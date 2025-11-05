Vì sao Real thoát phạt đền trước Liverpool?

AnhTình huống Aurelien Tchouameni để bóng chạm tay trong trận Real thua Liverpool ở vòng bảng Champions League không bị thổi phạt đền, nhưng gây tranh cãi lớn.

Phút 30, trận đấu trên sân Anfield tối 4/11, Dominik Szoboszlai sút xa khiến bóng bật tay Aurelien Tchouameni. Ban đầu, trọng tài Istvan Kovacs xác định tình huống diễn ra ngay ngoài vòng cấm, nên cho Liverpool đá phạt trực tiếp.

Khi các cầu thủ Liverpool đòi phạt đền và được VAR khuyến nghị, Kovacs ra ngoài đường biên xem lại video. Nhưng sau đó, ông không những không cho Liverpool hưởng phạt đền, mà còn hủy quyết định ban đầu và thả bóng cho Real đá lên.

Video quay chậm cho thấy bóng khẽ chạm đùi trước khi bật lên tay Tchouameni. Theo tờ Sporting News, diễn biến này có thể đã giải oan cho cầu thủ bên phía Real. Quy định hiện hành nhấn mạnh rằng những pha chạm bóng bật ra từ các bộ phận khác của cơ thể không bị phạt nặng như nhau, vì cầu thủ không có thời gian để phản ứng với thay đổi trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, Tchouameni còn có thể "trắng án" vì chủ động xoay toàn bộ cơ thể, khép hai tay và giảm khả năng cơ thể tiếp xúc.

UEFA cũng đứng về phía Tchouameni. Sau trận đấu, họ ra thông cáo, nhấn mạnh: "Bóng chạm tay trái của cầu thủ số 14 bên phía Real, nhưng cánh tay đó ở gần cơ thể trong tư thế tự nhiên".

Szoboszlai (phải) dứt điểm khiến bóng bật tay Tchouameni trong trận Liverpool 1-0 Real ở lượt bốn vòng bảng Champions League tối 4/11. Ảnh: Rex

Tuy nhiên, tình huống này vẫn gây tranh cãi lớn. Theo cựu trọng tài Mark Clattenburg của Ngoại hạng Anh, tư thế phản ứng không hề tự nhiên, và Tchouameni biết bản thân đang làm gì khi cố ngăn cú sút của Szoboszlai.

Cựu tiền đạo của Liverpool, Robbie Fowler và cựu tiền đạo của Newcastle, Alan Shearer cũng cho rằng nên trọng tài thổi phạt đền cho Liverpool. "Tôi không đồng ý với quyết định của trọng tài", Shearer nói trên Amazon Prime. "Trong một trận đấu như thế này, một quyết định như vậy rất quan trọng, có thể quyết định thắng thua".

Trái lại, cựu cầu thủ của Arsenal, Theo Walcott và cựu đội trưởng Man Utd, Wayne Rooney ủng hộ trọng tài. Họ đều cho rằng khoảng cách quá gần khiến Tchouameni không kịp tránh bóng và phản ứng diễn ra một cách tự nhiên.

"Thật tuyệt vời", Rooney nói. "Đó là lý do chúng ta cần VAR. Tất cả chúng ta đều thấy tại sao trọng tài không thổi phạt đền. Đó tuyệt đối không thể là phạt đền".

Sau khi thoát hiểm ở phút 30, Real vẫn không tránh khỏi thất bại. Phút 61, sau pha đá phạt của Szoboszlai, Alexis Mac Allister đánh đầu mang lại chiến thắng 1-0 cho Liverpool. Kết quả này khiến Real thua trận đầu tiên tại Champions League mùa này, sau các trận thắng Marseille 2-1, Kairat 5-0 và Juventus 1-0.

Istvan Kovacs là một trong những trọng tài giỏi nhất hiện nay của UEFA. "Vị vua sân cỏ" 41 tuổi người Romania từng bắt các trận chung kết Conference League 2022, Europa League 2024 và Champions League 2025.

Thanh Quý (theo SN, UEFA, AP)