Vì sao phụ nữ ngày càng thích đàn ông kém tuổi mình?

MỹQuan niệm khuôn mẫu đàn ông thích người kém tuổi trong khi phụ nữ thường tìm người già dặn hơn mình đang bị phá vỡ.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences cho thấy trung bình đàn ông nhiều hơn vợ 4,2 tuổi. Tuy nhiên, nghiên cứu về sở thích và xu hướng cho thấy họ đều thích người trẻ hơn mình.

Tương tự, nghiên cứu của Đại học California dựa trên phân tích hơn 4.500 buổi blind date (hẹn hò giấu mặt) cho thấy người trẻ có xu hướng chọn đối tác trẻ hơn, bất kể giới tính hay sở thích tự khai trước đó.

Đồng thời, khảo sát của tạp chí Men's Journal cũng ghi nhận 59% phụ nữ hiện cởi mở hơn với việc hẹn hò người trẻ, dù trước đây họ thường chọn bạn trai lớn tuổi hơn.

Giáo sư tâm lý Paul W. Eastwick ở Đại học California khảo sát các cuộc gặp do dịch vụ mai mối Tawkify tổ chức cho thấy đàn ông trẻ hơn phụ nữ từ 7 đến 12 tuổi chiếm 98%.

Sau các buổi hẹn hò giấu mặt, người tham gia được hỏi về mức độ thích buổi gặp, sự hấp dẫn của đối phương và ý định hẹn lần hai. Eastwick và nhóm nghiên cứu nhận thấy người trẻ tuổi hơn thường được đánh giá cao hơn.

"Điều này rất bất ngờ vì nó trái ngược với mọi nghiên cứu trước đó nói rằng phụ nữ muốn đối phương lớn tuổi hơn", ông nói.

Eastwick cho rằng có thể tồn tại sự khác biệt giữa những gì mọi người nói muốn và điều thực sự thu hút họ khi hẹn hò trực tiếp, đặc biệt là phụ nữ thường đánh giá thấp sức hấp dẫn của đàn ông trẻ hơn khi gặp mặt.

Các nhà nghiên cứu lý giải phụ nữ ngày càng cởi mở với việc hẹn hò người trẻ hơn một phần do chuẩn mực xã hội đang thay đổi. Họ từng đối mặt với sự phán xét khắt khe hơn khi hẹn hò với đàn ông nhỏ tuổi. Xã hội thường gán cho phụ nữ lớn tuổi những biệt danh tiêu cực trong khi đàn ông lớn tuổi khi hẹn hò với phụ nữ trẻ lại ít bị lên án.

Sự bất công trong cách nhìn nhận mối quan hệ có khoảng cách tuổi tác dựa trên giới tính tạo nên áp lực và định kiến, khiến nhiều phụ nữ chọn cách hẹn hò với người trẻ để thoải mái hơn và giảm bớt những áp lực đó. Đây cũng là cách họ tìm kiếm sự tự do và kết nối thật sự trong chuyện tình cảm.

Báo cáo của tạp chí Psychology Today cũng lý giải đàn ông trẻ thường mang lại năng lượng mạnh mẽ, sự tự tin. Điều này giúp phụ nữ lớn tuổi cảm thấy được trân trọng và hài lòng hơn trong đời sống tình dục.

Ngoài ra, nhiều phụ nữ tìm mối quan hệ với người trẻ hơn mình bởi họ cảm thấy đàn ông cùng tuổi hoặc lớn tuổi hơn thường mang theo các quan niệm truyền thống về giới tính và vai trò, dễ khiến họ cảm thấy bị kiểm soát hoặc không được tôn trọng.

Ngọc Ngân (Theo Psychology Today, Huffpost)