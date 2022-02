Vì sao người Trung Quốc thích mặc màu đỏ đón Tết?

Nhiều người tin rằng mua đồ trang trí, mặc quần áo màu đỏ sẽ đem lại những điều bình an, tốt lành trong năm mới.

Trong truyền thống văn hoá của người Trung Quốc, màu đỏ không chỉ ngụ ý cho sự tốt lành mà còn mong may mắn, cầu bình an, hạnh phúc. Đó là lý do người dân luôn chọn màu này để trang trí nhà cửa, mặc quần áo trong Tết Nguyên đán và cả những dịp quan trọng khác như đám cưới, tiệc tân gia.

Nhưng nguồn gốc sâu xa, giải thích lý do quốc gia này luôn mặc đồ đỏ đón năm mới, bắt nguồn từ truyền thuyết về một con thú tên Nian hết sức tàn ác. Cứ vào đêm giao thừa, thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, con vật này lại tìm đến các thôn làng để sát hại người dân cùng gia súc.

Một đêm nọ, người dân nói rằng đã thấy Nian sợ hãi trước một đứa trẻ mặc quần áo đỏ. Kể từ đó họ đã treo đèn lồng, dính câu đối và mặc đồ màu đỏ để xua đuổi ác thú.

Các gia đình Trung Quốc thường mặc đồ màu đỏ để đón năm mới. Ảnh minh hoạ: Praica

Ba màu được coi là tốt lành theo truyền thống Trung Quốc là đỏ, vàng và xanh lá cây. Những màu sắc này có nguồn gốc từ thuyết Ngũ hành của Trung Quốc. Trong đó màu đỏ còn tượng trưng cho sự may mắn, sức sống, sự bình an và thịnh vượng. Đây cũng chính là lý do khiến mỗi dịp Tết Nguyên đán, người dân Trung Quốc luôn mặc trang phục màu đỏ để tăng vận may, xua đuổi tà ma.

Một số đồ màu đỏ được người Trung Quốc dùng trong Tết Nguyên đán:

Bao lì xì: Theo truyền thống, người già, trẻ nhỏ sẽ nhận được những phong bao lì xì màu đỏ chứa tiền giấy, xu hoặc socola, để cầu chúc những điều may mắn, sức khoẻ trong năm mới. Nhưng, tổng số tiền lì xì trong phong bao phải là số chẵn, vì tiền lẻ thường dùng cho đám tang.

Người Trung Quốc quan niệm màu đỏ biểu trưng cho may mắn, bình an, hạnh phúc. Ảnh minh hoạ: Angela Roma/ Pexels

Đèn lồng: Cứ đến ngày 15 tháng Giêng, người dân Trung Quốc sẽ tổ chức Lễ hội đèn lồng đỏ, đánh dấu sự kết thúc mùa Tết Nguyên đán và cầu mong một năm mới thật yên bình, hạnh phúc cho bản thân, gia đình và những người yêu thương.

Trong dịp này, cả xứ sở Trung Hoa rực sáng bởi những chiếc đèn đỏ lộng lẫy được trưng bày khắp mọi nẻo đường.

Chọn quần áo: Theo truyền thống văn hoá, 2022 là năm Nhâm Dần, linh vật đại diện cho tham vọng, sự mạnh mẽ. Nếu muốn nhận những phẩm chất này, người dân nên chọn quần áo có chứa một trong bốn màu: xanh ngọc bích, đỏ rực, xanh bạc hà và vàng hoàng gia.

Đặc biệt, màu đỏ mang hàm ý thúc đẩy chuyển động, sức sống, niềm đam mê và tình yêu, cầu mong lại sự hài hòa và thịnh vượng.

Minh Hằng (Theo Prestigeonline)