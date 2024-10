Vì sao tiền bạc thường gây bất hòa trong hôn nhân?

Nhiều cặp vợ chồng thừa nhận "không biết cách giải quyết mâu thuẫn tiền bạc" dẫn đến cãi vã, rạn nứt, chia tay.

Theo các chuyên gia tài chính, có 4 lý do chính khiến tiền bạc thường trở thành gốc rễ của bất hòa hôn nhân.

Tiền bạc khắc sâu khác biệt tính cách



Kết quả một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Quan hệ Xã hội và Cá nhân (The Journal of Social and Personal Relationships) cho thấy vấn đề tiền bạc có thể phát sinh khi một trong hai người thuộc nhóm tính cách lý trí, còn người kia lại cảm tính.

Sự khác nhau về tính cách, dẫn đến quan điểm khác nhau xuất hiện khi một người coi tiền bạc là động lực để tự tin nên chi tiêu tập trung vào hình thức, giá trị bề ngoài.

Ngược lại, bạn đời của họ coi tiền bạc là sự đảm bảo an toàn trong thời điểm khó khăn nên sử dụng tiền tiết kiệm, có kế hoạch hơn. Sự khác biệt không dễ nhận ra này có thể gây ra tranh cãi giữa hai phía.

Tạp chí quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng đã công bố một nghiên cứu cho thấy tình huống này có thể trở thành vấn đề lớn, tiền đề cho ly hôn, khi hai người không biết thảo luận, tìm ưu tiên các nhu cầu tài chính phù hợp trong hôn nhân.

Ảnh minh họa: Pexels

Các câu chuyện về tiền bạc thường không dễ dàng

Tiến sĩ Wendy De La Rosa của trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ) nói rằng tiền bạc là một chủ đề nhạy cảm. Trong khi đó, hôn nhân và tiền bạc song hành với nhau. Do vậy, một số người có tâm lý né tránh những cuộc trò chuyện này, nhằm tránh sứt mẻ hôn nhân.

Tuy nhiên, lảng tránh chủ đề về tiền bạc cũng giống như chạy trốn điều không thể tránh khỏi. Cho dù bạn có chạy trốn, một ngày nào đó nó sẽ tìm đến bạn.



Tâm lý "Ai kiếm được nhiều tiền hơn"

Nghiên cứu từ Đại học Wisconsin-Madison cho thấy, ly hôn có khả năng xảy ra nhiều hơn đối với các cặp vợ kiếm được nhiều tiền hơn chồng. Nghiên cứu này cho thấy những người trẻ thích những đối tác ngang bằng về địa vị, nhưng cả nam giới và phụ nữ đều có xu hướng tránh việc phụ nữ có địa vị cao hơn nam giới.

Ngoài sở thích về hẹn hò, bằng chứng thực nghiệm cho thấy trong các mối quan hệ lãng mạn, khi nam giới bị bạn đời nữ vượt trội hơn về khả năng kiếm tiền, lòng tự trọng của họ bị ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, điều ngược lại không đúng với phụ nữ.

Nghiên cứu cho thấy, khi một người kiếm được nhiều tiền hơn người kia và người kia cố gắng kiểm soát mối quan hệ bằng khả năng tài chính của mình, mối quan hệ trở nên mất cân bằng.

Ai là người quản lý tài chính trong gia đình

Quản lý tài chính gia đình là một trách nhiệm quan trọng nhưng thường được phó thác cho một người. Một kết quả nghiên cứu từ Đại học Guelph, Ontario (Canada) cho thấy, các vấn đề có thể phát sinh từ chính điều này.

Mâu thuẫn thường xảy ra khi người không tham gia nhiều vào việc quản lý tài chính bị bất ngờ bởi tình hình tài chính gia đình không như kỳ vọng, ví dụ như tiền tiết kiệm được người kia sử dụng sai cách, thẻ tín dụng bị chi tiêu vượt hạn mức.

Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng đã công bố một nghiên cứu cho thấy tình huống này có thể trở thành vấn đề khi một trong hai người không biết cách ưu tiên các nhu cầu tài chính trong hôn nhân. Mối quan hệ từng ngọt ngào và thân mật trở thành chiến trường cho những lời lẽ cay nghiệt.

Vì vậy, trong hôn nhân, điều quan trọng là cả hai bên đều phải tham gia vào các vấn đề tài chính. Việc thảo luận cùng nhau cũng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc ngăn chặn bất đồng. Nên tham khảo ý kiến của nhau trước khi mua bất kỳ thứ gì và lập kế hoạch cho chi tiêu và tiết kiệm hàng tháng.

Thùy Linh (Theo Yourtango)