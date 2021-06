Vì sao phải tắt đèn cabin khi máy bay cất và hạ cánh?

Việc tắt đèn trong cabin máy bay giúp mắt hành khách quen với bóng tối, và có thể chạy khỏi chỗ ngay lập tức khi có sự cố.

Hai anh em sinh đôi người Đức Enis và Alper Asku là phi công thương mại, lái máy bay A380 và Boeing 777. Dưới đây là các đáp án của họ về những thắc mắc mà du khách thường gặp khi đi máy bay, được đăng tải trên tài khoản Tiktok Flyiiingtwins với hơn 684.000 lượt theo dõi của họ.

Alper làm việc cho hãng Turkish Airlines còn Enis "đầu quân" cho Lufthansa. Ảnh: Instargram

Liệu có bao giờ hai máy bay đâm nhau trên trời?

Để ngăn chặn điều này, máy bay được lên kế hoạch và điều khiển giữ khoảng cách tối thiểu với các máy bay khác. Nếu hai máy bay quá gần nhau, hệ thống Cảnh báo Giao thông và Tránh va chạm sẽ thông báo để phi công di chuyển, tránh ra xa. Các phi công có 20-30 giây để thực hiện các thao tác này, và thời gian này đủ để tránh va chạm giữa không trung.

Tại sao đèn trên máy bay lại tắt lúc cất, hạ cánh?

Để mắt của hành khách quen với bóng tối, đề phòng trường hợp xảy ra sự cố (dù rất hiếm) và máy bay cần sơ tán. Lúc đó, mắt của chúng ta đã quen với điều kiện thiếu ánh sáng và có thể di chuyển ngay lập tức, việc thoát hiểm diễn ra nhanh hơn.

Bên cạnh đó, tiếp viên luôn yêu cầu hành khách mở rèm che cửa sổ máy bay trong hai thời điểm quan trọng này. Điều này cũng giúp phi hành đoàn, hành khách phát hiện sự cố từ bên ngoài qua cửa sổ và báo cáo kịp thời với phi công.

Chuyện gì xảy ra nếu hai động cơ cùng hỏng khi đang bay?

Việc này rất khó xảy ra, nhưng nếu thành sự thật máy bay không rơi ngay lập tức. Lúc này, nó vẫn có thể bay như tàu lượn, và "cầm cự" ở trên không khoảng 25-30 phút, giúp phi công đủ thời gian để tìm nơi hạ cánh thích hợp.

Nếu hai phi công đều xảy ra sự cố, hành khách có thể thay họ hạ cánh được không?

Trong các cuộc bay thử nghiệm tại buồng lái giả lập, các hãng bay từng nghĩ tới phương án: để một người không có kinh nghiệm bay điều khiển. Những người này, trên lý thuyết, sẽ được hướng dẫn cách bay và hạ cánh máy bay. Nhưng rất tiếc những người được lựa chọn để tham gia này chưa ai có thể giúp máy bay hạ cánh an toàn.

Có phải hai phi công phải dùng bữa ăn khác nhau để tránh ngộ độc thực phẩm cùng lúc?

Trên thực tế, điều này chỉ đúng một phần. Với một số hãng hàng không, điều này là bắt buộc. Một số hãng khác thì chỉ khuyến nghị.

Phi công thường làm gì khi bay xuyên qua các đám mây?

Tiếp tục bay thôi

Chuyện gì xảy ra khi có người chết bất ngờ trên máy bay?

Các tiếp viên sẽ hỏi có hành khách nào là bác sĩ trên máy bay không? Chỉ có bác sĩ mới có thể xác nhận một người đã chết. Nếu bác sĩ các nhận hành khách đã chết, chúng tôi có lẽ sẽ tiếp tục chuyến bay đến điểm đích. Nếu không có bác sĩ trên máy bay, chúng tôi tiến hành quy trình cấp cứu và hạ cánh xuống sân bay gần nhất càng sớm càng tốt.

Làm phụ nữ thì khó trở thành phi công phải không?

Không có lý do nào để nói rằng phi công chỉ dành cho nam giới. Chúng tôi chắc chắn cần rất nhiều phi công nữ trên buồng lái.

Phi công đã bao giờ bị sét đánh khi đang bay chưa?

Có. Nhưng việc bị sét đánh này không ảnh hưởng gì đến chúng tôi và bạn hoàn toàn an toàn khi ở trong máy bay.

Nhiễu động không khí có đáng sợ không?

Nhiễu động là do gió gây ra, và điều này không có gì đáng sợ. Bạn được an toàn khi ngồi trong máy bay và nhớ thắt dây an toàn.

