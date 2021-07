Vì sao thí điểm hộ chiếu vaccine ở Phú Quốc?

Phú Quốc là hòn đảo tương đối biệt lập, đủ cơ sở hạ tầng như sân bay, cơ sở lưu trú nên nhiều thuận lợi để thí điểm hộ chiếu vaccine, theo Thứ trưởng Đoàn Văn Việt.

Ngày 10/7, trả lời VnExpress, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cho biết, đang tổng hợp ý kiến các bộ, ngành để chỉnh sửa, hoàn thiện đề án thí điểm hộ chiếu vacicne tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). "Tinh thần là cố gắng cuối tháng 7 sẽ thực hiện xong, để báo cáo Thủ tướng", ông Việt nói.

Cụ thể, Bộ Y tế sẽ quy định các vấn đề đảm bảo an toàn về dịch bệnh. Bộ đang rà soát bước đầu về tình hình dịch bệnh và chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 cho người dân tại Phú Quốc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Kiên Giang và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình đón khách.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Theo ông Việt, Bộ đang rà soát nhiều nội dung của đề án, trong đó có việc xem xét đón khách từ châu Âu, châu Mỹ và một số nước khu vực châu Á. Ngoài đảm bảo an toàn, không lây lan dịch bệnh cho người dân trên đảo và ra nơi khác, còn nhiều việc cần giải quyết như về hộ chiếu, tổ chức các tuyến du lịch, tổ chức điểm đến, cơ sở lưu trú; vấn đề xuất nhập cảnh; đảm bảo an ninh, an toàn.

Một số địa phương đang đề xuất thực hiện hộ chiếu vaccine, nhưng theo Thứ trưởng Việt, Phú Quốc có nhiều thuận lợi hơn. Trong điều kiện dịch bệnh vẫn phức tạp và lây lan rộng như hiện nay cần làm thí điểm. Sau đó, Bộ sẽ tổng hợp, đề xuất với Chính phủ các chính sách hợp lý hơn, nhằm thực hiện mục tiêu kép.

Đảo Phú Quốc. Ảnh: Ngọc Thành

Đồng tình với việc thí điểm hộ chiếu vaccine, Tiến sĩ Vũ An Dân, Trưởng khoa Du lịch, Viện Đại học mở Hà Nội cho rằng "Phú Quốc là nơi lý tưởng để thực hiện chủ trương này".

Thí điểm hộ chiếu vaccine sẽ phục vụ mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Vì vậy, Việt Nam đang từng bước thực hiện lộ trình mở cửa với người có hộ chiếu vaccine "là đúng đắn", nhưng phải đảm bảo an toàn, ông Dân nói.

Phú Quốc rất phù hợp để triển khai đầu tiên, bởi nằm tương đối tách biệt với đất liền nên việc kiểm soát dịch bệnh thuận lợi. Dân số trên đảo không quá lớn, có thể tiêm vaccine cho tất cả cư dân và những người phục vụ ngành du lịch.

Sau khi thí điểm tại Phú Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rút kinh nghiệm, áp dụng ra nơi khác để từng bước giúp ngành du lịch phục hồi. Ông Dân đề xuất, nơi thứ hai có thể áp dụng hộ chiếu vacicne là tỉnh Quảng Nam. Dù địa bàn này không tách biệt như Phú Quốc, nhưng có nhiều điều kiện thuận lợi. Hồi tháng 4, tỉnh Quảng Nam đã đề xuất áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine để đón khách du lịch quốc tế.

"Thí điểm hộ chiếu vaccine thành công là cơ hội để Việt Nam quảng bá đến bạn bè và khách du lịch quốc tế là điểm đến an toàn", ông Dân nêu quan điểm.

Cuối tháng 6, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc; báo cáo Thủ tướng trong tháng 7.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu cho thí điểm sử dụng hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh.

Tại cuộc họp đầu tháng 4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 thống nhất ba nhóm người nhập cảnh dự kiến được áp dụng hộ chiếu vaccine gồm: Người Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài, đã tiêm vaccine Covid-19; người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để đầu tư, kinh doanh; khách du lịch quốc tế.

Dự kiến, Việt Nam sẽ đón du khách từ các nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh và triển khai tiêm vaccine đạt miễn dịch cộng đồng. Nơi đến là những khu du lịch, nghỉ dưỡng có thể kiểm soát được người vào an toàn; có quy trình kiểm soát đi lại, tiếp xúc trong nước.

Viết Tuân