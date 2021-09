Vì sao nhiều phụ nữ thích ở nhà chồng nuôi vậy?

Trước khi lập gia đình, nhiều phụ nữ từng đi làm, có thu nhập ổn định nhưng sau kết hôn, nhiều người lại chọn cách sống ở nhà chồng nuôi.

Tôi 35 tuổi, lập gia đình gần 10 năm, có cuộc sống hôn nhân bình yên. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập của chồng khá hơn tôi rất nhiều. Nhiều khi lương hàng tháng của tôi còn chưa bằng số lẻ của chồng. Có đôi lần chồng ngỏ ý muốn tôi nghỉ việc ở nhà chăm con cho đỡ vất vả (đi làm rồi về đón con, cơm nước,...) nhưng tôi không muốn. Tôi cho rằng phụ nữ vẫn nên tự làm chủ cuộc sống của mình, không nên phụ thuộc vào ai, kể cả bố mẹ hay chồng. Nói gở, nhỡ chồng mất việc hoặc nguồn thu nhập từ chồng bị gián đoạn, lúc đó biết xoay xở thế nào. Chưa kể việc ra ngoài đi làm giúp phụ nữ được giao tiếp xã hội, có bạn bè, có môi trường năng động sẽ khiến cuộc sống bớt nhàm chán.

Tôi chỉ muốn nói lên quan điểm của bản thân chứ không có ý chê bai hay phán xét gì ai. Vì đợt dịch vừa qua, giãn cách xã hội khiến gia đình của vài người thân của tôi điêu đứng vì thất nghiệp, không có thu nhập. Điểm chung của những gia đình đó là chỉ mình chồng đi làm, còn vợ ở nhà trông con. Dù người vợ có bằng đại học, trước khi lấy chồng vẫn đi làm bình thường, nhưng cứ sinh đến đứa con thứ hai là ở nhà. Không phải họ không có ông bà hỗ trợ trông con, mà bản thân họ ngại đi làm, cứ lần lữa, lấy lý do con còn nhỏ, chờ con lớn hơn. Nhưng đến khi con đi học mầm non, họ vẫn vin lý do để ở nhà. Dịch bất ngờ ập đến, chồng họ phải nghỉ việc. Nhiều khi túng thiếu, rồi vợ khó chịu khi thấy chồng ở nhà suốt ngày, không giúp việc nhà; chồng trách vợ không chịu đi làm nên không có khoản dư, ở nhà làm mấy việc nhỏ nhặt cũng kêu ca,...

Nhìn những người phụ nữ từng năng động, xinh đẹp, gọn gàng, nhẹ nhàng trong bộ đồ công sở, giờ ăn mặc xuề xòa, tóc tai đôi khi chỉ buộc vội lên cho gọn, hay cáu gắt hơn mà tôi thấy xót xa. Chưa kể trong mắt nhiều người, họ còn ăn bám chồng, thậm chí bị chính chồng mình coi thường. Tôi nghĩ dù là phụ nữ hay đàn ông cũng nên tự chủ cuộc đời, có công việc tự nuôi sống bản thân, không dựa dẫm vào ai. Có như vậy sống mới thoải mái, mới được người khác tôn trọng. Liệu có ai đồng quan điểm với tôi?

Thoa

