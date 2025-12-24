Vì sao người Hàn Quốc 'nghiện' mặc đồ đen trắng?

Không phải kim chi hay K-pop, điều khiến nhiều du khách ngạc nhiên khi đến Seoul là trang phục đơn sắc của người Hàn Quốc, với hơn 60% trang phục là đen, trắng hoặc xám.

"Mọi người đều mặc đen, trắng hoặc xám", Isabel Smith, 32 tuổi, người Mỹ nói. Quen với lối trang điểm đậm và quần áo rực rỡ tại Mỹ, cô bỗng trở nên lạc lõng giữa đám đông Seoul. Học sinh thường khen trang phục của cô đẹp nhưng luôn kèm theo nhận xét "chúng không hợp với em". Thậm chí, khi tìm mua đôi khuyên tai màu cam của một thương hiệu lớn, cô được nhân viên cho biết mẫu này không bán tại Hàn Quốc vì "không có nhu cầu".

Trải nghiệm của Smith phản ánh chính xác thực tế tại xứ sở kim chi. Theo báo cáo Everyday Life Report của CJ Logistics, dựa trên dữ liệu giao hàng, quần áo màu đen chiếm 38%, trắng 15% và xám 9%. Tổng cộng, trang phục đơn sắc chiếm tới 62% lượng hàng vận chuyển.

Người dân Hàn Quốc băng qua một con phố gần quảng trường Gwanghwamun, trung tâm Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Các chuyên gia cho rằng lựa chọn này phản ánh cả áp lực văn hóa lẫn tính thực tế trong đời sống người Hàn.

Kwon Eun-ji, 34 tuổi, cho biết tủ đồ của cô chủ yếu là trắng, đen và xanh navy. Dù từng thích một chiếc áo polo sọc đỏ, cô vẫn quyết định mua màu navy vì sợ quá nổi bật.

Một lần mặc áo cardigan màu vàng đi làm, Kwon nhận nhiều bình luận từ đồng nghiệp khiến cô không thoải mái. "Tôi không thích bị chú ý qua quần áo. Tôi chỉ muốn hòa lẫn vào đám đông", cô nói.

Theo Giáo sư Lee Ji-kyung, Đại học Kyungsung, màu trung tính thể hiện sự khiêm tốn và hòa hợp - những giá trị cốt lõi của văn hóa Hàn Quốc. "Người Hàn từng được gọi là ‘dân tộc áo trắng’ vì truyền thống mặc hanbok trắng. Ngày nay, sở thích này mở rộng sang các gam màu đen và xám, đại diện cho sự tinh tế và bình tĩnh", bà giải thích.

Trong một khảo sát với sinh viên, 41% cho biết chọn màu trung tính vì không muốn thu hút sự chú ý. Trong một xã hội đề cao tính cộng đồng, việc ăn mặc quá khác biệt đôi khi tạo ra áp lực vô hình cho người đối diện.

Bên cạnh yếu tố văn hóa, sự bận rộn của cuộc sống hiện đại cũng thúc đẩy xu hướng này. Park Nam-jin, 33 tuổi, một nhân viên văn phòng, chia sẻ: "Quần áo trung tính dễ phối, giúp tôi tiết kiệm thời gian mỗi sáng mà vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu".

Giảng viên thiết kế thời trang Lee Jee-hyun của Đại học Yonsei nhận định, tính thực tế là động lực lớn. Các gam màu trung tính dễ kết hợp với nhiều chất liệu và kiểu dáng, giúp giảm rủi ro lỗi mốt. "Đó là lý do áo phông đen và trắng luôn là mặt hàng bán chạy nhất", bà nói.

Đặc biệt vào mùa đông, đường phố Seoul tràn ngập áo khoác phao màu đen (long padding). Lý do đơn giản là áo khoác mùa đông thường đắt tiền, ít khi thay đổi, và màu đen giúp che vết bẩn tốt nhất.

"Ở đây, màu sắc không nằm ở quần áo mà ở sự hòa hợp", bà Lee kết luận về triết lý thời trang của người Hàn.

Ngọc Ngân (Theo Korea Herald)