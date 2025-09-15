Vì sao người trẻ tìm nơi trú ẩn trong toilet?

Cắm trại trong toilet đã trở thành một liệu pháp mới cho người trẻ bí mật lướt mạng xã hội, nghe nhạc và tạm thời trốn khỏi áp lực cuộc sống.

Đối với Nilanjana Ray, cựu trợ lý giáo sư Đại học Delhi (Ấn Độ), nhà vệ sinh là nơi không bị ai chạm tới. 'Đó là không gian tôi có thể rửa trôi tất cả những tổn thương rồi đứng dậy một lần nữa', Ray nói.

Không gian vốn chỉ phục vụ nhu cầu sinh lý cơ bản đang dần biến thành nơi trú ẩn của nhiều người trẻ. Họ dành hàng giờ trong toilet để lướt điện thoại, thiền, viết nhật ký hoặc đơn giản là ngồi yên. Hiện tượng này được gọi là "cắm trại toilet" (bathroom camping), phản ánh nhu cầu được "ngắt kết nối" và giải tỏa.

Trên TikTok, trào lưu lan rộng nhanh chóng. Hàng trăm người đang nói về chủ đề này. "Từ năm 9 tuổi tôi đã làm vậy rồi", TikToker @callmenationyt chia sẻ. Tài khoản @Hendo khẳng định trong clip hơn 135.000 lượt xem: "Tôi là dân cắm trại toilet. Mỗi khi cuộc sống quá tải, tôi sẽ vào toilet để nạp lại năng lượng".

Một TikToker ở Chicago nói đã duy trì thói quen này suốt 20 năm, có khi ngồi trong toilet vài tiếng để suy ngẫm.

Ảnh minh họa: Vice

Aditya Sharma, một nhân viên PR ở Uttarakhand (Ấn Độ), coi toilet là nơi duy nhất anh có thể giải tỏa cảm xúc mà không ảnh hưởng đến gia đình. "Nếu bạn là trụ cột, bạn không thể để người khác thấy mình yếu đuối. Chỉ khi ở một mình sau cánh cửa khóa, bạn mới dám xả", Sharma nói. Anh thậm chí mang tiểu thuyết hoặc chơi cờ vua online trong toilet.

Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích việc "cắm trại toilet" vì chiếm chỗ của những người cần đi vệ sinh. Một số cho rằng đây là phản ứng tâm lý với chấn thương.

"Đó là căn phòng duy nhất tôi từng cảm thấy an toàn. Tôi đã trải qua biết bao cơn hoảng loạn trong đêm ở đó", một người kể. Người khác nhớ lại: "Tôi luôn làm vậy khi bố mẹ cãi nhau, khi bố say rượu. Vì phòng tôi không có khóa, nên chỉ biết ngồi trong toilet hàng giờ".

Theo bác sĩ Rahul Chandhok, trưởng khoa Tâm thần tại Artemis Lite NFC, New Delhi, xu hướng này phản ánh sự quá tải của nhịp sống hiện đại và làm nảy sinh nhu cầu thoát khỏi áp lực, kỳ vọng. "Với nhiều người, toilet là nơi duy nhất họ thực sự được ở một mình", ông nói. Song ông cảnh báo nếu việc này diễn ra quá thường xuyên có thể là dấu hiệu kiệt sức.

Các chuyên gia y tế cũng lo ngại rủi ro thể chất. Ngồi lâu trong môi trường ẩm ướt có thể gây nhiễm trùng da, viêm nang lông, viêm da tiếp xúc hay nhiễm trùng đường tiểu.

Một số chuyên gia tâm lý cho rằng việc ngồi quá lâu trong phòng tắm hoặc dưới vòi sen cũng có thể là dấu hiệu của trầm cảm. "Hành vi này có thể phản ánh rối loạn sức khỏe tâm thần tiềm ẩn", chuyên gia tâm lý học truyền thông Cynthia Vinney viết trên Psycle Health.

Bảo Nhiên (Theo Nypost/Indian Express)