Vì sao ngoại tình công sở dễ nảy sinh?

Scandal "kiss-cam" giữa một CEO và nhân viên đã khơi dậy cuộc tranh luận về chuyện yêu đương nơi công sở.

Yêu đồng nghiệp không hiếm. Barack và Michelle Obama gặp nhau tại một hãng luật ở Chicago. Hai MC nổi tiếng của Good Morning America cũng bỏ bạn đời để đến với nhau. Nghiên cứu của Đại học Stanford (Mỹ) năm 2017 cho thấy 1/10 cặp đôi Mỹ gặp nhau nơi làm việc. Khảo sát mới nhất của Forbes cho thấy 60% từng có tình công sở.

Theo nhà trị liệu hôn nhân Annie Wright (Mỹ), chuyện này phổ biến hơn nhiều những gì mọi người thừa nhận. Các mối quan hệ thường khởi đầu từ cảm xúc tò mò, khao khát âm thầm, trước khi thành hành động. Với nhiều người, nó không chỉ là một cuộc tình mới mà là cách khơi lại phần bản thân từng bị đánh mất.

Lịch sử cũng chứng minh đây không phải hiện tượng mới. Nhà sử học Julie Berebitsky ghi nhận những chuyện tình vụng trộm ở văn phòng từ thế kỷ 19.

Vậy vì sao tình công sở dễ nảy sinh? Theo giáo sư hành vi tổ chức Vanessa Bohns (Đại học Cornell, Mỹ), chúng ta dành ít nhất nửa quỹ thời gian thức ở nơi làm việc. Hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên (mere exposure effect) khiến sự quen thuộc trở nên hấp dẫn và hiệu ứng cận kề (propinquity effect) giúp người gần nhau dễ gắn bó hơn. Một nghiên cứu nổi tiếng cho thấy mọi người có xu hướng phát triển mối quan hệ thân thiết với hàng xóm ngay bên cạnh hơn là với những người ở cách bốn nhà.

"Chỉ cần thường xuyên nhìn thấy ai đó cũng có thể khiến chúng ta cảm thấy thoải mái hơn và gần gũi hơn với họ", Bohns chia sẻ.

Hơn nữa đồng nghiệp lại cùng chia sẻ mục tiêu, áp lực, niềm vui. Wright nói đó là "nguyên liệu thô cho sự thân mật về mặt cảm xúc". Vì vậy, dù nơi làm việc có bị coi là không phù hợp cho sự thân mật, thì ở nhiều khía cạnh, điều đó lại rất tự nhiên.

"Chúng ta ăn mặc chỉn chu, cùng nhau giải quyết vấn đề, hoặc cảm thấy mình được nhìn nhận và ngưỡng mộ theo cách mà có thể ở nhà bạn không nhận được", Wright nói. "Được một ai đó trong môi trường công việc chú ý có thể là cảm giác say đắm, nhất là khi ở nhà bạn thấy mình bị bỏ qua".

Ngoại tình công sở phổ biến hơn các con số. Ảnh: BI

Đặc biệt bà nhận thấy xu hướng tình công sở tăng ở những người ngoài 30 đến 50 tuổi. Đây là giai đoạn con người dễ hoài nghi hôn nhân, sự nghiệp và ý nghĩa sống. "Không chỉ là ngoại tình, hiện tượng này còn là câu chuyện về bản sắc cá nhân", Wright nói.

Nếu đã kết hôn và có con, có lẽ bạn và bạn đời đã cùng nhau trải qua những việc khó khăn và tầm thường nhất như tính toán chi phí trông trẻ, chuẩn bị hộp cơm đi làm và phân công ai rửa bát hôm nay. Wright gọi đây là "giai đoạn cày ải" của mối quan hệ.

Một kết nối đầy cảm xúc với đồng nghiệp có thể "đâm xuyên qua chế độ lái tự động" của thói quen gia đình, đánh thức những phần con người bạn đã bị chôn vùi từ lâu. "Điều họ thường cố gắng tìm hiểu trong các buổi trị liệu với tôi không phải là 'tôi có nên tiến tới không?' mà là 'điều gì đang đánh thức con người tôi thế này?'", Wright nói.

Trở lại với cái ôm trên sóng "kiss-cam", sự bùng nổ của nó cũng giống lý do chuyện tình nơi công sở phổ biến trong văn hóa đại chúng, như trong "Scandal", "Grey’s Anatomy" hay "The X-Files".

Và theo các chuyên gia, việc gặp gỡ ai đó ở nơi làm việc có không hẳn sai trái, nhưng phức tạp. Nghiên cứu của Hiệp hội Quản trị Nhân sự Mỹ (SHRM) cho thấy chuyện tình công sở có thể làm tăng nguy cơ tạo ra môi trường làm việc khó xử hoặc thù địch, xung đột lợi ích.

Câu hỏi lớn nhất cần cân nhắc khi bước vào chuyện tình công sở là mối quan hệ này có sự chênh lệch quyền lực không? Có ai trong hai người có quyền kiểm soát sự nghiệp của người kia không? Vì thế, các công ty nên chủ động xây dựng chính sách bảo vệ những người trong cuộc cũng như đồng nghiệp khỏi những tình huống nhập nhằng.

Nếu rơi vào một mối quan hệ như vậy, Wright khuyên hãy dành thời gian suy nghĩ xem nhu cầu cảm xúc nào của bạn đang được đáp ứng, đặc biệt nếu bạn đã có gia đình. Đôi khi, giữa những bảng tính Excel hay tin nhắn nhóm, chúng ta không chỉ tìm thấy sự kết nối, mà còn tìm lại chính mình.

Bảo Nhiên (Theo BI)