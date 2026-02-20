Vì sao nhiều người Mỹ chọn chia tay ở quán ăn?

Nhằm tránh những phản ứng tiêu cực hay cảnh lúng túng tại nhà riêng, nhiều người Mỹ chọn kết thúc mối quan hệ tại các nhà hàng, quán bar đông người.

Từ căn bếp mở của một nhà hàng ở Texas, đầu bếp Lane Denbro chứng kiến một cặp tình nhân căng thẳng trong suốt bữa ăn. Khi rời bàn, họ quyết định kết thúc mối quan hệ.

Những cuộc chia tay diễn ra ở nơi công cộng như vậy không còn hiếm. Joe Cammarata, chủ quán bar Tall Order ở Somerville, Massachusetts, cho biết từ khi mở cửa vào tháng 3, quán thường xuyên chứng kiến những cảnh chia tay rướm nước mắt.

Xu hướng này xuất hiện khi nhiều đôi chọn quán cà phê, nhà hàng hoặc công viên để nói lời kết thúc. Không gian đông người có thể gây khó xử nếu một bên bật khóc, nhưng lại tạo cảm giác an toàn và hạn chế được những phản ứng tiêu cực, quá khích.

Bối cảnh nhà ở cũng góp phần thúc đẩy lựa chọn này. Giá thuê tăng, diện tích sống thu hẹp và xu hướng sống chung khiến việc chia tay tại nhà riêng trở nên phức tạp. Khoảng 18% người Mỹ từ 25 đến 34 tuổi đang sống cùng cha mẹ. Ở New York, nhiều người tránh chia tay trong căn hộ của mình vì không gian chật hẹp và những vật dụng quen thuộc dễ gợi lại ký ức về người cũ.

Ảnh minh họa: Pexels

Đối với bartender, nhân viên bếp và phục vụ, hiện tượng này hình thành một "nền kinh tế chia tay" trong ngành dịch vụ. Họ thường phải quan sát, can thiệp khi cần thiết và hỗ trợ khách xử lý tình huống căng thẳng.

Lane Denbro cho biết, những bàn dùng bữa để nói lời kết thúc khiến nhân viên phải theo sát và xử lý tình huống nhiều hơn, vì vậy khoản tiền tip để lại nên tương xứng với công sức hỗ trợ. Thực tế tại các quán bar cho thấy vấn đề thanh toán thường được giải quyết sòng phẳng ngay sau khi cuộc trò chuyện khép lại.

Ở Ethyl's, New York, nhân viên nhiều lần chứng kiến khách tranh cãi rồi chấm dứt quan hệ trong lúc dùng đồ uống. Có trường hợp cô gái chất vấn khi phát hiện bạn trai hôn bạn thân của mình, sau đó ném điện thoại xuống đất. Người đàn ông chỉ lặng lẽ trả tiền hai ly margarita và để lại khoản tip cao.

Ở phân khúc cao cấp, Gabrielle Macafee, đầu bếp 30 tuổi, kể về 2 thực khách đến một nhà hàng ở Brooklyn. Khi bữa tối đang diễn ra, người đàn ông bất ngờ rời đi, bỏ lại bạn gái cùng phần ăn chưa dùng hết. Các món đã lên đủ nên nhân viên phải xử lý phần còn lại. Người phụ nữ ngậm ngùi thanh toán 130 USD và rời đi ngay sau đó.

AB Soria, quản lý nhà hàng có 30 năm kinh nghiệm tại Chicago, khuyên rằng nếu có ý định kết thúc mối quan hệ tại quán, hãy chọn ngồi quầy bar. Theo ông, ngồi bàn dễ tạo kỳ vọng về một bữa tối trọn vẹn, và những người trong cuộc phải gượng ép ngồi lại trong không khí nặng nề. Quầy bar giúp bartender dễ dàng quan sát, kịp thời đưa một ly nước lọc để hỗ trợ và đảm bảo người ở lại được ổn định tâm lý.

Christine Hargrove, giáo sư Đại học Georgia, cho biết các đôi hẹn hò ngày nay thường chia sẻ tài chính theo cách không chính thức. Họ không lập tài khoản chung nhưng cùng chi trả tiền thuê nhà, ăn uống. Mô hình này phù hợp trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đắt đỏ, song lại khiến quá trình chấm dứt mối quan hệ thêm phần rắc rối.

Theo bà Hargrove, khi cảm thấy bị đe dọa về tài chính hoặc tổn thương tình cảm, con người dễ phản ứng mạnh. Do đó, nói lời kết thúc ở nơi công cộng là cách mượn các chuẩn mực xã hội để kìm hãm hành vi bạo lực.

Về mặt chi phí, chuyên gia hẹn hò Amy Nobile Messing cho rằng việc chia tay không nên tốn kém. Nếu gặp bên ngoài, cô khuyến nghị chỉ nên gọi một ly cà phê.

Bản thân Macafee cũng từng trải qua cảm giác này. Mùa hè năm ngoái, cô bị người yêu nói lời chia tay ngay tại quán ăn quen thuộc. Đúng lúc đó, bài hát doo-wop với câu hát "Breaking up is hard to do" (Chia tay không hề dễ dàng) vang lên. Cô phải cố giữ bình tĩnh trước sự trùng hợp trớ trêu này. Hôm đó, người cũ là người thanh toán hóa đơn.

Theo thời gian, nỗi buồn vơi dần. "Quán ăn đó trở thành dấu mốc trưởng thành, nơi một câu chuyện cũ khép lại", Macafee tâm sự.

Các chuyên gia tâm lý và huấn luyện viên hẹn hò khuyên rằng, nếu buộc phải nói lời kết thúc ở nhà hàng hay quán cà phê, hãy lưu ý 3 nguyên tắc sau để giữ lại sự tôn trọng cho cả hai và không làm khó nhân viên dịch vụ:

Chọn bối cảnh "gọn nhẹ": Tuyệt đối không chọn một bữa tối thịnh soạn (full-course meal). Hãy hẹn ở quán cà phê hoặc gọi những thức uống đơn giản. Điều này giúp cả hai không bị mắc kẹt trong bầu không khí ngột ngạt và có thể thanh toán, rời đi nhanh chóng khi cuộc trò chuyện kết thúc.

Kiểm soát âm lượng: Không gian công cộng giúp kìm hãm bạo lực, nhưng bạn vẫn cần chủ động kiểm soát giọng nói. Dù tức giận hay sốc, hãy cố gắng không la hét, khóc lóc quá lớn hay đập phá đồ đạc làm ảnh hưởng đến thực khách xung quanh.

Không bỏ mặc đối phương: Dù câu chuyện kết thúc tệ đến mức nào, đừng đứng dậy bỏ về ngay lập tức và để lại người kia trong tình trạng kích động mạnh. Hãy thanh toán hóa đơn sòng phẳng và đảm bảo đối phương có thể tự gọi xe hoặc có phương tiện về nhà an toàn.

Ngọc Ngân (Theo Business Insider)