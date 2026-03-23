Vì sao nhiều phụ huynh Mỹ không cho con tiền đại học?

Khi học phí leo thang và bằng cấp mất giá trị, nhiều phụ huynh Mỹ ưu tiên mua nhà cho con thay vì đầu tư vào đại học.

Laura Bennett, 48 tuổi, ở bang South Carolina quyết định mua một căn nhà liền kề gần Đại học Clemson cho con trai, thay vì chi hơn 12.000 USD mỗi năm vào tiền thuê ký túc xá.

Con trai bà sống tại một phòng, các phòng còn lại được cho thuê để trang trải chi phí thế chấp và bảo trì. Gia đình vừa tiết kiệm được tiền thuê trọ, vừa có một khoản đầu tư dài hạn thay vì chi tiền cho các nhu cầu ở tạm thời.

Câu chuyện của bà Bennett phản ánh một xu hướng ngày càng phổ biến tại Mỹ: Phụ huynh ưu tiên hỗ trợ con mua nhà hơn là gánh vác chi phí đại học đắt đỏ. Họ tin rằng việc sở hữu bất động sản sớm sẽ mang lại nền tảng tài chính vững chắc hơn.

Nghiên cứu được công bố hồi tháng 1 của công ty dịch vụ tài chính Northwestern Mutual đã chứng minh thực tế này. Trong khảo sát trực tuyến, 52% cho biết họ đang cân nhắc giúp con tiền trả trước (down payment) để mua nhà; 22% đã thực hiện điều này và 29% đánh giá việc mua nhà quan trọng hơn chi phí học đại học.

Ed Amos, cố vấn quản lý tài sản tại Northwestern Mutual, nhận xét nhiều bằng cấp không còn giữ được giá trị như trước đây, khiến phụ huynh phải tìm cách chi tiêu dòng tiền của mình hiệu quả hơn.

51% lao động Gen Z Mỹ coi tấm bằng đại học là một khoản đầu tư lãng phí. Ảnh minh họa: Fortune

Hiện tại, sinh viên Mỹ mới tốt nghiệp phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp 5,6%. Đáng chú ý, 42,5% tân cử nhân phải làm việc dưới trình độ (underemployment - các công việc không đòi hỏi bằng đại học). Đáng lo ngại hơn, nghiên cứu từ Viện Burning Glass và Quỹ Giáo dục Strada chỉ ra rằng tình trạng này có tính "bám rễ" lâu dài: 52% cử nhân phải làm việc dưới trình độ trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp và 45% vẫn mắc kẹt ở tình cảnh này sau một thập kỷ.

Khủng hoảng việc làm kết hợp với gánh nặng nợ sinh viên đã kéo tụt niềm tin của giới trẻ. Một khảo sát của Indeed cho thấy có tới 51% lao động Gen Z tại Mỹ coi tấm bằng đại học là một khoản đầu tư lãng phí, khi chi phí bỏ ra không còn tỷ lệ thuận với lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được dự báo sẽ giáng đòn mạnh vào lực lượng lao động văn phòng trẻ tuổi.

Trong khi đó, rào cản sở hữu nhà ngày càng lớn. Độ tuổi trung bình của người mua nhà lần đầu tại Mỹ đã chạm mốc 40 vào năm ngoái, tăng mạnh so với độ tuổi đầu 30 của một thập kỷ trước. "Lợi ích của việc xây dựng tài sản sớm có tác động vĩnh viễn đến vị thế tài chính của con cái", chuyên gia Amos nhận định.

Thực tế, thế hệ Gen Z hiện nay đang gặp khó khăn lớn trong việc tiếp cận tài sản. Theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thế hệ Baby Boomer đang nắm giữ hơn 86.000 tỷ USD (51,5%), Gen X sở hữu gần 44.000 tỷ USD (26%), chiếm hơn 3/4 trong tổng số 167.000 tỷ USD tài sản của các hộ gia đình Mỹ.

Sự chênh lệch này khiến việc tự mua nhà trở nên ngoài tầm với của Gen Z, đẩy họ vào các kênh đầu tư rủi ro. Khoảng 1/3 Gen Z cho biết đã đầu tư hoặc cân nhắc mua tiền điện tử; 1/3 thử vận may với cá cược thể thao và 14% đổ tiền vào các cổ phiếu "meme" nhiều biến động.

Theo ông Ed Amos, con đường bền vững nhất để tích lũy tài sản cho giới trẻ vẫn là sự chuyển giao từ thế hệ trước thông qua bất động sản. "Việc thúc đẩy chuyển giao tài sản sớm sẽ giúp nhiều người trẻ có chỗ đứng vững chắc, đồng thời thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các thế hệ", ông nói.

Ngọc Ngân (Theo BI, Fortune)