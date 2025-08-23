Vì sao PVF-CAND thoát phạt đền dù cầu thủ đánh nguội trong vòng cấm?

Ninh BìnhJoseph Mpande bị đuổi với lỗi đánh nguội trong vòng cấm nhà, nhưng PVF-CAND không bị thổi phạt đền trong trận thua Hải Phòng 1-3 ở vòng 2 V-League 2025-2026.

Tình huống diễn ra ở phút 54 trận đấu trên sân Lạch Tray tối nay 23/8. Ngay trước khi Triệu Việt Hưng đá phạt góc biên phải, Joseph Mpande giật cùi chỏ tay phải vào đầu Imoh Friday trong vòng cấm PVF-CAND.

Trọng tài Trần Thế Anh tham khảo VAR rồi xem lại video khoảng 5 phút thì quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp cho Mpande. Tuy nhiên, ông không thổi phạt đền cho Hải Phòng.

Tiền vệ PVF-CAND Joseph Mpande (áo đỏ phải) đánh chỏ vào đầu Imoh Friday trong trận thua Hải Phòng 1-3 ở vòng 2 V-League 2025-2026, trên sân Lạch Tray, Hải Phòng ngày 23/8/2025. Ảnh: Chụp màn hình

Trọng tài vận dụng điều 12 về lỗi và hành vi sai trái theo luật của Ủy ban bóng đá quốc tế IFAB. Theo đó, thẻ đỏ trong vòng cấm không đồng nghĩa với phạt đền. Trọng tài phải đánh giá xem lỗi đó có phủ nhận cơ hội ghi bàn rõ ràng hay không, cùng mức độ nguy hiểm của phạm lỗi. Ở trận đấu tại Lạch Tray, Mpande phạm lỗi bạo lực nhưng không ngăn cản Friday ghi bàn, vì vậy chỉ có thẻ đỏ và không có phạt đền cho chủ nhà.

Một tình huống tương tự xảy ra trong trận đấu cùng giờ tại sân Ninh Bình. Ở phút 38, trong vòng cấm Thanh Hóa, Rimario có tình huống xoay người đẩy mạnh vào ngực trung vệ Patrick Marcelino của Ninh Bình. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà cũng xác định Rimario có lỗi ở mức phạt thẻ vàng, nhưng không ngăn đối phương có cơ hội dứt điểm nên đội khách thoát 11m.

Thẻ đỏ của Mpande trong trận Hải Phòng - PVF CAND Tình huống dẫn đến thẻ đỏ cho tiền vệ PVF-CAND Joseph Mpande.

Sau khi cùng chiến thắng ở lượt ra quân, hai tân binh V-League là Ninh Bình và PVF-CAND có những kết quả trái ngược tại vòng hai. PVF-CAND thua ngược Hải Phòng 1-3, còn Ninh Bình thắng đậm Thanh Hóa 4-0.

Trên sân Lạch Tray, PVF-CAND mở tỷ số ở phút 29. Từ quả phạt góc biên phải, trung vệ cao gần 2 m Alain Eyenga đệm bóng ghi bàn. Đây là cú sút trúng đích duy nhất của đội khách trong hiệp một.

Sang hiệp hai, thẻ đỏ của Mpande khiến PVF-CAND đánh mất thế trận phòng ngự phản công. Đội thủng lưới ở phút 84 sau pha ra chân nhanh của Imoh Friday trong vòng cấm. Ba phút sau, cầu thủ cao 1,73 m Triệu Việt Hưng thắng trung vệ Đoàn Anh Việt trong vòng cấm để đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút bù thứ hai, Nguyễn Hữu Nam tung cú sút trong vòng cấm tung nóc lưới thủ môn Phí Minh Long, ấn định chiến thắng 3-1.

Tiền đạo Ninh Bình Gustavo Henrique (giữa) lập cú đúp giúp đội thắng Thanh Hóa 4-0 ở vòng 2 V-League 2025-2026, trên sân Ninh Bình ngày 23/8/2025. Ảnh: VPF

Trong khi đó, khán giả Ninh Bình kéo đến gần chật kín sân để cổ vũ đội nhà thi đấu. Hoàng Đức và các đồng đội chơi lấn lướt cả trận và có bốn bàn, trong đó cặp tiền đạo Daniel Anjos và Gustavo Henrique mỗi người ghi cú đúp.

Cuối trận, Rimario xử lý bình tĩnh trước vòng cấm trước khi sút chân trái chéo góc hạ thủ môn Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Hoàng Ngọc Hà từ chối bàn thắng do trước đó Doãn Ngọc Tân đã mắc lỗi cao chân khi tranh chấp với Đức Chiến.

Chiến thắng giúp Ninh Bình dẫn đầu V-League với sáu điểm, hơn Thể Công hai điểm. Trong khi đó, PVF-CAND và Hải Phòng có ba điểm, còn Thanh Hóa xếp cuối với một điểm.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại ⁦https://fptplay.vn⁩

Hiếu Lương