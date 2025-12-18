Vì sao nhiều người Mỹ đi học lại ở tuổi 40?

Làn sóng sa thải và sự trỗi dậy của AI đang thúc đẩy nhiều người ở tuổi trung niên quay lại trường học để tìm kiếm tấm vé an toàn cho sự nghiệp.

Bà Cindy Woody, 58 tuổi, vẫn nhớ như in quãng thời gian "khổ hạnh" để lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 41 và tiến sĩ ở tuổi 47. Phó giáo sư tại Đại học Texas này đã phải từ bỏ mọi thú vui cá nhân, tranh thủ viết luận văn từ 3h đến 6h sáng trong khi vẫn đi làm toàn thời gian và nhờ người thân gánh vác toàn bộ việc nhà. "Tôi xem đây là khoản đầu tư xứng đáng nhất đời mình", bà Woody chia sẻ.

Những người trở lại giảng đường muộn như Cindy Woody ngày càng đông. Theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Mỹ, hơn một triệu người ở độ tuổi 40 đang theo học đại học hoặc sau đại học. Động lực của họ là tìm kiếm mức lương cao hơn và sự ổn định, ngay cả khi giá trị bằng cấp đang bị giới trẻ hoài nghi.

Bên cạnh đại học, các khóa học nghề ngắn hạn với chi phí khoảng 3.000 USD mỗi năm cũng trở nên đắt khách. Tại bang Pennsylvania, 25% học viên các lớp mộc, xây dựng và chăm sóc sức khỏe đã bước qua tuổi 40.

Victoria Miner, 48 tuổi, một người chăn nuôi gia súc, đã quyết định theo học chương trình nghề mổ thịt kéo dài 4 năm. Không dừng lại ở việc lao động tay chân, chứng chỉ này là giấy thông hành giúp bà trở thành thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). "Ở tuổi này, tôi cần dùng trí óc để làm việc thay vì chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp như trước", bà nói.

Tương tự, Kevin Korenthal, 53 tuổi, nhận ra năng lực thôi là chưa đủ để thăng tiến nếu thiếu bằng cấp. Ông chấp nhận trở lại trường ở tuổi 40 để lấy bằng cử nhân. Hiện tại, ông đã đạt được mục tiêu khi giữ ghế Giám đốc điều hành của một hiệp hội quỹ công viên quốc gia.

Tuy nhiên, con đường này không trải hoa hồng. Nhóm sinh viên lớn tuổi này thường phải cân bằng giữa công việc, gia đình và việc học. Họ cũng phải gánh thêm khoản nợ mới đúng vào giai đoạn đỉnh cao thu nhập của bạn bè cùng trang lứa. Chi phí trung bình cho một trường đại học công lập tại Mỹ khoảng 30.000 USD một năm. Nếu học tư thục, mức chi phí còn cao hơn nhiều lần.

Với Melissa Harkin, 45 tuổi, cái giá của việc học còn là sự xa cách gia đình. Để hoàn thành khóa học tại ĐH Birmingham và Harvard, bà từng không rời căn hộ suốt hai tháng và bỏ lỡ nhiều cột mốc trưởng thành của con trai.

Dẫu vậy, với nhiều người, sự hy sinh này là tất yếu. LaToya Hall, 40 tuổi, một bà mẹ đơn thân, đã bán xe và vay 40.000 USD để học về phần mềm sau nhiều năm đứng bếp vất vả. "Sự nỗ lực đã giúp tôi chuyển sang làm nội dung số cho Hiệp hội Ôtô Mỹ", Hall khẳng định.

Khi tuổi thọ và tuổi nghề ngày càng tăng, giảng đường không còn là đặc quyền của tuổi trẻ, mà trở thành phao cứu sinh cho những người muốn làm chủ cuộc đời ở tuổi 40.

