Vì sao người Mông Cổ thống trị Sumo?

Với dân số chỉ bằng 1/40 và thu nhập trung bình bằng 1/10 so với Nhật Bản, Mông Cổ vẫn thống trị môn thể thao truyền thống nổi tiếng của người Nhật.

Sumo Người Mông Cổ "cướp" thế thống trị Sumo từ tay Nhật Bản như thế nào?

Sumo là môn đấu vật truyền thống, là quốc hồn quốc túy của Nhật Bản, kết hợp giữa sức mạnh, kỹ thuật và các nghi lễ tôn giáo Thần đạo cổ xưa, nơi hai đô vật cố gắng đẩy đối phương ra khỏi vòng tròn hoặc làm đối phương chạm đất bằng bất kỳ bộ phận nào ngoài bàn chân để giành chiến thắng. Trận đấu ngắn, kịch tính, đậm nét văn hóa và lịch sử, có nguồn gốc từ các nghi thức tế thần để cầu mong mùa màng bội thu.

Nhật Bản trở nên giàu có hơn trong những năm 1970 và 1980. Những công việc văn phòng, tài chính, hoặc công nghệ đem lại nguồn thu nhập ổn định hơn nhiều so với cuộc sống khắc nghiệt của một đô vật sumo, dẫn đến lượng tuyển sinh giảm mạnh.

Khi các tuyển trạch viên của hiệp hội Sumo Nhật Bản tìm tới, Mông Cổ đang vật lộn với kinh tế suy thoái, sau sự sụp đổ của Liên Xô. Với nhiều cậu bé xứ thảo nguyên, với kỹ năng đấu vật ngấm vào máu, việc chuyển đến Nhật Bản và kiếm tiền bằng Sumo trở thành cơ hội trời cho.

Vy Anh