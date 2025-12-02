Vì sao nhiều phụ nữ trung niên chủ động bỏ chồng?

AnhKhông người thứ ba, không cãi vã kịch liệt, nhiều phụ nữ trung niên đang chủ động chấm dứt hôn nhân, để lại những ông chồng ngỡ ngàng vì tưởng "mọi chuyện vẫn ổn".

Một tối tháng 9, Kate, 53 tuổi, ngồi đối diện chồng bên bàn ăn, kiên nhẫn nghe ông kể lể về những rắc rối cá nhân. Bà chờ đợi một câu hỏi thăm về bài thuyết trình quan trọng mà mình đang lo lắng, nhưng chồng bà hoàn toàn quên mất, hào hứng chuyển sang chủ đề bóng đá.

Khoảnh khắc đó khiến sự dồn nén vì bị phớt lờ suốt nhiều năm bùng nổ. Kate uống cạn ly rượu và tự nhủ: "Mình không thể tiếp tục nữa". Cô quyết định ly hôn.

Kate là điển hình của một hiện tượng xã hội đang gia tăng tại Anh: Walkaway wives (Những người vợ âm thầm bước ra khỏi hôn nhân).

Hội chứng "người vợ bước đi" phổ biến trong phụ nữ ở Anh. Ảnh minh họa: Partnersinfire

Trước đây, ly hôn tuổi trung niên thường gắn liền với hình ảnh đàn ông chạy theo tình trẻ. Nhưng xu hướng đang đảo chiều. Báo cáo Beyond the Break công bố tháng 11/2025 của hãng luật Mishcon de Reya và cộng đồng phụ nữ NOON cho thấy, phái yếu đang là người chủ động nộp đơn nhiều hơn với lý do đơn giản: "Đã chịu đựng đủ".

Thống kê chỉ ra gần 50% các vụ ly hôn hiện nay do phụ nữ khởi xướng. Đáng chú ý, 64% trong số đó không liên quan đến ngoại tình. 23% nói rằng họ hết yêu và 11% không muốn lãng phí phần đời còn lại bên người chồng ngày càng xa cách.

"Yêu cầu ly hôn của tôi khiến chồng cũ sốc hoàn toàn", Ana Clarke, 41 tuổi, chia sẻ. "Anh ấy cho rằng sự im lặng của tôi bao năm qua là đồng thuận. Nhưng thực tế, tâm trí tôi đã rời khỏi cuộc hôn nhân này từ lâu".

Trong khi các ông chồng thường choáng váng bởi tờ đơn ly hôn "từ trên trời rơi xuống", thực tế người vợ đã phát tín hiệu bất mãn trong nhiều năm nhưng không được đáp lại. Chuyên gia tâm lý Susie Masterson cho biết trong các buổi trị liệu, đàn ông thường bất ngờ trước mức độ thất vọng của vợ. "Đàn ông nghĩ hôn nhân 'tàm tạm' là chấp nhận được, nhưng phụ nữ hiện đại thì không", bà nói.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra đàn ông có gia đình hạnh phúc hơn phụ nữ có gia đình, phần lớn vì nhu cầu của họ được đáp ứng tốt hơn, trong khi vợ phải gánh vác cả việc nhà lẫn trách nhiệm cảm xúc.

Với Kelly Peck, 50 tuổi, quyết định ly hôn sau 19 năm đến từ suy nghĩ "bây giờ hoặc không bao giờ". Chồng bà không tệ, nhưng họ sống như bạn cùng nhà. Trong khi bà muốn đi du lịch, ông chỉ hài lòng với chiếc TV. "Tôi có thể sống thêm 50 năm nữa và không muốn dành nó cho sự tẻ nhạt", bà nói.

Luật sư gia đình Ellie Foster nhận định, trước đây phụ nữ bị ràng buộc bởi tài chính hoặc định kiến xã hội. Ngày nay, tuổi trung niên được xem là khởi đầu mới. 71% phụ nữ được hỏi khẳng định không sợ sống một mình.

Tuy nhiên, cái giá của tự do không rẻ. Phụ nữ ly hôn chịu mức độ căng thẳng cao hơn và 49% gặp các vấn đề tâm lý như lo âu, trầm cảm. Tài chính là nỗi đau lớn nhất. Jan, 57 tuổi, trụ cột kinh tế chính của gia đình, cảm thấy bất công khi phải chia đôi tài sản cho người chồng ít đóng góp sau 28 năm. "Tôi vừa đi làm vừa chăm con, gánh cả phần cảm xúc. Giờ tôi phải làm việc đến năm 80 tuổi để trả tiền cho anh ta", bà chia sẻ.

Dù vậy, 76% phụ nữ đã ly hôn khẳng định họ không hối hận và vẫn sẽ quyết định như vậy nếu được chọn lại.

"Nhiều thập kỷ chăm sóc người khác, họ thấy tự do khi cuối cùng được sống cho mình", luật sư Ellie Foster kết luận. "Rất ít người muốn tìm bạn đời mới. Hầu hết đều nói: Không bao giờ kết hôn nữa".

Bảo Nhiên (Theo Independent)