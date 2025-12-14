Vì sao người Mỹ ăn nhanh?

Người Mỹ trung bình dành khoảng một giờ mỗi ngày cho việc ăn uống, chưa bằng một nửa thời gian của châu Âu, do thói quen từ nhỏ và áp lực công việc.

Theo báo cáo Society at a Glance của OECD, người Mỹ xem việc ăn uống như một nhiệm vụ cần hoàn thành nhanh gọn ("nạp nhiên liệu") thay vì một trải nghiệm cần thưởng thức như người Pháp hay Italy. Một khảo sát đăng trên tạp chí Appetite cũng chỉ ra người Mỹ thường kết thúc bữa trưa chỉ trong 11-14 phút, tốc độ "chóng mặt" so với 22 phút của người Nhật hay gần 30 phút của người Italy.

Paul Rozin, giáo sư tâm lý học tại Đại học Pennsylvania, người dành 40 năm nghiên cứu hành vi này, cho rằng sự khác biệt bắt nguồn từ chính hệ thống giáo dục.

Tại các trường tiểu học Mỹ, giờ ăn trưa chỉ kéo dài 20-30 phút, tính cả thời gian xếp hàng lấy khay. Để có thời gian ra sân chơi, trẻ em buộc phải ăn thật nhanh. Ngược lại, trẻ em Pháp thường được nghỉ trưa khoảng hai tiếng, thong thả ăn và trò chuyện cùng bạn bè, hình thành thói quen thư giãn từ nhỏ.

Nếp sống này theo người Mỹ đến tuổi trưởng thành. Một nhân viên văn phòng điển hình chỉ có 30 phút nghỉ trưa. Khảo sát năm 2022 cho thấy 62% dân công sở ăn ngay tại bàn làm việc trong vòng chưa đầy 15 phút. Thậm chí, thế hệ trẻ còn ăn tối sớm và nhanh để dành thời gian cho các hoạt động khác, trong khi ở châu Âu, bữa tối thường bắt đầu muộn và kéo dài đến 21h.

Ngoài ra, văn hóa tiền boa (tips) đặc thù cũng là một động lực thúc đẩy tốc độ. Tại Mỹ, nhân viên phục vụ sống chủ yếu nhờ tiền boa (15-25% hóa đơn) thay vì lương cơ bản. Do đó, họ cần khách ăn nhanh, xoay vòng bàn liên tục để tối đa hóa thu nhập. Việc khách ngồi quá lâu sau khi ăn xong có thể bị coi là thiếu lịch sự vì ảnh hưởng đến "nồi cơm" của nhân viên. Trái lại, nhân viên nhà hàng ở châu Âu nhận lương cố định nên không bị áp lực phải giục khách đứng dậy.

Sự khác biệt này khiến du khách Mỹ dễ bị nhận diện khi ra nước ngoài. Alex Francis, chủ một nhà hàng ở Paris (Pháp), nhận xét khách Mỹ thường tập trung vào việc "tiêu thụ", họ cầm nĩa dồn dập và hiếm khi nghỉ giữa các món.

Một phụ nữ 34 tuổi ở Seattle kể lại trải nghiệm "sốc văn hóa" khi du lịch châu Âu. Chị cảm thấy thừa thãi, bồn chồn khi phải ngồi ăn trong hai tiếng mà không có việc gì làm, thậm chí liên tục kiểm tra điện thoại để tính giờ.

Thói quen ăn nhanh, kết hợp với việc 60% calo nạp vào đến từ thực phẩm siêu chế biến, đang gây ra những hệ lụy sức khỏe. Chuyên gia dinh dưỡng Leana Heinberg tại Phòng khám Cleveland Clinic cảnh báo, não bộ cần khoảng 20 phút để nhận tín hiệu no. Việc ăn quá tốc độ khiến cơ thể nạp thừa 20-30% lượng calo cần thiết. Bà khuyến nghị người dân nên tạo những "khoảng lặng" trong bữa ăn, bỏ điện thoại xuống và nhai kỹ hơn để tìm lại cảm giác thưởng thức.

