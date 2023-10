Vì sao Ngọc Trinh bị bắt?

TP HCMTheo chuyên gia, nếu Ngọc Trinh chỉ dừng lại ở việc "biểu diễn" môtô, không đăng tải các video sai phạm lên mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi, thì chỉ bị phạt hành chính.

Ngày 9/10, Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi) bị Đội CSGT Công an TP Thủ Đức lập biên bản vi phạm hành chính về hai lỗi: nằm trên yên môtô, đứng một bên xe, buông hai tay... khi điều khiển; không có giấy phép lái xe trên 175cc, theo NĐ100/2019 và điều 59 Luật Giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, ngoài hành vi vi phạm giao thông, trong các lần "biểu diễn" môtô Ngọc Trinh và thầy dạy lái xe Trần Xuân Đông (36 tuổi) đều cho quay phim, sau đó đăng 5 video lên tài khoản TitTok Ngoc Trinh (có 6,8 triệu người theo dõi), Facebook Trần Thị Ngọc Trinh (có hơn 3 triệu người theo dõi), Fanpage NGỌC TRINH (có 5,9 triệu người theo dõi) và đã nhận tổng cộng hơn 163 triệu lượt tương tác. Các video này lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website; hơn 3.000 video liên quan trên YouTube.

Theo cơ quan điều tra, việc đăng tải, phát tán nội dung trên đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ... Đến chiều 19/10, Công an TP HCM bắt tạm giam Ngọc Trinh và Xuân Đông 3 tháng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Ngọc Trinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu (Chủ nhiệm cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam), cần tách bạch rõ Ngọc Trinh không bị xử lý hình sự về hành vi "biểu diễn" môtô, mà bị bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự đối với hành vi đăng tải các video điều khiển xe phân khối lớn sai phạm lên các nền tảng mạng xã hội.

Một hành vi có thể cấu thành tội này khi rơi vào một trong những trường hợp sau: gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này; đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

"Tuy nhiên, không chỉ các hành vi được thực hiện nơi công cộng hay trước mặt dân tình thì mới được xem xét đến tình tiết gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội", ông Hậu nói, thêm rằng trong thời đại công nghệ hiện nay có nhiều cách thức có thể tác động đến đời sống xã hội và tâm trí người dân. Một trong số đó là sự lan truyền mạnh mẽ của các bài viết, hình ảnh, video được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội.

Theo ông Hậu, Ngọc Trinh là người nổi tiếng thì các trang tin cá nhân của cô thường xuyên có lượt theo dõi rất lớn, bất kỳ câu từ, hành vi nào được đăng tải lên các trang tin này cũng đều nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng người xem. Cụ thể, những video đăng trên các trang tin của Ngọc Trinh đã nhận lại hàng triệu lượt xem.

"Như vậy có thể nhận thấy các đoạn video này đã có ảnh hưởng xấu, có tác động tiêu cực đến tâm lý của người xem và tiềm ẩn nguy cơ khuyến khích người xem thực hiện theo. Từ đó đe dọa đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Lượng người xem khổng lồ của các video đó chính là cơ sở để xác định tính nguy hiểm của hành vi", luật sư Hậu nêu quan điểm.

Ngọc Trinh "biểu diễn" môtô phân khối lớn. Ảnh cắt từ video

Đồng quan điểm, Tiến sĩ - luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch cho rằng, nếu Ngọc Trinh chỉ dừng lại ở việc "biểu diễn" môtô, không đăng tải các video sai phạm lên mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi, thì chỉ bị phạt hành chính. Nhưng trong các video thể hiện, khi Ngọc Trinh chạy môtô có người đạo diễn, người quay phim sau đó đăng tải lên mạng xã hội là dấu hiệu "có tổ chức" thực hiện hành vi.

"Việc đăng tải các video quay lại cảnh biểu diễn lên mạng xã hội bất chấp quy định của pháp luật đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng, cô thể gây hiệu ứng học theo, làm theo bất chấp pháp luật ở những người trẻ tuổi, đặc biệt là người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông", ông Trạch nói.

Tuy nhiên, theo ông Trạch, việc cơ quan điều tra bắt tạm giam Ngọc Trinh là có phần "nặng tay", bởi vụ án đang trong quá trình điều tra, hậu quả của hành vi này chưa được chứng minh rõ ràng, mức độ cũng không quá nguy hiểm so với các loại tội phạm khác. Cơ quan điều tra chỉ cần khởi tố Ngọc Trinh, cho tại ngoại, cấm xuất cảnh, vì bị can có đầy đủ yếu tố được quy định tại Điều 121 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 như: có người bảo lĩnh, có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt...

Nhật Vy