Vì sao nên mua bảo hiểm y tế khi còn trẻ?

Người trẻ mua bảo hiểm y tế sẽ được hưởng nhiều lợi ích như phí bảo hiểm thấp hơn, vượt qua thời gian chờ và luôn đủ điều kiện mua.

Tuổi trẻ là giai đoạn con người trải qua nhiều lần đầu tiên, học hỏi được nhiều điều. Đây cũng là thời điểm nhiều bạn trẻ bắt đầu lên kế hoạch tài chính. Do đó, họ cần hiểu tầm quan trọng của an ninh tài chính và bảo hiểm. Bảo vệ tài chính là lý do cốt lõi giải đáp tại sao bảo hiểm y tế lại quan trọng, khi một người trải qua cuộc đời đầy bất trắc.

Điều này đúng với mọi lứa tuổi, kể cả thanh niên. Câu nói "Tuổi tác chỉ là con số" không có tác dụng giữ gìn sức khỏe. Càng trẻ tuổi thì mua bảo hiểm y tế càng tốt. Dưới đây là những lợi ích khi bạn mua bảo hiểm y tế khi còn trẻ.

Trước 30 tuổi, bạn nên có cho mình một bảo hiểm y tế. Ảnh: The Economic Times

Phí bảo hiểm thấp hơn

Phí bảo hiểm y tế sẽ tăng lên theo tuổi tác. Nếu mua bảo hiểm y tế ở độ tuổi ngoài 20 thì phí thấp hơn đáng kể so với 15 năm sau. Theo nguyên tắc chung, phí bảo hiểm có xu hướng tăng theo độ tuổi, đặc biệt, nếu bạn là người mua bảo hiểm lần đầu.

Vượt qua thời gian chờ

Trong thời gian chờ bảo hiểm y tế, bên mua không thể yêu cầu chi trả cho các bệnh, thủ tục và phương pháp điều trị cụ thể có sẵn. Mặc dù, các chính sách bảo hiểm thường có thời gian chờ khác nhau nhưng thường từ 2-4 năm.

Khi một người mua bảo hiểm y tế ở độ tuổi 20, họ có thể thoải mái vượt qua giai đoạn chờ đợi mà không phải lo lắng. Vì vậy, sau này, khi họ phải yêu cầu bồi thường, thời gian chờ đã trôi qua.

Nhận tiền thưởng khi không yêu cầu bảo hiểm chi trả

Khi chủ hợp đồng không yêu cầu chi trả phí y tế trong 1 năm, họ sẽ nhận được phần thưởng (NCB). Phần thưởng này có thể là chiết khấu phí cho kỳ hợp đồng tiếp theo hoặc tăng mức bảo hiểm mà không cần tăng phí bảo hiểm.

NCB được tích lũy mỗi năm khi bên mua bảo hiểm không yêu cầu chi trả. Khi một người mua bảo hiểm y tế ở độ tuổi 20, họ có thể tận dụng tối đa lợi ích của NCB.

Đủ điều kiện mua một gói bảo hiểm y tế

Mọi tiêu chí để người trẻ mua một gói bảo hiểm y tế ít nghiêm ngặt hơn nhiều so với các lứa tuổi khác. Thông thường, hầu hết các chính sách bảo hiểm y tế không yêu cầu những người dưới 45 tuổi phải trải qua cuộc kiểm tra y tế trước khi chấp nhận đề xuất.

Thanh Thư (Theo CNBC)