữa V-League là SEA Games 32, nơi Troussier sẽ có những trận đấu đầu tiên của ông trên cương vị HLV trưởng và về lý thuyết, ông sẽ ủng hộ các cầu thủ trẻ nhiều hơn.

Song Việt