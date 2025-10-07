Vì sao người Nhật kỳ thị kính râm?

Dù nắng gắt và sự nguy hại của tia UV được cảnh báo, nhiều người Nhật vẫn ngại đeo kính râm vì sợ bị đánh giá là khó gần, lập dị.

Khảo sát của hệ thống cửa hàng mắt kính Megane Ichiba trên toàn Nhật Bản cho thấy chỉ 12,1% người dân sở hữu kính râm, thấp hơn nhiều so với 60-80% ở các nước phương Tây.

Nghiên cứu của giáo sư tâm lý học Takuma Takehara ở Đại học Doshisha chỉ ra rằng mức độ tin cậy của một người Nhật sẽ giảm gần 50% khi họ đeo kính râm.

Ông giải thích, trong giao tiếp, ánh mắt là nguồn thông tin quan trọng giúp thể hiện sự quan tâm và ý định. Khi không nhìn vào nhau, người đối diện cảm thấy bị phớt lờ hoặc bị tránh né. Việc che khuất hướng nhìn khiến người khác lo ngại bị quan sát, làm giảm mức độ tin cậy trong tương tác.

Takehara cho rằng các chuẩn mực giao tiếp của người Nhật, vốn đề cao sự hòa hợp và tránh gây khó chịu cho người khác, khiến việc đeo kính râm khó được chấp nhận.

Du khách trên phố Uji, Kyoto, Nhật Bản, tháng 6/2025. Ảnh: Mainichi

Ngoài ra, trong văn hóa đại chúng Nhật Bản, kính râm thường gắn liền với hình ảnh tội phạm. Trong phim, truyện tranh hay các tờ rơi tuyên truyền an toàn, chúng thường xuất hiện như vật dụng ngụy trang của kẻ trộm hoặc lừa đảo.

Định kiến này dần hình thành trong xã hội, khiến kính râm bị xem là biểu tượng của kẻ bất hảo. Điều này cũng tương tự việc người Nhật tránh mặc đồ sọc vì gợi nhớ đến trang phục tù nhân.

Mặt khác, ở các đô thị lớn như Tokyo, Osaka và Kyoto, người dân thường chỉ ở ngoài trời trong thời gian ngắn, như di chuyển từ nhà đến ga tàu, nên việc đeo và tháo kính liên tục gây bất tiện.

Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học nhận thức Keiko Kurita, Đại học Osaka, đăng trên tạp chí Frontiers in Psychology, việc đeo kính râm khiến người Nhật được đánh giá thấp hơn về mức độ hấp dẫn và quen thuộc.

Ari, 24 tuổi, từng bị cấp trên người Nhật phàn nàn khi đeo kính râm đổi màu tại sự kiện ngoài trời của công ty, cho rằng phụ kiện này khiến cô trông "lười biếng" và thiếu chuyên nghiệp.

Chuyên gia văn hóa Nhật Bản Hiroko Yoda cho rằng đeo kính râm trong nhà hoặc khi chào hỏi bị coi là thiếu tôn trọng, vì người Nhật xem đôi mắt là biểu tượng của sự chân thành. Bà kể lại trường hợp một du khách đã phải xấu hổ tháo kính khi bị nhắc nhở trong một cửa hàng nhỏ ở Kyoto.

"Người nước ngoài hoặc người mới đến Nhật dễ bị hiểu lầm là thiếu gần gũi", bà nói.

Tuy nhiên, Hiroshi Sasaki, trưởng khoa Nhãn khoa Đại học Y Kanazawa, cho biết việc tiếp xúc lâu dài với tia UV mạnh có thể gây bỏng mắt, dẫn đến viêm và đỏ giác mạc, thậm chí đau mắt trong môi trường có cường độ UV cao.

Ông cho biết người thường xuyên tiếp xúc với tia UV có nguy cơ cao mắc pinguecula, đốm nổi trên phần trắng của mắt, và pterygium, tình trạng mô trắng lan vào giác mạc. Pinguecula có thể gây khô, mỏi và yếu mắt, còn pterygium có thể làm nặng thêm loạn thị hoặc dẫn đến mù lòa nếu không được phẫu thuật.

"Tổn thương tích lũy từ tia UV làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể trong tương lai", ông cảnh báo.

Ngọc Ngân (Theo SoraNews24, Mainichi)