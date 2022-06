Vì sao nên chọn niềng răng mắc cài kim loại tự động?

Với cơ chế hoạt động đặc biệt, niềng răng mắc cài kim loại tự động không gây đau, rút ngắn thời gian điều trị, dễ dàng vệ sinh, hiệu quả cao.

Niềng răng kim loại là phương pháp chỉnh nha hiệu quả với thời gian tối ưu. Trong đó, niềng răng bằng mắc cài kim loại tự động được lựa chọn nhiều do sở hữu những ưu điểm mà các loại mắc cài khác không có.

Với mắc cài kim loại truyền thống, bác sĩ sẽ cố định dây cung vào mắc cài bằng hệ thống chun chỉnh nha đơn hoặc chỉ thép đơn để tác động lực lên răng. Phương pháp này có nhược điểm là làm tăng ma sát lên răng, từ đó kéo dài thời gian điều trị.

Để khắc phục nhược điểm trên của mắc cài kim loại thường, các bác sĩ đã phát triển hệ thống mắc cài tự động với thiết kế đặc biệt giúp dây cung được giữ chắc bằng các nắp trượt hoặc khóa tự động. Khi đó, dây cung có thể dễ dàng trượt tự do trong các rãnh mắc cài, giảm ma sát khi di chuyển và rút ngắn thời gian chỉnh nha.

Mắc cài kim loại tự động được thiết kế với nhiều ưu điểm so với mắc cài buộc chun truyền thống.

Mắc cài tự động có cơ chế hoạt động tương tự như mắc cài buộc chun truyền thống. Theo đó, mắc cài được gắn vào thân răng để làm điểm tác dụng lực. Dây cung được cố định vào mắc cài bằng nắp trượt hay khóa tự động. Tùy từng giai đoạn mà bác sĩ sẽ gắn dây cung với các kích thước tùy chỉnh nhằm tạo ra lực phù hợp. Do đó, lực kéo được tạo ra liên tục và ổn định, không bị gián đoạn do sự giãn của chun nha khoa như mắc cài buộc chun. Đây chính là điểm khác biệt so với phương pháp niềng bằng mắc cài truyền thống. Lực kéo sẽ được truyền từ dây cung và mắc cài vào răng theo các cường độ và hướng khác nhau để răng dịch chuyển theo đúng dữ liệu của bác sĩ.

Với cơ chế hoạt động đặc biệt này, niềng răng bằng mắc cài tự động ngày càng trở nên phổ biến nhờ các ưu điểm sau:

Rút ngắn thời gian điều trị

Với cùng một tình trạng sai lệch răng và khớp cắn, khách hàng chỉnh nha bằng mắc cài kim loại tự động sẽ có thời gian điều trị ngắn hơn từ 3 - 4 tháng so với mắc cài thường. Đây chính là yếu tố tiên quyết giúp mắc cài tự động ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn.

Điều trị hiệu quả tất cả các sai lệch về răng

Nhờ cơ chế hoạt động đặc biệt cùng với lực kéo ổn định, chỉnh nha bằng mắc cài kim loại tự động mang lại hiệu quả tối ưu với tất các các trường hợp sai lệch răng từ đơn giản tới phức tạp, bao gồm: răng thưa, hô, chen chúc, khấp khểnh, móm, sai lệch khớp cắn...

Không gây đau

Sau mỗi lần điều chỉnh lực kéo, khách hàng cũng không có cảm giác đau và khó chịu như khi niềng mắc cài buộc chun truyền thống. Lý do là bởi sau khi đưa dây cung vào rãnh mắc cài, bác sĩ chỉ cần đẩy nhẹ nắp trượt hay khóa đóng là có thể cố định được dây cung mà không cần phải dùng lực nhiều để buộc chun.

Mắc cài kim loại tự động kết hợp với công nghệ hiện đại mang lại hiệu quả điều trị cao.

Giảm số lần tái khám

Nhờ cơ chế trượt tự do trong rãnh mắc cài và được cố định bằng nắp trượt tự động, lực kéo của mắc cài kim loại tự buộc không bị chi phối bởi độ co giãn của chun. Vì vậy, khách hàng không cần phải tái khám thường xuyên với bác sĩ mà hiệu quả chỉnh nha vẫn được đảm bảo.

Thông thường, lịch tái khám của khách hàng niềng răng mắc cài kim loại tự động là 4 - 6 tuần/lần.

Thẩm mỹ, dễ dàng vệ sinh

Chun nha khoa sau một thời gian sử dụng sẽ bị ố vàng, gây mất thẩm mỹ. Hơn nữa, thức ăn có thể bị dắt vào xung quanh mắc cài và chun buộc, gây khó khăn cho quá trình vệ sinh. Mắc cài tự động khắc phục được những hạn chế này với thiết kế nhỏ gọn, trơn láng và ít góc cạnh.

Công nghệ cá nhân hóa

Đặc biệt, với công nghệ X-Matrix hiện đại, khách hàng hoàn toàn có thể xem trước được kết quả điều trị và lựa chọn cá nhân hóa mắc cài để mang lại hiệu quả cao nhất. Tính năng này giúp niềng răng mắc cài kim loại tự động dần tiệm cận với phương pháp niềng răng trong suốt Invisalign. Tuy vậy, giá niềng răng mắc cài kim loại thường ở mức hợp lý hơn niềng răng trong suốt, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

X-Matrix là sự kế thừa của các công nghệ hiện đại gồm:

- Web Ceph: Tái cấu trúc tầng mặt dưới, giúp khuôn hàm V-line chuẩn tỉ lệ.

- SmileStream: Tính toán chính xác lực di chuyển, hạn chế tối đa biến chứng.

Công nghệ X-Matrix đang được áp dụng tiên phong tại Nha khoa Lạc Việt Intech.

Niềng răng mắc cài kim loại tự động ứng dụng công nghệ X-Matrix hiện đại sẽ giúp hạn chế việc nhổ răng, giảm cảm giác đau, giúp quá trình điều trị diễn ra nhẹ nhàng và nhanh chóng. Công nghệ X-Matrix đang được áp dụng tiên phong tại Hệ thống Nha khoa Lạc Việt Intech, cho phép xem trước miễn phí kết quả chỉnh nha trên 3D.

Xem chi tiết công nghệ tại đây.

Anh Ngọc