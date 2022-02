Vì sao nhiều phụ huynh chưa muốn tiêm vaccine trẻ 5-11 tuổi?

Lo lắng về tác dụng phụ của vaccine và cho rằng trẻ mắc Covid-19 chỉ có triệu chứng nhẹ, nhiều cha mẹ ngần ngại không muốn tiêm chủng cho con.

Một số trường học tại Hà Nội đang trưng cầu ý kiến phụ huynh về việc tiêm vaccine cho trẻ lứa tuổi dưới 12. Kết quả lấy ý kiến chưa được đơn vị nào công bố. Tuy nhiên, nhiều bố mẹ chia sẻ nỗi lo ngại và băn khoăn.

Chị Dung (Hà Đông, Hà Nội) có hai con, 5 tuổi và 8 tuổi, nói rằng chị lo về phản ứng phụ, khi từng xảy ra một số trường hợp phản ứng nặng sau tiêm ở lứa tuổi 12-17. Chị Dung, sau khi bàn và thống nhất với chồng, đã điền vào ô "Không đồng ý tiêm chủng" khi được nhà trường khảo sát ý kiến.

Cũng giống chị Dung, chị Phương 43 tuổi (ở Khương Đình, Hà Nội) có con trai 6 tuổi, được nhà trường phát phiếu lấy ý kiến nhưng hiện chưa phản hồi để "chờ cân nhắc". Con của chị Phương có bệnh nền, thể trạng yếu, lại dị ứng thực phẩm. Chị lo lắng bé sẽ gặp phản ứng phụ nghiêm trọng sau tiêm.

Một số phụ huynh khác khi được khảo sát cho biết họ đọc nhiều thông tin trên mạng xã hội nói "vaccine mới được nghiên cứu thử nghiệm, có những thành phần ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, nội tiết..." của trẻ sau này.

Còn chị Minh, 45 tuổi (ở Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội), có hai bé 6 tuổi và một tuổi, đều đã mắc Covid-19 song chỉ ho sốt, không nặng. Một số con của đồng nghiệp hoặc bạn bè chị nhiễm nCoV cũng nhẹ như "cúm thường", có bé không biểu hiện triệu chứng. Do đó, chị Minh cho rằng trẻ 5-11 tuổi mắc Covid-19 thường biểu hiện rất nhẹ, thực tế cũng ít ghi nhận trường hợp tử vong do Covid-19 ở nhóm trẻ này, nên "không cần tiêm vaccine".

Những người mẹ kể trên đều đề nghị Bộ Y tế thông tin rõ ràng, cụ thể các bằng chứng khoa học về việc tiêm loại vaccine nào, liều lượng ra sao, dữ liệu về chiến dịch tiêm chủng cho trẻ tại các nước như thế nào... để phụ huynh nhận nguồn tham khảo tin cậy, từ đó quyết định tiêm hay không tiêm cho trẻ.

Theo khảo sát ý kiến độc giả về việc tiêm vaccine cho nhóm trẻ 5-11 tuổi được VnExpress thực hiện từ ngày 6/1 đến nay, 67% không đồng ý tiêm chủng trong tổng số 175.054 người tham gia. Số người đồng tình chiếm 31%, 2% có ý kiến khác. Trong khi đó, Bộ Y tế sáng 9/2 công bố hơn 415.000 phụ huynh có con dưới 12 tuổi tham gia cuộc khảo sát về việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ, trong đó 60,6% đồng ý tiêm, 1,9% không đồng ý, 29,1% cân nhắc, 7,6% đồng ý nếu bắt buộc.

Nhân viên y tế chuẩn bị liều tiêm vaccine Pfizer cho học sinh THPT tại TP HCM. Ảnh: Thành Nguyễn

Bác sĩ Nguyễn Đình Tỉnh (giảng viên bộ môn Nhi, Đại học Y tế Công cộng), đồng thời cũng là phụ huynh con trong độ tuổi 5-11, cho biết anh hiểu tâm trạng lo lắng của cha mẹ. Trong quá trình tư vấn điều trị cho F0 từ 5 đến 11 tuổi, bác sĩ nhận định hầu hết trẻ mức độ bệnh nhẹ, tự khỏi, một số trường hợp sốt kéo dài hơn nhưng sau đó đều ổn định, hiếm có ca nào trở nặng, phải thở oxy, thở máy hay diễn biến khó lường như ở người lớn. "Vì vậy, có thể hiểu được tâm lý phụ huynh không muốn các cháu tiêm vaccine", bác sĩ Tỉnh nói.

Thực tế tại Việt Nam, Bộ Y tế ghi nhận 0,3% trẻ có phản ứng nhẹ sau tiêm; số ít trẻ dưới 18 tuổi sau tiêm vaccine bị phản vệ độ 4 - cơ thể phản ứng quá mức với vaccine, dẫn đến tử vong. Tuy nhiên các ca tai biến này đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhiều phụ huynh và cả con trẻ. Bên cạnh đó, khá nhiều cha mẹ băn khoăn về chuyện vaccine mới đưa vào sử dụng "liệu có ảnh hưởng gì đến con cái mình sau này hay không".

Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên gia, bác sĩ Tỉnh cho rằng "người dân không nên hoang mang". Theo các nghiên cứu thế giới, tỷ lệ phản ứng phụ do vaccine ở lứa tuổi 5-11 là rất thấp, về cơ bản an toàn. Theo bác sĩ, y tế Việt Nam còn yếu và thiếu rất nhiều, chưa thể so sánh với các nước phát triển. Bởi vậy, vaccine có tác dụng quan trọng trong phòng ngừa lây lan và hạn chế biến chứng nặng của bệnh, cũng có ý nghĩa trong việc tạo miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi đại dịch.

