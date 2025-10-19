Vì sao người trẻ nên quan tâm cổ phiếu trả cổ tức?

Theo triệu phú tự thân Jim Cramer, cổ phiếu trả cổ tức mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư trẻ, giúp họ tích lũy tài sản tốt hơn.

Cổ phiếu trả cổ tức luôn được những người lớn tuổi ưa chuộng và khoản tiền mặt mà doanh nghiệp phân phối cho cổ đông chính là một dạng thu nhập thụ động thực sự. Nếu sở hữu danh mục cổ phiếu trị giá 1 tỷ đồng với lợi suất cổ tức trung bình 3%, một người nghỉ hưu có thể nhận khoảng 30.000 triệu đồng mỗi năm chỉ nhờ nắm giữ cổ phiếu. Tuy nhiên, CNBC dẫn lời của Jim Cramer cho rằng, cổ phiếu trả cổ tức cũng mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư trẻ.

"Nếu giữ lại cổ tức trong quỹ bằng cách tái đầu tư, những người trẻ sẽ sở hữu lượng cổ phiếu khổng lồ mà trước đây không bao giờ nghĩ tới", ông nói

Jim Cramer là nhà đầu tư, triệu phú tự thân và bình luận tài chính nổi tiếng tại Mỹ. Ông từng là quản lý quỹ đầu tư phòng hộ (hedge fund) và là tác giả của nhiều cuốn sách về đầu tư. Cramer trở thành một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn tới tư duy đầu tư của công chúng xứ cờ hoa, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân.

Các công ty có lợi nhuận dư ra sẽ quyết định sử dụng khoản tiền đó như thế nào. Nhiều doanh nghiệp đã trưởng thành về tài chính chọn chi trả cổ tức như một lời "cảm ơn" dành cho cổ đông vì sự đồng hành lâu dài.

Bạn có thể tính lợi suất cổ tức bằng cách lấy tổng tiền cổ tức nhận trong năm chia cho giá cổ phiếu. Ví dụ, cổ phiếu giá 100.000 đồng trả 1.000 đồng cổ tức mỗi năm sẽ tương đương lợi suất 1%.

Theo Jim Cramer, phần lớn mọi người không coi cổ tức là yếu tố quan trọng vì chúng "nhỏ bé, chỉ vài phần trăm". Tuy nhiên, về dài hạn, việc tái đầu tư cổ tức có thể tạo ra tác động lớn nhờ lãi kép.

Giả sử bạn mua 100 triệu đồng cổ phiếu, sau một năm giá tăng lên 110 triệu đồng, tức lợi nhuận 10% từ biến động giá. Nếu cổ phiếu đó có lợi suất cổ tức 2% và bạn tái đầu tư số tiền đó, giá trị danh mục giờ là 112 triệu đồng, tương đương lợi nhuận tổng cộng 12%. Lặp lại điều đó mỗi năm trong thời gian dài sẽ cho thấy sức mạnh của chiến lược đầu tư trên.

"Khoảng một nửa mức lợi nhuận kể từ khi tôi bắt đầu làm nghề đến nay có từ việc tái đầu tư bằng cổ tức", Cramer cho biết.

Tại Mỹ, theo số liệu từ quỹ Hartford Funds, giai đoạn 1960-2024, một khoản đầu tư 10.000 USD vào S&P 500 nếu chỉ dựa trên tăng giá cổ phiếu sẽ đạt khoảng 982.000 USD. Nhưng nếu cổ tức được tái đầu tư, con số này sẽ tăng lên 6,42 triệu USD, tương đương cổ tức chiếm tới 85% tổng lợi nhuận của chỉ số.

"Cổ tức sẽ là phép màu nếu các nhà đầu tư trẻ kiên trì dùng chúng để củng cố danh mục", chuyên gia này nhấn mạnh.

Nhà đầu tư đang theo dõi bảng điện tử tại trụ sở một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: An Khương

Tại Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) gần đây cho ra mắt chỉ số các cổ phiếu tăng trưởng chi trả cổ tức - Vietnam Dividend Growth Index (VNDIVIDEND) để hỗ trợ cho nhóm nhà đầu tư quan tâm tới cổ tức. Chỉ số này sẽ gồm 10-20 cổ phiếu được lựa chọn từ rổ VNAllshare với nhiều tiêu chí sàng lọc nhấn mạnh vào việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông.

Cụ thể, cổ phiếu được chọn phải niêm yết từ 5 năm trở lên, giá trị vốn hóa thị trường lớn hơn 2.000 tỷ đồng, giá trị giao dịch hàng ngày trên 8-10 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp phải có lãi trong 4 quý gần nhất.

Từ danh sách cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí trên, HoSE sẽ tiếp tục chọn ra các mã chi trả cổ tức bằng tiền liên tục trong từ năm thứ 5, năm thứ 4 đến năm thứ 3 trước kỳ xem xét. Cuối cùng, cơ quan quản lý sẽ lọc những cổ phiếu có tỷ lệ chi trả cổ tức so với trung bình 3 năm (DIVIDEND-RATIO) đạt trên 80% nếu đã thuộc rổ chỉ số kỳ trước, hoặc trên 100% nếu chưa có trong rổ.

Tiểu Gu