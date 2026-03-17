Vì sao quần áo thể thao giặt xong vẫn hôi?

Ném ngay đồ tập đẫm mồ hôi vào máy giặt, dùng nhiều xà phòng hay nước xả vải là sai lầm khiến quần áo luôn bốc mùi khó chịu.

Theo tạp chí tiêu dùng Which (Anh), sai lầm phổ biến nhất của mọi người là không để đồ thể thao "thở" trước khi giặt.

Bà Rebecca Jakeman, chuyên gia tại Which, nhận định việc gom quần áo đẫm mồ hôi ném ngay vào giỏ hoặc lồng máy giặt khiến mồ hôi không thể bay hơi. Vi khuẩn và mùi hôi sẽ tích tụ, tạo thành hỗn hợp khó làm sạch. "Hệ quả là dù bộ đồ trông có vẻ sạch sau khi giặt, chúng sẽ lập tức phát ra mùi hôi ngay khi cơ thể bạn nóng lên lúc tập luyện", bà nói.

Đồ tập vốn được thiết kế thấm hút tốt, điều này đồng nghĩa với việc dầu nhờn và vi khuẩn dễ thấm sâu vào sợi vải hơn trang phục thông thường. Dưới đây là những nguyên tắc giúp đồ tập luôn thơm tho và bền màu:

Quần áo tập thể dục thường đẫm mồ hôi sau quá trình vận động, nhưng không nên giặt ngay để tránh bị "bốc mùi". Ảnh minh họa: Shutterstock

Lộn trái quần áo trước khi giặt

Cách này giúp phần vải tiếp xúc trực tiếp với da (nơi chứa nhiều mồ hôi, vi khuẩn và cặn lăn khử mùi nhất) được ma sát với nước và bột giặt, giúp làm sạch tối đa.

Phân loại đồ giặt

Nên giặt đồ tập chung với các chất liệu tổng hợp tương tự. Đồ thể thao rất nhạy cảm với lực ma sát. Hãng đồ thể thao Nike khuyến cáo nên tách biệt đồ tập khỏi quần jeans hoặc trang phục có khóa kéo, cúc cứng để tránh bề mặt vải bị sờn rách. Tuyệt đối không giặt chung với khăn tắm hay ga giường, bởi đây là những món đồ thô ráp và cần giặt ở nhiệt độ cao.

Giảm một nửa lượng nước giặt

Dùng quá nhiều chất tẩy rửa sẽ tạo thành lớp cặn bám trên quần áo, vô tình "nhốt" vi khuẩn lại. Cặn xà phòng kết hợp với nhiệt độ cơ thể khi bạn mặc lại sẽ tạo môi trường hoàn hảo cho mùi hôi tái phát. Chỉ nên dùng một nửa lượng nước giặt so với bình thường. Với đồ quá nặng mùi, hãy ngâm trong hỗn hợp nước lạnh và giấm trắng 30 phút trước khi giặt.

Nói 'không' với nước xả vải

Các chất làm mềm trong nước xả sẽ tạo lớp màng bao phủ sợi vải, làm bít tắc các lỗ thoáng khí và khóa chặt dầu nhờn, vi khuẩn bên trong. Nhãn mác trên hầu hết quần áo thể thao đều khuyến cáo không dùng sản phẩm này.

Giặt nước mát và tránh máy sấy

Chế độ giặt đồ sợi tổng hợp (Synthetics) hoặc đồ thể thao với mức nước mát là lựa chọn tối ưu. Nhiệt độ lý tưởng là 20-30 độ C. Tuyệt đối không dùng nước nóng và máy sấy, bởi nhiệt độ cao sẽ "luộc chín" và làm đứt gãy sợi elastane (chất liệu tạo độ co giãn), khiến quần áo mất phom dáng. Hãy phơi đồ ở nơi thoáng gió tự nhiên.

Minh Phương (Theo Dailymail, Southernliving)