Vì sao Nottingham Forest sa thải HLV Nuno Santo?

Nottingham gây sốc khi sa thải Nuno Espirito Santo, người đưa đội bóng trở lại đấu trường châu Âu sau 30 năm, để bổ nhiệm Ange Postecoglou do lục đục nội bộ.

HLV Nuno Espirito Santo sau trận Nottingham thua West Ham trên sân City Ground, thành phố Nottingham, Vương quốc Anh, ngày 31/8/2025. Ảnh: Reuters

Nuno trở thành nhân vật chính trong một cuộc chia tay gây tiếc nuối bậc nhất lịch sử Nottingham Forest. Chỉ vài tháng sau khi đưa đội bóng đến cúp châu Âu lần đầu sau 30 năm, ông bị sa thải giữa nội bộ lục đục và mâu thuẫn quyền lực.

Tháng 12/2023, Nuno được bổ nhiệm thay thế người đưa Nottingham trở lại Ngoại hạng Anh sau 23 năm, Steve Cooper. HLV người Bồ Đào Nha xuất hiện như kẻ thế vai, ít được chào đón, thậm chí chịu nhiều ánh nhìn hoài nghi.

Mọi chuyện càng khó khăn hơn khi mùa giải đầu tiên của ông gắn liền với nỗi ám ảnh trụ hạng. Nottingham bị trừ điểm vì vi phạm Quy tắc về Lợi nhuận và Bền vững (PSR), liên tục phàn nàn công tác trọng tài và ngụp lặn trong cuộc chiến sinh tồn. Bầu không khí tại City Ground khi đó u ám, còn Nuno bị chỉ trích vì lối chơi tẻ nhạt.

Nhưng tình thế đảo chiều trong mùa giải 2024-2025. Nottingham hạ Liverpool ngay tại Anfield sau hơn nửa thế kỷ, thắng Man Utd ở cả sân khách lẫn sân nhà, đánh bại Man City và hủy diệt Brighton 7-0. Họ kết thúc mùa ở vị trí thứ bảy, giành vé dự Europa League, thành tích tốt nhất trong gần ba thập kỷ. Từ thế bị nghi ngờ, Nuno trở thành người hùng, được các CĐV ca ngợi.

Bước ngoặt xuất hiện mùa hè 2025, khi ông chủ Evangelos Marinakis bổ nhiệm cựu giám đốc thể thao Arsenal, Edu Gaspar, chỉ huy hệ sinh thái bóng đá gồm ba CLB - Nottingham, Olympiacos (Hy Lạp) và Rio Ave (Brazil). Marinakis coi đây là thương vụ then chốt, thể hiện tham vọng đưa Nottingham lên tầm cao mới.

Nhưng với Nuno, đó là khởi đầu của khủng hoảng. Ông và Edu mâu thuẫn từ ngày đầu gặp gỡ, sau đó căng thẳng leo thang thành xung đột cá nhân. Chẳng hạn HLV người Bồ Đào Nha muốn chiêu mộ trò cũ Adama Traore, nhưng thương vụ bị Edu ngăn chặn. Điều này khiến Nuno nổi nóng trong một cuộc họp.

Edu được doanh nhân và cũng là siêu cò Kia Joorabchian hậu thuẫn. Trong khi đó, người đại diện của Nuno là một siêu cò khác mang tên Jorge Mendes, dần bị gạt khỏi vòng xoay.

Nuno cũng nhiều lần công khai bất mãn. Trước trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa này, ông mô tả Nottingham đang có vấn đề nghiêm trọng, và đội hình còn kém xa so với yêu cầu. Ông cũng thừa nhận quan hệ với Marinakis đã không còn gần gũi. Tỷ phú Hy Lạp cho rằng HLV 51 tuổi đã biến mâu thuẫn nội bộ thành câu chuyện trước truyền thông.

Bất chấp căng thẳng, Nottingham vẫn chi đậm trong kỳ chuyển nhượng hè qua. Họ phá kỷ lục CLB với thương vụ Omari Hutchinson trị giá 51 triệu USD, đồng thời chiêu mộ Arnaud Kalimuendo, James McAtee và Douglas Luiz. Tổng cộng, 13 tân binh cập bến, giúp đội hình Nottingham hiện tại được coi là mạnh nhất lịch sử đội bóng.

Tuy nhiên, kết quả khởi đầu không đủ làm dịu tình hình. Sau ba trận, Nottingham có 4 điểm nhưng thua West Ham 0-3 ngay tại City Ground. Đó cũng là trận cuối cùng của Nuno. Với Marinakis, việc HLV công khai chỉ trích ban lãnh đạo nhiều lần, cộng thêm xung đột không thể hàn gắn với Edu, là lý do khiến ông mất việc.

Sa thải một HLV vừa đưa đội dự Cup châu Âu, khiến nhiều CĐV sốc và tiếc nuối. Người hâm mộ tin rằng dù lối chơi của Nuno còn hạn chế, ông đủ khả năng tiếp tục đưa đội tiến xa. Trường hợp Wolves tụt dốc không phanh sau khi nhà cầm quân này rời đi năm 2021 được nhắc lại như lời cảnh báo.

HLV Ange Postecoglou đeo HC vàng trên sân San Mames, thành phố Bilbao, tỉnh Biscay, xứ Basque, Tây Ban Nha, sau trận chung kết Europa League tối 21/5/2025. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ban lãnh đạo lập luận Nottingham cần một HLV đẳng cấp châu Âu, để chinh chiến nhiều mặt trận. Họ chọn Ange Postecoglou, với kinh nghiệm cùng Tottenham vô địch Europa League cách đây vài tháng. "Đã đến lúc Nottingham phải tiến thêm một bước để cạnh tranh danh hiệu", ông Marinakis nói. "Postecoglou có kinh nghiệm và khát vọng để giúp chúng tôi thực hiện điều đó".

Postecoglou, 60 tuổi, nổi tiếng với triết lý bóng đá tấn công giàu năng lượng. Ông từng gặt hái thành công ở Australia, Nhật Bản, Scotland và gần nhất là Tottenham. Dù vậy, sự nghiệp tại Tottenham cũng gây tranh cãi. HLV 60 tuổi mang về danh hiệu đầu tiên sau 17 năm, nhưng khiến đội rơi xuống thứ 17 Ngoại hạng Anh nên bị sa thải.

Nottingham hy vọng sẽ nhận được phiên bản thực dụng của Postecoglou như giai đoạn cuối nhiệm kỳ của ông ở Tottenham. Khi đó, đội bóng biết cách tập trung phòng thủ để vô địch Europa League. Nhưng lịch thi đấu sắp tới đầy chông gai phía trước Postecoglou. Đó là 4 trận sân khách liên tiếp, trong đó có chuyến làm khách trên sân Real Betis ở Europa League.

Nottingham bắt đầu hành trình mới cùng Postecoglou, với tham vọng vươn lên đẳng cấp cao hơn. Nhưng bên cạnh hy vọng, rủi ro cũng hiện hữu. Bởi lịch sử nhiều lần chứng minh rằng sa thải một HLV được lòng CĐV và phòng thay đồ, luôn để lại khoảng trống khó lấp đầy.

Hoàng An (theo Athletic)