Vì sao The Greenbrier rời PGA Tour?

Ít nhà tài trợ và khán giả, The Greenbrier - giải đấu ở Tây Virginia - đã kết thúc 10 năm hiện diện trong lịch trình PGA Tour.

Thông báo ngừng hợp tác giữa hai đơn vị đồng tổ chức được đưa ra hôm 16/4, cùng ngày công bố lịch nối lại mùa giải của PGA Tour sau thời gian hoãn vì dịch bệnh.

Ban đầu, The Greenbrier dự kiến được tổ chức từ 10-13/9/2020 và đóng vai trò mở màn mùa 2020-2021. Tuy nhiên, nơi đăng cai sự kiện - khu nghỉ dưỡng cùng tên, và PGA Tour - tổ chức bảo trợ đã đồng thuận kết thúc quan hệ đối tác dù hợp đồng còn thời hạn đến hết năm 2026. Do đó, vị trí của The Greenbrier sẽ được thay thế bằng Safeway Open trong mùa mới.

The Greenbrier không còn nằm trong lịch trình của PGA Tour từ mùa tới.

"Việc chuyển thời điểm tổ chức The Greenbrier sang mùa Thu đã không mang lại hiệu quả như mong đợi. Đây là thời điểm tựu trường, khiến sức hút của giải đối với nhà tài trợ và khán giả đã giảm mạnh. Chúng tôi xem đây là quyết định có lợi cho đôi bên trong hoàn cảnh khủng hoảng hiện nay", Chủ tịch Jill Justice của khu nghỉ dưỡng The Greenbrier giải thích trong thông báo ngừng tổ chức giải.

Năm trước, chính đơn vị đăng cai đã mua 30.000 vé tặng fan, nhưng không vẫn không đạt hiệu quả cao trong việc lôi kéo khán giả thực địa. Trong khi đó, The Greenbier còn nổi tiếng qua việc sở hữu một hầm trú ẩn cho các thành viên Quốc hội Mỹ phòng khi xảy ra tấn công hạt nhân trong thời chiến tranh lạnh.

Tiền thân là Greenbrier Classic, sự kiện này được tổ chức vào tháng 7 trên sân Old White TPC trong giai đoạn 2010-2018 và từng bị huỷ vì mặt sân hư hại nghiêm trọng do bão lụt hồi 2016. Ba năm sau, nó được đôn lên tháng 9. Trong kì 2019 với tổng quỹ thưởng 7,5 triệu USD, Joaquin Niemann đoạt cúp với điểm -21, lĩnh 1,35 triệu USD. Kỷ lục điểm đăng quang thuộc về Stuart Appleby ở điểm -22 trong kì khai trương. Lần đó, golfer này đạt bảng điểm 59 gậy tại vòng cuối. Thành tích hiếm có này được Kevin Chappell tái lập năm trước.

Jim Justice, chủ sở hữu khu sở hữu The Greenbrier, là doanh nhân ngành khoáng sản-nông nghiệp và được xem là người giàu nhất Tây Virginia với giá trị tài sản ròng lên đến 1,2 tỷ USD. Mua lại vào năm 2009, Justice giúp khu nghỉ dưỡng thoát nguy cơ phá sản và thành lập Greenbrier Classic rồi đổi tên thành "A Military Tribute at The Greenbrier" từ năm 2018 nhằm vinh danh sự gắn kết của quân đội Mỹ tại nơi này. Justice đắc cử chức Thống đốc West Virginia năm 2016.

Năm trước, chính quyền liên bang đã điều tra hồ sơ của The Greenbrier, công ty điều hành giải trực thuộc và vấn đề thuế của Justice. Nhưng đầu năm nay, luật sư của tỷ phú này thông báo cuộc điều tra khép lại và không phát hiện sai phạm. Năm 2015, Justice đã gây tranh cãi pháp lý khi đích thân phát tiền mặt tại hố 18 cho các khán giả chứng kiến cú hole-in-one tại giải. Nhưng sau đó, vụ việc được xếp lại mà không rõ lý do.

Quốc Huy tổng hợp