Vì sao trọng tài từ chối siêu phẩm của Mbappe?

Tây Ban NhaViệc trọng tài không công nhận bàn thắng của Kylian Mbappe, sau cú vô lê từ 25 m tung lưới Barca, ở trận Kinh điển gây ra nhiều tranh cãi.

Phút 12, trận đấu trên sân Bernabeu tối 26/10, Mbappe vô lê từ 25 m đưa bóng vào góc phải khung thành Barca. Ban đầu, trọng tài Soto Grado công nhận bàn cho "số 10" của Real. Nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đổi ý, bắt lỗi việt vị đối với Mbappe và cho Barca đá phạt lên.

Khi Mbappe dứt điểm, ba hậu vệ Barca đang đứng dưới. Điều này gây tranh cãi rằng trọng tài bắt lỗi sai và nên công nhận bàn thắng cho tiền đạo của Real. Tuy nhiên, theo hệ thống bắt việt vị theo công nghệ bán tự động, Mbappe đã rơi vào thế việt vị từ trước ở khoảng cách rất hẹp. Việc ba hậu vệ Barca di chuyển xuống dưới khi tiền đạo người Pháp dứt điểm không làm thay đổi lỗi này.

Mbappe đứng trên hậu vệ Barca khi dứt điểm, nhưng trước đó anh đã việt vị.

Trên tờ Marca, cựu trọng tài La Liga, Alfonso Perez Burull cũng khẳng định Mbappe rơi vào thế việt vị, đồng thời ủng hộ quyết định của đồng nghiệp Grado.

Trước siêu phẩm hụt của Mbappe, trận El Clasico cũng gây tranh cãi với tình huống va chạm trong vòng cấm Barca ở phút thứ 2 giữa Vinicius và Lamine Yamal. Ban đầu, trọng tài cho Real hưởng phạt đền. Nhưng sau khi tham khảo VAR và xem lại qua màn hình, ông đảo ngược quyết định.

Video quay chậm cho thấy trọng tài xử lý đúng. Yamal lao chân tới gần bóng và chiếm lĩnh không gian trước, còn Vinicius sút vào chân tiền đạo của Barca rồi tự ngã.

Mbappe (trái) chia vui với Arda Guler và Jude Bellingham trong trận Real thắng Barca 2-1 ở vòng 10 La Liga tối 26/10. Ảnh: Reuters

Phút 49, trọng tài cũng đảo ngược một quyết định khác. Ban đầu, sau tình huống Jude Bellingham tạt bóng chạm Eric Garcia đi ra ngoài biên, ông Grado chỉ cho Real hưởng phạt góc. Nhưng sau khi xem lại qua màn hình và phát hiện bóng chạm tay Garcia, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Tuy nhiên, sau đó Mbappe sút hỏng, lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho Real.

Vấn đề trọng tài vốn được dấy lên từ trước trận El Clasico. Do đó, Ủy ban trọng tài Tây Ban Nha đã chọn Grado, người mà hai đội đều khó chịu, bắt chính. Sau trận đấu, Ủy ban đánh giá cao các quyết định và sự phối hợp của Grado với trọng tài VAR, Iglesias Villanueva.

Trận này, hai đội ghi cả ba bàn trong hiệp một. Mbappe mở tỷ số ở phút 22, khi phá bẫy việt vị và băng xuống đánh bại thủ thành Wojciech Szczesny. Fermin Lopez dứt điểm từ giữa vòng cấm gỡ hòa cho Barca phút 38, nhưng Jude Bellingham đệm bóng ấn định chiến thắng sớm cho Real sau đó 5 phút.

Real hiện dẫn đầu La Liga với 27 điểm, hơn Barca năm điểm sau 10 vòng. Mùa trước, Barca vô địch khi hơn Real bốn điểm.

Thanh Quý (theo Marca, AS)