Vì sao tăng lương hưu 4,5% và 200.000 đồng?

Mức tăng 4,5% cùng 200.000 đồng mỗi tháng và chia nhóm thụ hưởng thay vì tăng đồng đều để hướng đến giảm chênh lệch mặt bằng lương hưu, theo Bộ Nội vụ.

Trong dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hàng tháng, Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án tăng thêm từ ngày 1/7.

Phương án một chia người thụ hưởng thành hai nhóm với các tỷ lệ điều chỉnh khác nhau. Mức 4,5% và 200.000 đồng mỗi tháng áp dụng cho bảy nhóm chủ yếu từng làm việc trong khu vực nhà nước hiện hưởng hưu trí; người hưởng trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng. Ba nhóm còn lại hưởng mức tăng 8% - tương ứng tỷ lệ điều chỉnh lương cơ sở cùng thời điểm. Đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng đề xuất tăng lương hưu theo tỷ lệ phần trăm cộng với số tiền cụ thể.

Phương án hai là tăng đồng đều 8% cho tất cả các nhóm thụ hưởng.

Lý giải về sự kết hợp tỷ lệ 4,5% và 200.000 đồng mỗi tháng, trong dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ vào CPI cùng khả năng ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm xã hội, đồng thời thỏa đáng với nhóm hưởng thấp trước năm 1995.

Cơ quan soạn thảo thông tin 8% là mức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhưng nếu áp dụng đồng đều cho tất cả nhóm thụ hưởng thì không khắc phục được chênh lệch lương hưu giữa người hưởng thấp và người hưởng cao, thậm chí kéo dài khoảng cách. Phương án này cũng chưa thể chế hóa Nghị quyết 28 của Trung ương về thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ.

Bộ dẫn thống kê đến tháng 7/2025, khoảng 2,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng mức 3-10 triệu đồng, chiếm 80% tổng số người hưởng cả nước. Lương hưu bình quân từ ngân sách nhà nước khoảng 5,7 triệu đồng, trợ cấp hàng tháng bình quân 2,2-2,5 triệu đồng. Lương hưu bình quân từ Quỹ Bảo hiểm xã hội đạt 6,7 triệu đồng; mức hưởng bình quân của cán bộ xã, phường là 2,7 triệu đồng một tháng.

Vì vậy, điều chỉnh hưu trí với tỷ lệ 4,5% kèm số tiền tuyệt đối 200.000 đồng mỗi tháng thể hiện tính chia sẻ hơn so với việc chỉ tăng tỷ lệ %.

Người cao tuổi Hà Nội thư giãn bên Hồ Gươm. Ảnh: Ngọc Thành

Phương án nào lợi hơn với người thụ hưởng?

Theo phương án một, người thụ hưởng được chia thành hai nhóm với tỷ lệ điều chỉnh khác nhau. Mức 4,5% và 200.000 đồng mỗi tháng áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; cán bộ xã, phường đang hưởng trợ cấp hàng tháng; lực lượng vũ trang mà dưới 20 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ về địa phương mà đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp.

Ví dụ: Ông Bình là công chức nhà nước nghỉ hưu, hiện hưởng 8 triệu đồng mỗi tháng. Nếu tăng 4,5% tương đương 360.000 đồng, cộng 200.000 đồng mỗi tháng thì lương hưu sau ngày 1/7 của ông là 8,56 triệu đồng.

Ba nhóm còn lại gồm người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước 1/1/1995; người không đủ điều kiện hưởng lương hưu cũng chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mà đang hưởng trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh thêm 8% trên nền hiện hưởng.

Ví dụ: Bà Trang 60 tuổi đóng BHXH 12 năm, đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ năm đóng nên không đủ điều kiện nhận hưu trí. Bà cũng chưa đủ tuổi nhận trợ cấp xã hội (75 tuổi) và đang hưởng trợ cấp hàng tháng một triệu đồng từ chính khoản đóng vào Quỹ Bảo hiểm xã hội. Nếu tăng thêm 8% tương ứng 80.000 đồng mỗi tháng, khoản hưởng mới của bà là 1.080.000 đồng.

Nếu phương án này thông qua, tổng kinh phí tăng thêm so với năm 2025 là 9.176 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước đảm bảo 2.105 tỷ đồng và Quỹ Bảo hiểm xã hội 7.070 tỷ đồng.

Phương án hai điều chỉnh đồng đều 8% tất cả nhóm thì kinh phí dự kiến tăng thêm so với năm 2025 là 9.749 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước đảm bảo 2.073 tỷ đồng và Quỹ Bảo hiểm xã hội 7.736 tỷ đồng.

Ví dụ: Ông Bình là công chức nhà nước nghỉ hưu, hiện hưởng 8 triệu đồng mỗi tháng. Nếu tăng 8% tương đương 640.000 đồng mỗi tháng, mức hưởng sau ngày 1/7 của ông là 8,64 triệu đồng. So với phương án một, ông Bình sẽ có thêm 80.000 đồng mỗi tháng.

Với người hưởng lương hưu, trợ cấp trước năm 1995, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh đạt 3,8 triệu đồng một tháng. Người hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng thì được tăng thêm 300.000 đồng; người hưởng từ 3,5 đến dưới 3,8 triệu đồng được điều chỉnh đủ 3,8 triệu đồng. Kinh phí điều chỉnh với nhóm này khoảng 200-300 tỷ đồng.

Khảo sát trực tuyến của VnExpress với hơn 3.600 người biểu quyết cho kết quả 93% đồng tình phương án hai tăng đều tất cả nhóm 8%; 7% còn lại chọn phương án một với các mức hưởng khác nhau.

TS Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng nên điều chỉnh đồng đều 8% tất cả nhóm để tránh người thụ hưởng tâm tư. Bởi lương hưu dựa trên nguyên tắc đóng - hưởng, người hưu trí cao cũng có quá trình tham gia BHXH dài cùng nền lương làm căn cứ đóng BHXH cao.

Điều ông băn khoăn là mức 8% chỉ vừa đủ bù đắp CPI và tăng trưởng của nền kinh tế trong hai năm không điều chỉnh lương hưu. Nhưng đáng lo nhất là các loại chi phí sinh hoạt, giá cả thường "đi trước" mỗi kỳ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp, tăng lương cơ sở. Bản thân ông hiện hưởng lương hưu hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, vẫn thấy lo ngại với chi phí đời sống leo thang trong thời gian qua. Vì thế, cần bình ổn giá cả thị trường để đảm bảo an sinh.

Về lâu dài, cơ quan quản lý cần tính phương án nâng dần tiền hưởng cho nhóm nghỉ trước 1995 sao cho tiệm cận lương tối thiểu vùng để đảm bảo cuộc sống người hưởng thấp. Mức 3,8 triệu đồng sau điều chỉnh vẫn thấp hơn lương tối thiểu vùng I, hiện đã đạt 5,31 triệu đồng.

Lần gần nhất Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng là ngày 1/7/2024 với mức tăng 15%. Tổng cộng hơn 3,12 triệu người được thụ hưởng với kinh phí tăng thêm 6 tháng cuối năm là 16.786 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho 852.700 người với kinh phí tăng thêm gần 3.600 tỷ đồng; Quỹ Bảo hiểm xã hội đảm bảo cho hơn 2,115 triệu người với kinh phí 13.189 tỷ đồng.

Hồng Chiêu