Vì sao nhiều tay vợt đổi sang tay chiêu thi đấu?

Trong những thập kỷ gần đây, không ít VĐV tennis thuận tay phải nhưng lại dùng tay trái chơi cú thuận và ngược lại.

Nadal giao bóng ở Roland Garros 2020, trên sân Philippe Chatrier, Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Số đông tay vợt cho rằng chơi quả thuận tay bằng tay trái mang lại lợi thế cực lớn. Lý do bởi cú đánh thuận lợi và tự nhiên hơn trong việc hướng quả bóng ra góc "chữ A" khi giao bóng ở ô bên trái (ad court), phần sân thường diễn ra điểm số quan trọng như 40-30 hoặc lợi giao. Hơn thế nữa, những cú giao ra góc "chữ A" sẽ tự động hướng về cú trái tay của đối thủ thuận tay phải.

Đây chính xác là ý đồ mà Toni Nadal truyền đạt cho Rafael Nadal, một người thực tế thuận tay phải. Tuy nhiên, Rafa quyết định nghe lời khuyên của bác, tập đánh cú thuận bằng tay trái, và phần còn lại là lịch sử. Tương tự cựu tay vợt Tây Ban Nha, Jack Draper, số bảy thế giới, cũng học theo thần tượng.

"Tôi viết bằng tay phải, đá bóng bằng chân phải. Nói chung tôi làm mọi thứ bằng tay phải", Draper nói tại Indian Wells hồi đầu năm nay. "Khi còn nhỏ, tôi đánh bằng tay phải và dùng tay trái nhặt bóng. Mọi thứ bản năng và tự nhiên, cho đến khi tôi 15 tuổi. Tôi đã phải rất cố gắng để chuyển tay, nhất là cú giao bóng. Tôi vốn là gã khá kỳ quặc".

Giống Draper, đồng hương Anh Cameron Norrie làm mọi thứ bằng tay phải nhưng dùng tay trái chơi tennis. Đây cũng là trường hợp của cựu tay vợt nữ từng ba lần vô địch Grand Slam Angelique Kerber. Tuy nhiên, cũng có người ban đầu thuận tay trái trước khi đổi sang phải. Tommy Paul là một trong số đó.

"Cũng khá kỳ cục. Tự tôi thấy bản thân như mớ hỗn độn", Paul nói tại Mỹ Mở rộng 2025. "Tôi viết, ăn uống hay đánh răng bằng tay trái, nhưng chơi tất cả các môn thể thao bằng tay phải. Đá bóng tôi cũng chơi chân phải. Tôi ước mình chơi được tay trái, như thế sẽ thật thú vị".

Theo ước tính, người thuận tay trái chiếm tỷ trọng 10-12% dân số thế giới. Ở làng banh nỉ, chỉ có 11 tay vợt nam trong top 100 thuận tay trái. Chỉ số này của top 100 nữ là 7 người.

"Tôi nhớ là lần đầu cầm vợt, tôi dùng tay phải. Mẹ tôi cũng vậy, bà chơi thể thao bằng tay phải nhưng lại viết tay trái. Tuy nhiên, anh trai tôi chỉ dùng tay trái, còn chị gái lại làm mọi thứ bằng tay phải. Nói chung tôi cũng không biết vì sao gia đình tôi như thế, chúng tôi cứ loay hoay tìm lời giải thích", Draper nói thêm. "Thú thực tôi hơi buồn. Tôi muốn mình dùng tay phải thi đấu hơn".

Draper vào đến bán kết Mỹ Mở rộng 2024. Ảnh: USO

Một số tay vợt thuận cả hai tay, chẳng hạn như Maria Sharapova. Thời niên thiếu, Sharapova từng thử chơi tay trái, nhưng cuối cùng chọn tay phải. Hoặc với Marion Bartoli, nhà vô địch Wimbledon 2013 làm hầu hết mọi thứ bằng tay trái, nhưng giao bóng bằng tay phải và đánh mọi đường bóng bằng cả hai tay. Hsieh Su-Wei cũng là một tay vợt đánh cả cú thuận và trái bằng hai tay.

Leylah Fernandez, á quân Mỹ Mở rộng 2021, đều sử dụng hai tay thành thạo. Tay vợt Canada cho biết: "Tôi dùng tay phải làm những việc vặt trong cuộc sống. Tôi cũng thích ném bóng trong môn bóng chày, hay ký tặng, bằng tay phải. Tuy nhiên, tôi lại dùng tay trái để viết. Tôi cũng không biết vì sao lại thế. Mọi thứ đến với tôi rất tự nhiên. Với tennis, luôn luôn là tay trái".

Trong khi đó, một số VĐV lại gây ngạc nhiên khi sinh hoạt bằng tay trái nhưng chọn chơi tennis bằng tay phải. Hai huyền thoại Australia Ken Rosewall và Margaret Court, những người được cha của họ khuyến khích dùng tay phải đánh cú thuận, là ví dụ. Rosewall giành 8 Grand Slam, còn Court đoạt 24 major - kỷ lục mọi thời cùng với Novak Djokovic.

Người từng được kỳ vọng trở thành "Djokovic 2.0", Borna Coric, cũng có câu chuyện tương đồng. Khi Coric lần đầu tiếp xúc với quần vợt, cha của anh nói với HLV rằng con ông dùng tay trái làm tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng Coric đã khiến người bố kinh ngạc lúc HLV đưa cây vợt cho cầm.

"Tôi dùng tay phải", Coric nói với tờ Tennis Majors. Không chỉ tay vợt Croatia, cựu số một thế giới Carlos Moya hay đồng hương Tây Ban Nha Paula Badosa cùng đánh cú thuận bằng tay phải, dù đó là tay chiêu trong cuộc sống thường nhật. "Tôi nghĩ mình sẽ chơi hay hơn nếu dùng tay trái", Badosa từng giải thích về lựa chọn của cô với kênh Tennis Channel.

Bên cạnh các tay vợt chủ động chọn tay không thuận để làm "tay thuận" khi thi đấu, có những trường hợp buộc phải thay đổi vì chấn thương. Ví dụ như Roger Taylor, chuyên gia của lối chơi "giao bóng lên lưới" và từng ba lần vào bán kết Wimbledon những năm 1970. Thay vì duy trì quả thuận bằng tay trái sau những vấn đề dai dẳng ở vai, Taylor đã rèn luyện và chuyển sang tay phải nhằm giao bóng tốt hơn trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Vy Anh tổng hợp