"Tiêm vaccine rất có lợi cho những trẻ nguy cơ cao như béo phì hoặc có bệnh nền, hạn chế nguy cơ biến chứng, chuyển nặng", bác sĩ nói.

Cùng ý kiến này, tiến sĩ Phạm Quang Thái (Trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương), khuyên cha mẹ cần tin tưởng vào thông tin khoa học. "Các cuộc thử nghiệm cho thấy vaccine an toàn với trẻ em do sử dụng dụng liều lượng thấp, chỉ bằng một phần ba so với nhóm 12 tuổi trở lên. Tỷ lệ phản ứng thông thường như sốt, đau tại vùng tiêm, mỏi người... thấp hơn so với nhóm trẻ lớn tuổi hơn và ở người trưởng thành", tiến sĩ Thái chia sẻ.

Hiện 42 quốc gia và vùng lãnh thổ triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi, hầu như không ghi nhận phản ứng phụ nặng hoặc bất thường như viêm cơ tim trên nhóm trẻ này. Theo tiến sĩ Thái, ích lợi của tiêm chủng lớn hơn nhiều so với rủi ro mà vaccine đem lại. Tiêm chủng cho trẻ 5-11 tuổi cũng giảm nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, từ đó hạn chế sử dụng các biện pháp chống dịch như đóng cửa trường học.

Ông Thái khuyến cáo nhóm 5-11 tuổi cần được gia đình chăm sóc, theo dõi chặt sau tiêm vì khả năng tự nhận biết, thông báo triệu chứng kém hơn. "Dù tỷ lệ phản ứng nặng sau tiêm vaccine ở trẻ thấp hơn rất nhiều so với ở trẻ lớn và người trưởng thành, phụ huynh vẫn cần đặc biệt lưu tâm, đề phòng các phản ứng bất lợi", tiến sĩ Thái nói.

Ở một luồng ý kiến khác, bác sĩ, thầy thuốc nhân dân Trần Sĩ Tuấn cho rằng chưa nên tiêm chủng cho trẻ 5-11 tuổi lúc này. Bộ Y tế cần thực hiện và công bố nghiên cứu khoa học rõ ràng để người dân hiểu lợi ích và ảnh hưởng của vaccine lên trẻ 5-11 tuổi, trước khi quyết định tiêm chủng. Nghiên cứu cần nêu về tỷ lệ nhiễm, chuyển nặng, tử vong của trẻ em 5-11 tuổi ở biến chủng Delta, so với tỷ lệ sốc phản vệ gây tử vong sau khi tiêm vaccine, thay cho bảng thăm dò xã hội.

"Cần nghiên cứu và nên thận trọng, nếu chưa có nghiên cứu thì chưa nên tiêm, hoặc tỷ lệ phản vệ gây tử vong cao hơn do mắc Covid-19 thì không nên tiêm", bác sĩ nói. Lý do "cần thận trọng", theo ông Tuấn, vaccine Covid-19 hiện nay được sản xuất và dùng trong trường hợp khẩn cấp nên chưa thể biết hết những tác động lâu dài tới sức khỏe trẻ. Trẻ 5-11 tuổi có tuyến nội tiết và các tuyến cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh, vì vậy cần thận trọng.

Ông Tuấn cũng nói rằng thực tế tỷ lệ chuyển nặng và tử vong của trẻ dưới 11 tuổi mắc biến chủng Delta rất hiếm, gần như bằng không. Tỷ lệ này ở trẻ nhiễm biến thể Omicron thì càng ít hơn vì nhiều nghiên cứu chỉ ra Omicron gây bệnh nhẹ, ít nguy cơ trở nặng và tử vong. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong sau tiêm vaccine Covid-19 rất thấp, chỉ khoảng một trường hợp tử vong trong một triệu ca tiêm, theo thống kê trên thế giới.

Một số nước châu Âu đang tiến hành tiêm cho trẻ 5-11 tuổi. Những nước này có tỷ lệ tiêm vaccine cho người lớn thấp, một số nơi "trào lưu anti-vaccine", còn gọi là chống tiêm chủng, lên cao. Do đó, tỷ lệ nhiễm bệnh cao, nguy cơ trẻ em bị lây nhiễm lớn, chuyển nặng cũng cao. Còn Việt Nam, hiện trên 75% dân số đã tiêm vaccine và đang triển khai tiêm mũi ba. Riêng TP HCM hơn 95% người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm vaccine. Tỷ lệ lây nhiễm cả nước giảm. Vì vậy, ông Tuấn cho rằng "không thể học hỏi kinh nghiệm các nước đã tiêm chủng cho trẻ, do điều kiện khác nhau".

Theo bác sĩ Tuấn, cần ưu tiên tiêm cho những trẻ em có bệnh nền, nguy cơ cao, không nên tiêm đại trà. "Nên khuyến khích tiêm cho tuổi dưới 12, chứ không bắt buộc, không nên có biện pháp cô lập, hạn chế các em chưa tiêm vaccine", ông nói.

Hôm 3/2, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương mua, tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trước đó, Bộ Y tế đề xuất mua 21,9 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm chủng, hiện chưa rõ thời gian, kế hoạch và số lượng trẻ 5-11 tuổi cần tiêm vaccine.

Tính đến 17h30 ngày 8/2, Việt Nam đã tiêm hơn 183 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó tiêm mũi một hơn 79 triệu liều, tiêm mũi hai hơn 74 triệu liều, tiêm mũi ba (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi ba liều cơ bản) là gần 30 triệu liều. Tỷ lệ tiêm mũi hai cho người từ 12 tuổi trở lên đạt 95,5%, 25% người từ 18 tuổi đã tiêm mũi ba, tính đến hết ngày 6/2.

Chi Lê - Thúy Quỳnh