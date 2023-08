Vì sao ôtô ở Mỹ không được đỗ quay đầu ra ngoài?

Nếu đậu xe lùi chuồng ở nơi không cho phép, tài xế có thể bị phạt tiền, với mức phạt khác nhau tùy quy định của bãi đậu xe.

Đầu 2023, Ủy ban Thành phố Sarasota (Florida) phê duyệt sửa đổi sắc lệnh cho phép đỗ lùi chuồng tại một số bãi xe ở công viên hay khu vực trung tâm, trong khi hầu hết những nơi khác vẫn áp dụng luật đỗ cắm đầu vào trong.

Tại Mỹ, rất nhiều nơi cấm đỗ xe lùi chuồng, việc phổ biến ở Việt Nam cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Khi đỗ xe tại Florida hay những bang khác, tài xế cần theo dõi các bảng thông báo cấm đỗ lùi chuồng hay không. Nếu nơi đó cấm, tài xế vẫn lùi sẽ bị phạt tiền. Vấn đề này gây tranh cãi tại Mỹ, một số nhà lập pháp đang cố gắng thay đổi luật để phù hợp với nhu cầu của người sử dụng xe.

Bảng cấm lùi chuồng tại một bãi đỗ xe ở tiểu bang Florida. Ảnh: Your bserver

Bên không ủng hộ việc đỗ lùi chuồng cho rằng xe quay đầu vào an toàn hơn, vì thông thường tài xế lúc lùi xe ra khỏi ô sẽ lái với tốc độ chậm, cẩn thận hơn, do đó an toàn cho các xe đang lưu thông trên lối đi. Trái lại, nếu lùi chuồng, khi ra khỏi ô tài xế có thể chủ quan, tầm nhìn thoáng nên lái tốc độ cao hơn, gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh.

Ngoài ra, đỗ lùi chuồng gây khó khăn trong việc xác định biển số xe, vì tiểu bang Florida không yêu cầu xe phải gắn biển số phía trước. Do đó, việc đuôi xe quay vào trong có thể cản trở cơ quan thực thi pháp luật kiểm tra biển số xe nếu cần.

Tuy nhiên, giới ủng hộ lại cho rằng lùi chuồng an toàn hơn, vì tài xế có thể quan sát kỹ vật cản trước mặt, và từ đó hòa vào dòng phương tiện đang di chuyển an toàn, nhanh chóng hơn. Kỹ năng lùi xe tuy mất thời gian để làm quen, nhưng an toàn hơn vì lúc này không có nhiều nguy hiểm ở đằng sau, so với việc lùi xe lúc ra khỏi bãi.

Bãi đậu xe với các xe đậu quay đầu vào tại Mỹ. Ảnh: Bryans Garage

Một nghiên cứu của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ NHTSA về các tai nạn xe cơ giới không tham gia giao thông, đã chỉ ra có 12.000 trường hợp người đi bộ hoặc đi xe đạp đã bị thương do lùi xe ra khỏi bãi đỗ, trong đó 284 người thiệt mạng, số liệu năm 2015. Trong 2019, tổ chức phi lợi nhuận Kids & Cars báo cáo 25 trẻ em ở Mỹ đã thiệt mạng do sự cố lùi xe.

Các cơ quan chức năng tại Mỹ cũng đã thực hiện một số động thái để khiến việc lùi xe an toàn hơn, như bắt buộc các xe bán ra phải được trang bị hệ thống camera lùi, hoặc cho phép lùi chuồng ở một số nơi.

Tân Phan (theo Your Observer)