Vì sao nên bỏ đồng xu vào tủ lạnh?

Một mẹo đơn giản nhưng hữu ích có thể giúp bạn biết liệu thực phẩm trong tủ đông có từng tan chảy rồi bị đông lại, để tránh những rủi ro sức khỏe.

Cách làm rất đơn giản, lấy một chiếc cốc nhỏ, đổ nước rồi đặt vào tủ đông cho đến khi thành đá. Sau đó, đặt một đồng xu lên bề mặt đá và cất trở lại tủ.

Mark Coleman, chuyên gia về tủ lạnh ở Anh giải thích: "Nếu đồng xu vẫn nằm trên bề mặt, nghĩa là tủ đông luôn giữ lạnh. Nhưng nếu mất điện, đá tan rồi đông lại, đồng xu sẽ chìm xuống dưới, cho thấy thực phẩm có thể đã rã đông rồi tái đông - làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm".

Đồng xu chìm xuống nước (phải) chứng tủ lạnh mất điện và thực phẩm đang nguy hiểm. Ảnh: Idealhome

Ông khuyến cáo đặt cốc nước ở trung tâm hoặc gần phía trước tủ để dễ quan sát, tránh sát vách hoặc cạnh lỗ gió vì luồng khí lạnh có thể khiến đá tan và đông không đồng đều.

Mẹo nhỏ này giúp người dùng an tâm hơn sau khi đi xa hoặc khi nghi ngờ tủ lạnh từng bị ngắt điện. Đồng xu nổi nghĩa là thực phẩm an toàn, ngược lại, đồng xu chìm cảnh báo nguy cơ ngộ độc và lãng phí đồ ăn.

Kênh Good Day Sacramento từng nhận định đây là "cách rẻ nhất để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của gia đình". Với nhiều người, nó còn như một "phao cứu sinh tinh thần" trong những tình huống bất trắc.

Bảo Nhiên (Theo Idealhome)