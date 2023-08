Vì sao phải quản lý người dùng Facebook, TikTok qua số điện thoại?

Việc định danh tài khoản mạng xã hội như Facebook, TikTok qua số điện thoại được cho là biện pháp phù hợp với người dùng và đơn vị quản lý Việt Nam.

Tại họp báo của Bộ Thông tin và Truyền thông chiều 8/8, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, cho biết tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang có xu hướng gia tăng và xảy ra ở khắp các tỉnh thành. Do đó, việc bổ sung quy định xác thực người dùng trên mạng xã hội bằng số điện thoại sẽ thuận lợi cho cá nhân tham gia, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng giám sát, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm.

Theo bà Huyền, mạng xã hội phổ biến ba hình thức xác thực người dùng gồm email, số điện thoại và chứng minh nhân dân. Tại Việt Nam, mạng xã hội trong nước đã thực hiện xác thực bằng email (30%), số điện thoại (30%), chọn một trong hai hình thức email hoặc số điện thoại (40%).

Đối với mạng xã hội xuyên biên giới, Twitter định danh người dùng bằng email, Facebook chọn một trong hai hình thức email và số điện thoại. Trong khi đó, Tiktok cho phép đăng ký bằng hình thức nào sẽ xác thực qua hình thức đó.

"Mạng xã hội hiện có sức ảnh hưởng lớn, lan tỏa nhanh và rộng nên cần xác thực người dùng để nâng cao ý thức, trách nhiệm khi cung cấp thông tin trên mạng", bà Huyền nói. "Nếu nội dung đăng tải gắn với một cá nhân cụ thể, họ sẽ lưu ý về trách nhiệm, ý thức khi cung cấp thông tin hơn".

Người dùng đang xác minh danh tính trên một dịch vụ online. Ảnh: Lưu Quý

Ngoài ra, Luật An ninh mạng của Việt Nam cũng có quy định yêu cầu xác thực thông tin người dùng, số tài khoản đăng ký, bảo mật thông tin người dùng, cung cấp thông tin cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng của Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản.

Bên cạnh đó, người dùng có xu hướng chuyển từ sử dụng máy tính sang điện thoại di động. Trước đây, việc xác thực chủ yếu thông qua email, còn hiện nay đã chuyển sang số điện thoại. Do đó, cách làm này phù hợp tình hình thực tế và thuận tiện cho người dùng.

Theo đại diện Cục, đề xuất định danh người dùng bằng số điện thoại là dựa trên thực tiễn và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế. Hiện Trung Quốc yêu cầu mạng xã hội xác thực bằng ID người dùng, Nga quản lý qua số điện thoại, trong khi Ấn Độ cũng quy định các nền tảng phải xây dựng cơ chế để xác minh danh tính người tham gia.

Hoàng Giang