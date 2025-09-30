Vì sao người châu Á trông trẻ hơn phương Tây?

Theo các chuyên gia, yếu tố di truyền và cấu trúc sinh học mang lại cho người châu Á nhiều lợi thế trong giữ ngoại hình trẻ trung.

Nhiều người châu Á từng bất ngờ khi ra nước ngoài bị nhầm là học sinh, dù thực tế đã ngoài 30 tuổi. Các chuyên gia chỉ ra một số lý do:

Khuôn mặt mang nét trẻ thơ

Theo thuyết "hình mẫu em bé", khuôn mặt người châu Á nhiều nét tương đồng với trẻ em như rộng và tròn, lông mày cao, mí mắt trên đầy đặn, sống mũi thấp, phần giữa mặt phẳng hơn, môi dày và cằm nhỏ. Những đường nét này tạo cảm giác giống trẻ nhỏ, giúp khuôn mặt trông ít tuổi hơn so với thực tế.

Virginie Couturaud, giám đốc truyền thông khoa học toàn cầu của Dior, nhận thấy phụ nữ phương Tây thường lo lắng vì đôi môi mỏng, trong khi phụ nữ châu Á quan tâm nhiều hơn đến các nếp nhăn hay rãnh nhân trung. Chính vì vậy, các thủ thuật thẩm mỹ phổ biến ở châu Âu là bơm môi hoặc can thiệp để cải thiện dáng môi, trong khi tại châu Á lại tập trung nhiều vào chống lão hóa da.

Ảnh minh họa: Eri Miura

Làn da dày, giàu collagen

Một nghiên cứu về siêu âm tại Mỹ cho thấy lớp hạ bì của người châu Á dày hơn, chứa nhiều collagen, giúp da đàn hồi và ít nếp nhăn. Bác sĩ Luo Yupei, Phòng khám Zhuopu, Trung Quốc, đánh giá đây là yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt về tốc độ lão hóa.

Tuy nhiên, ông lưu ý các phương pháp thẩm mỹ chỉ hỗ trợ trong giới hạn nhất định. "Tái tạo da có ngưỡng, không thể lạm dụng vô thời hạn", ông nói.

Tiến sĩ Chan Yu-chang, bác sĩ da liễu, cũng cho rằng các liệu pháp thẩm mỹ đều vừa phá hủy vừa tái tạo da. "Bác sĩ có thể can thiệp, nhưng khả năng hồi phục phụ thuộc chính vào cơ thể mỗi người", ông cảnh báo.

Năm 1961, nhà khoa học người Mỹ Leonard Hayflick đã thực hiện một thí nghiệm nuôi cấy tế bào thai nhi khỏe mạnh trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy, mỗi tế bào chỉ có thể phân chia tối đa 40-60 lần trước khi bước vào quá trình lão hóa. Phát hiện này được giới y học gọi là "giới hạn Hayflick".

Điều này chứng minh tế bào con người có khả năng tái tạo nhưng trong phạm vi nhất định, không thể trẻ hóa vô tận, dù được nuôi dưỡng trong môi trường tốt đến đâu.

Vì vậy, dù người châu Á có lợi thế lớp hạ bì dày, giàu collagen, họ cũng không thể lạm dụng các phương pháp thẩm mỹ gây tổn thương da quá nhiều lần.

Melanin bảo vệ da khỏi tia UV

Người châu Á có tế bào hắc tố lớn và dày đặc hơn, giúp da hấp thụ và phân tán tia cực tím hiệu quả.

Bác sĩ Tseng Depeng, bệnh viện Cơ đốc Phục Lâm, Đài Loan, cho biết melanin cao hơn giúp giảm nguy cơ cháy nắng, tổn thương da và ung thư da. "Đây là lý do người châu Á ít bị lão hóa sớm do ánh nắng so với người phương Tây", Tseng nói.

Các chuyên gia thống nhất di truyền là yếu tố quan trọng giúp người châu Á "trẻ lâu". Tuy vậy, lối sống mới là chìa khóa quyết định.

"Một chế độ ăn uống lành mạnh, bảo vệ da trước ánh nắng, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái sẽ giúp kéo dài tuổi xuân, bất kể bạn đến từ đâu", bác sĩ Luo Yupei khuyến nghị.

Nhật Minh (Theo Vogue)